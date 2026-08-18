¿Adiós Gavin Newsom? Una nueva encuesta revela a quién votan los latinos en California

Una encuesta reveló que los votantes latinos de California están disconformes con el panorama estatal, bajo el mandato del gobernador Gavin Newsom. A pesar de ello, el rechazo hacia la gestión federal republicana todavía es mayor, por lo que los demócratas mantienen su ventaja a través del candidato Xavier Becerra.

Golpe para Newsom: cuál es la intención de voto de la comunidad latina en California

A pesar del descontento generalizado, los ciudadanos latinos consultados prefieren a los demócratas frente a los republicanos en múltiples materias. De acuerdo con las cifras de una encuesta realizada por el Latino Working Class Project que fueron compartidas por Politico, las ventajas demócratas alcanzan 34 puntos en costo de vida y 31 puntos en inmigración.

Gavin Newsom no pudo postularse a las elecciones para gobernador de California debido a que la Constitución impide que un funcionario tenga más de dos mandatos consecutivos X de Gavin Newsom

Incluso en delincuencia, tradicional bastión republicano, los demócratas obtienen una diferencia de 18 puntos. Solo el 28% de los participantes aprueba la gestión del presidente Donald Trump.

Por su parte, el candidato republicano a gobernador, Steve Hilton, cosecha un 24% frente al 72% del demócrata Xavier Becerra. En ese marco, expertos señalan que este fenómeno responde a un desplome republicano y no a una confianza creciente en los demócratas.

Cabe aclarar que Newsom, no fue analizado porque no podrá ejercer nuevamente como gobernador. La Constitución del estado establece establece que ningún gobernador puede ejercer más de dos mandatos.

Los analistas apuntan que ambos partidos políticos continúan estancados ante el electorado hispano. La desalineación predomina sobre cualquier consolidación de nuevas fidelidades partidarias.

Votantes latinos: preocupaciones económicas y costo de vida en California

De acuerdo con Político, el costo de vida continúa como el problema principal para los votantes latinos en todo el territorio californiano. La preocupación por el precio de la gasolina supera ahora a otros factores económicos tradicionales.

Casi la mitad de los encuestados, específicamente el 46%, culpa a las políticas estatales del incremento de precios. Por otro lado, el 28% de la población considera que el estado avanza por el camino correcto.

Xavier Becerra y Steve Hilton aparecen entre los nombres que concentran la atención de cara a las elecciones para gobernador de California previstas para noviembre de 2026 Imagen editada con IA / AP

La aprobación de la economía estatal se sitúa en un 29%. Esta cifra representa una caída de 14 puntos en aproximadamente 18 meses.

Los especialistas advierten que cualquier candidato sucesor heredará ese 29% de aprobación económica. La falta de discursos económicos positivos complica el escenario para los futuros mandatarios.

También bajó la confianza institucional y en las representaciones políticas

La fe en las instituciones políticas registra un retroceso entre los votantes latinos. Los demócratas lideran con un 30% al evaluar qué grupo defiende mejor a la clase trabajadora.

Los sindicatos ocupan el segundo lugar con un 27% de respaldo ciudadano. Los republicanos y los grupos empresariales quedaron relegados al 14 y al 5% respectivamente.

Por su parte, el porcentaje de encuestados que responde “ninguno de los anteriores” asciendió al 18%. Esta categoría experimentó un incremento de seis puntos en menos de dos años.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

El próximo gobernador de California será elegido en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. Becerra competirá por el cargo en representación del Partido Demócrata, mientras que Hilton hará lo propio por los republicanos. Quien gane, comenzará formalmente su gestión el 1° de enero de 2027.