La estrella de reality que desafía a Karen Bass en la elección por la alcaldía de Los Ángeles

En la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, Karen Bass aseguró un lugar en la segunda vuelta del 3 de noviembre, aunque todavía no está definido quién será su rival. Con el recuento en curso, la exestrella de reality Spencer Pratt (republicano) figura parcialmente en segundo puesto, por delante de la concejal Nithya Raman (demócrata).

Quién es Spencer Pratt, la exestrella de reality que busca llegar al balotaje en Los Ángeles

Los resultados de las primarias del 2 de junio en Los Ángeles todavía no están definidos .

. La actual alcaldesa ya aseguró su lugar en la elección general o segunda vuelta del 3 de noviembre , aunque no alcanzó el umbral necesario para ganar en esta etapa (necesitaba más del 50 por ciento de los votos).

, aunque no alcanzó el umbral necesario para ganar en esta etapa (necesitaba más del 50 por ciento de los votos). En esta ciudad de California las elecciones se rigen por el principio de los dos candidatos más votados (top two), sin importar de qué partido se trate.

Por el momento, Pratt figura en segundo lugar y prometió que, si avanza y gana en noviembre, buscará “exponer el sistema” político local.

Spencer Pratt busca el segundo puesto en las primarias para avanzar a las elecciones generales en Los Ángeles @spencerpratt/Instagram

Antes de ingresar a la política, Pratt participó en el reality show The Hills. Su primer anuncio de campaña tuvo lugar durante una manifestación denominada They Let Us Burn (“Nos dejaron quemar”), realizada en Pacific Palisades en el aniversario del incendio, según informó Los Ángeles Times.

En varias ocasiones, el político utilizó sus redes sociales para cuestionar a Bass y al gobernador de California, Gavin Newsom, a quienes responsabiliza por la respuesta al incendio que dejó 12 muertos y destruyó más de 6800 estructuras.

“Vamos a exponer el sistema. Vamos a entrar en cada rincón oscuro de la política de Los Ángeles y desinfectar la ciudad con nuestra luz”, declaró Pratt ante cientos de asistentes a la protesta.

Tanto Pratt como su esposa, Heidi Montag, también exestrella de reality shows, perdieron su vivienda por las llamas y desde entonces han sido críticos constantes del gobierno local y estatal.

Las propuestas de la estrella de reality que desafía a Karen Bass en Los Ángeles

Con su campaña en curso, su plataforma exhibe cuáles son sus principales propuestas en caso de que obtenga el cargo en la alcaldía de Los Ángeles:

Preparación para emergencias : implementar una cadena de mando simplificada que empodere a los equipos de primera respuesta, elimine intermediarios y haga llegar los recursos sin demora a los rescatistas que están en primera línea.

: implementar una cadena de mando simplificada que empodere a los equipos de primera respuesta, elimine intermediarios y haga llegar los recursos sin demora a los rescatistas que están en primera línea. Imponer un presupuesto que priorice y restablezca los servicios esenciales y detenga la expansión de programas costosos que carecen de resultados claros.

Rechazar las políticas extremas de recorte presupuestario , priorizar la labor policial en primera línea sobre los gastos administrativos excesivos y asegurar que la ciudad pueda reclutar y retener a agentes cualificados.

, priorizar la labor policial en primera línea sobre los gastos administrativos excesivos y asegurar que la ciudad pueda reclutar y retener a agentes cualificados. Vivienda: reemplazar el sistema actual por un modelo de recuperación centrado en el tratamiento que, según su plataforma, aborde enfermedades mentales y adicciones asociadas a la indigencia crónica.

reemplazar el sistema actual por un modelo de recuperación centrado en el tratamiento que, según su plataforma, aborde enfermedades mentales y adicciones asociadas a la indigencia crónica. Impulsar políticas que reduzcan la burocracia, eliminen los costos innecesarios y brinden a los emprendedores la libertad de crecer y contratar personal.

Avanzar con la reparación acelerada de aceras, la restauración del alumbrado público, el bacheo intensivo y la limpieza inmediata de grafitis y vertederos ilegales.

La alcaldesa Karen Bass ya avanzó hacia noviembre, mientras que la estrella de reality aún busca su puesto AP/X @spencerpratt

Cómo están los resultados de las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles

Días después de las primarias del 2 de junio, los resultados en Los Ángeles aún no están completos. De acuerdo con el conteo parcial de The New York Times, con el 62% de los votos estimados contabilizados, el panorama era el siguiente: