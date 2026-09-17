Adiós Gavin Newsom: quién va ganando la gobernación de California y qué dicen las encuestas más recientes

La carrera por la gobernación de California enfrenta al demócrata Xavier Becerra y al republicano Steve Hilton de cara a las elecciones generales. La encuesta más reciente del Instituto de Políticas Públicas (PPIC, por sus siglas en inglés) muestra una ventaja considerable para el demócrata como sucesor de Gavin Newsom.

Qué muestra la última encuesta sobre Becerra y Hilton en California

El estudio del PPIC consultó a 1103 votantes probables entre el 4 y el 10 de septiembre. Allí, los porcentajes de intención de voto fueron de 60% para Becerra y 38% para Hilton.

El 1% respondió que no votaría por ninguno y otro 1% dijo no saber. El margen de error del sondeo es de 3,8 puntos porcentuales.

La encuesta fue realizada por Ipsos mediante su panel KnowledgePanel. La medición de septiembre mantiene una diferencia similar a la registrada por PPIC en julio, cuando Becerra aparecía con 61% y Hilton con 36% entre los votantes probables.

Becerra vs. Hilton: las encuestas de California anteriores ya marcaban la ventaja

Otra medición relevante fue la del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley (IGS, por sus siglas en inglés). El sondeo se realizó entre el 3 y el 9 de agosto sobre una muestra de 2310 votantes probables.

En ese caso, Becerra obtuvo 55% y Hilton 37%, con un margen de error de 2,5 puntos porcentuales. La encuesta de Berkeley IGS mostró además porcentajes similares de apoyo para los candidatos según la identificación partidaria.

Xavier Becerra y Steve Hilton buscarán el puesto que deja Gavin Newsom en California AP / Steve Hilton for Governor (crédito personalizado)

El 88% de los demócratas consultados expresó su apoyo a Becerra, mientras que el 91% de los republicanos se inclinó por Hilton. Además de la diferencia en los registros generales, el demócrata también sacó ventaja entre los votantes independientes: Becerra registró 58% y Hilton 30% en ese segmento.

Qué temas aparecen como importantes para los votantes de California

Además de medir la intención de voto, la encuesta más reciente de PPIC consultó sobre los temas que pueden influir en la decisión electoral.

Steve Hilton y Xavier Becerra se enfrentarán el próximo 3 de noviembre por la gobernación de California AFP/Getty Images by AFP

El 65% de los votantes probables dijo que las posiciones de los candidatos sobre la asequibilidad y el costo de vida son muy importantes para decidir su voto. Otro 30% las consideró algo importantes.

La relevancia de este tema es similar entre los principales grupos partidarios. El 69% de los demócratas, el 65% de los republicanos y el 59% de los independientes lo calificaron como muy importante.

El sondeo también indica que cerca de seis de cada diez votantes probables siguen con atención las noticias sobre los candidatos a gobernador. El 18% dijo hacerlo muy de cerca y el 40% bastante de cerca.

Cuándo son las elecciones para gobernador de California

La elección general para gobernador de California será el 3 de noviembre. Becerra y Hilton llegaron a esta instancia después de la primaria estatal, en la que los dos candidatos con mayor cantidad de votos avanzaron a la elección general.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

El ganador reemplazará al actual mandatario, Newsom, quien no puede volver a competir por el cargo debido al límite de mandatos establecido para la gobernación estatal.

La jornada electoral también incluirá elecciones para la Cámara de Representantes y distintas propuestas sometidas a consideración de los votantes de California. Según PPIC, la boleta de noviembre contempla 14 medidas estatales.