Adiós Gavin Newsom: quién gana las elecciones en California y candidatos oficiales para noviembre 2026

California se prepara para decidir el futuro sobre su próximo gobernador en las elecciones del 3 de noviembre. Con Gavin Newsom impedido de buscar un nuevo mandato por los límites establecidos en la legislación estatal, la carrera quedó definida entre el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton, los dos candidatos que avanzaron a la elección general tras las primarias.

Quién gana las elecciones para gobernador de California, según las encuestas

A menos de cinco meses de los comicios, una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley y copatrocinada por Los Angeles Times muestra una ventaja para Becerra, quien aparece al frente de la intención de voto en el primer sondeo difundido después de la definición de las candidaturas.

Xavier Becerra aparece al frente de la intención de voto para gobernador de California con 52%, mientras que Steve Hilton registra 31%, según una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley Imagen editada con IA / UC Berkeley

Según el estudio publicado el 11 de junio, Xavier Becerra obtiene el 52% de intención de voto entre los electores registrados de California. Steve Hilton alcanza el 31%, mientras que el resto de los consultados se mantiene indeciso.

La encuesta fue realizada entre el 19 y el 24 de mayo sobre una muestra de 8578 votantes registrados y presenta un margen de error de dos puntos porcentuales.

El director del estudio, Mark DiCamillo, explicó que la elección muestra una fuerte alineación partidaria: más del 80% de los demócratas respalda a Becerra y una proporción similar de republicanos apoya a Hilton.

Quiénes son los candidatos oficiales para noviembre de 2026

Los dos candidatos que competirán por la gobernación son:

Xavier Becerra (Partido Demócrata): exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, exfiscal general de California y exmiembro de la Cámara de Representantes.

exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, exfiscal general de California y exmiembro de la Cámara de Representantes. Steve Hilton (Partido Republicano): empresario, comentarista político y exasesor del exprimer ministro británico David Cameron.

Ambos avanzaron desde las primarias estatales y serán los principales nombres en la boleta electoral de noviembre de 2026.

Qué papel juega Donald Trump en la campaña

Steve Hilton recibió el respaldo público de Donald Trump durante las primarias republicanas. Según la encuesta, el 37% de los votantes republicanos consultados afirmó que el apoyo del presidente aumentó sus probabilidades de votar por Hilton.

Sin embargo, el mismo sondeo indica que el 69% de los electores de California desaprueba la gestión de Trump, mientras que el 29% la aprueba.

En qué regiones tiene más apoyo cada candidato

La encuesta muestra una ventaja para Xavier Becerra en gran parte del estado. Entre sus mejores resultados aparecen:

Área de la Bahía de San Francisco: 65% frente a 21%.

65% frente a 21%. Condado de Los Ángeles: 54% frente a 21%.

54% frente a 21%. Costa Central: 53% frente a 33%.

53% frente a 33%. Condado de San Diego: 49% frente a 35%.

49% frente a 35%. Condado de Orange: 47% frente a 40%.

La única región donde Hilton aparece por delante es North Coast y Sierra, donde registra el 43% de apoyo frente al 36% de Becerra.

Xavier Becerra y Steve Hilton buscarán el puesto que deja Gavin Newsom en California AP / Steve Hilton for Governor (crédito personalizado)

Cuándo son las elecciones en California

Las elecciones para gobernador de California se celebrarán el 3 de noviembre de 2026. Los votantes elegirán a la persona que reemplazará a Gavin Newsom para el período 2027-2031.

En tanto que, según la Constitución estatal, el gobernador será elegido cada cuatro años. Dado que el 1° de enero de 2027 es viernes, el sucesor de Gavin Newsom asumirá su mandato el lunes 4 de enero.