Becerra vs. Hilton: el candidato que tiene luz verde en California según el promedio de las encuestas

La carrera por la gobernación de California tiene a Xavier Becerra y Steve Hilton como los principales protagonistas de la elección general del 3 de noviembre. El demócrata busca mantener la ventaja que muestran las encuestas, mientras el republicano intenta acortar la distancia durante las semanas que quedan de campaña.

Encuestas en California 2026: cuántos puntos separan a Xavier Becerra de Steve Hilton

Según el promedio de Real Clear Politics (RCP), actualizado el 25 de agosto, Becerra registra 58% de intención de voto, frente al 36% de Hilton, una diferencia de 22 puntos.

Becerra aventaja a Hilton en las encuestas para la gobernación de California Real Clear Pollitics

La encuesta de Los Angeles Times/UC Berkeley, realizada entre el 3 y el 9 de agosto sobre 2310 votantes probables, mostró al demócrata con 55% y al republicano con 37%.

El relevamiento del Public Policy Institute of California (PPIC), realizado entre el 29 de junio y el 6 de julio, registró una brecha todavía mayor. Becerra obtuvo 61%, mientras Hilton alcanzó el 36%.

Otra medición de Los Angeles Times/UC Berkeley, realizada entre el 19 y el 24 de mayo, había registrado 52% para Becerra y 31% para Hilton. En tanto, una encuesta de California Election Policy and Public Opinion (CEPP), realizada entre el 23 y el 26 de mayo, ubicó al demócrata en 58% y al republicano en 35%.

RCP clasifica actualmente la contienda como “Safe Dem”, una categoría que deja en evidencia una gran inclinación del estado hacia el candidato demócrata.

Becerra vs. Hilton: las propuestas que enfrentan a los candidatos a gobernador de California

Los dos candidatos intentan diferenciarse a partir de los principales problemas de California. Becerra centra su discurso en el costo de vida, la atención médica y las políticas estatales, mientras Hilton plantea cambios en materia de impuestos, regulaciones y gasto público.

Xavier Becerra fue el 25.º Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) durante la administración Biden Instagram/@becerraforgovernor

Durante un foro político realizado en Sacramento el 11 de agosto, Becerra defendió una campaña basada en propuestas concretas. “No se pueden hacer promesas infladas, porque la gente quiere ver que cumplas”, afirmó, según Los Ángeles Times.

El demócrata también se refirió al precio de los medicamentos. “¿Voy a prometerles que puedo bajar el precio de los medicamentos? Sí, porque ya lo hice antes y sé que puedo volver a hacerlo”, sostuvo.

Hilton, por su parte, calificó la situación del estado como una “crisis absoluta” y propuso reducir el precio de la gasolina a US$3 por galón, además de bajar impuestos y costos de los servicios públicos.

De acuerdo con los expertos de Los Ángeles Times, el republicano busca, además, atraer a votantes que no respaldan a Donald Trump. Durante el lanzamiento de su campaña para la elección general, sostuvo que la disputa debía concentrarse en los problemas del estado y no en la política nacional. “Esto tiene que ver con lo que podemos hacer en nuestro estado para mejorar la vida de los californianos”, afirmó.

Steve Hilton se mudó a California en 2012 y se estableció en Silicon Valley Instagram/@calvarychapelchinohills

Elecciones de California 2026: qué muestran RCP y Polymarket sobre Becerra y Hilton

Además del promedio de RCP, Polymarket también muestra una ventaja para Becerra. Sin embargo, este indicador no mide intención de voto, sino las expectativas de los participantes del mercado sobre el resultado de la elección.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Las mediciones disponibles muestran una ventaja para el demócrata, aunque los resultados varían según el momento en que se realizó cada estudio y la metodología utilizada.

En el caso del promedio de Real Clear Politics, el dato surge de reunir los resultados de distintos sondeos para reducir el impacto de las variaciones propias de cada encuesta y obtener una referencia más estable sobre la intención de voto.

La propia plataforma explica que el promedio permite disminuir el margen de error asociado a una sola medición y ofrece una imagen más amplia de las preferencias de los votantes.