Quién gana en las encuestas para las elecciones 2028: Kamala Harris, Gavin Newsom y un tercer candidato

Kamala Harris aparece al frente de una nueva encuesta sobre la posible carrera demócrata para las elecciones de 2028, por delante del gobernador de California, Gavin Newsom, y el ex secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg.

Encuesta 2028: Kamala Harris aventaja a Gavin Newsom y Pete Buttigieg en la interna demócrata

Según publicó Newsweek el 10 de agosto, un sondeo de Rasmussen Reports realizado entre el 2 y el 4 de agosto ubica a Harris con el 37% de las preferencias entre los votantes probables de las primarias presidenciales demócratas. Newsom obtiene el 14% y Buttigieg el 10%.

La medición muestra una ventaja de 23 puntos porcentuales para Harris sobre Newsom. En tanto, la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y el senador de Arizona Mark Kelly registran 9% cada uno.

Otros posibles aspirantes, entre ellos el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, el senador de Georgia, Jon Ossoff, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quedan en un dígito. El resultado representa un aumento para Harris respecto de la medición de Rasmussen de mayo, cuando había registrado 34%. Ocasio-Cortez, en cambio, bajó de 11% a 9%.

Entre los votantes demócratas menores de 40 años considerados probables participantes de las primarias, 53% eligió a Harris. Su respaldo es menor entre los mayores de 65 años, grupo en el que Mark Kelly obtiene una posición más favorable.

Encuestas demócratas 2028: Emerson pone primero a Buttigieg y McLaughlin mantiene a Harris al frente

La ventaja de Harris no aparece con la misma magnitud en otras mediciones actuales. Un sondeo de McLaughlin & Associates, realizado entre el 15 y el 21 de julio sobre 472 personas, le asignó 28%, frente a 17% para Newsom y 10% para Ocasio-Cortez.

Otra encuesta de Emerson College, realizada entre el 19 y el 20 de julio entre 574 votantes, presentó un escenario diferente. Buttigieg encabezó con 19%, seguido por Newsom con 17%. Ocasio-Cortez y Ossoff obtuvieron 13% cada uno y Harris quedó con 8%.

La diferencia entre Rasmussen y Emerson es especialmente marcada en el caso de Harris. La primera medición le otorga 37%, mientras la segunda registra 8%. Newsweek señaló que las diferencias metodológicas entre los estudios pueden contribuir a explicar la distancia entre los resultados.

Por su parte, el promedio nacional de RealClearPolling para 2028 mantiene a Harris al frente con 28,9%, seguida por Newsom con 16,4% y Buttigieg con 10,5%. La exvicepresidenta supera al gobernador de California por 12,5 puntos porcentuales.

Elecciones 2028: Harris, Newsom y Buttigieg aún no oficializan postulaciones presidenciales

El sondeo de Rasmussen informó que 504 votantes que dijeron tener mayor probabilidad de participar en las primarias demócratas. El margen de error es de 3 puntos porcentuales.

Además, ninguno de los principales nombres incluidos en la encuesta confirmó formalmente su candidatura para 2028. Harris sí dejó abierta la posibilidad. Según recordó Newsweek, la exvicepresidenta dijo este año al reverendo Al Sharpton que está “pensándolo” cuando le preguntaron por una eventual postulación.

Newsom y Harris se posicionan en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2028 en EE.UU. Archivo

El profesor de Ciencia Política de la Universidad de Syracuse Grant Davis Reeher sostuvo a Newsweek que el respaldo de Harris podría ser todavía frágil y que el escenario puede cambiar después de las elecciones de medio término de noviembre de 2026.

Las primeras declaraciones formales y movimientos de los posibles candidatos podrían producirse durante 2027, antes del comienzo de las primarias presidenciales.