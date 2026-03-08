¿Adiós Gavin Newsom? La demócrata de origen latino que reclama la izquierda para las elecciones 2028

A poco más de dos años para las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, se presenta como una de las figuras más alentadoras del Partido Demócrata, pero enfrenta en la interna a una rival emergente. Alexandria Ocasio-Cortez, representante por el distrito 14 de Nueva York, es promovida por los sectores de izquierda dec cara a la contienda electoral, aunque también podría obtener un lugar en el Senado para impulsar su carrera.

Alexandria Ocasio-Cortez, posible candidata demócrata para 2028

Nacida en el barrio de Parkchester del Bronx, Alexandria se mudó con sus padres a Yorktown, a 30 minutos al norte, para buscar mejores oportunidades educativas. Años más tarde, asistió a la Universidad de Boston y se graduó con títulos en Economía y Relaciones Internacionales. En la política, su carrera comenzó en 2016, cuando trabajó como organizadora voluntaria para Bernie Sanders, una de las figuras más importantes e históricas de la izquierda en la actualidad.

Reuters

La joven demócrata socialista, aliada pública del alcalde Zohran Mamdani, es impulsada actualmente por el partido como una alternativa para la candidatura del senador Bernie Sanders, cuya postulación está en duda por su avanzada edad. De acuerdo con un informe de Axios, los analistas de izquierda no ven a otra figura con proyección nacional como el senador por Vermont.

Como la heredera del demócrata, una potencial postulación de Ocasio-Cortez permitiría al partido recaudar 100 millones de dólares en línea. Según su sitio web, nunca aceptó contribuciones de empresas, una práctica que continúa hasta la fecha.

Además, la victoria de los socialistas-demócratas en la ciudad de Nueva York, con la posterior asunción del alcalde Mamdani, refleja un panorama cambiante que abre las posibilidades a futuro en la jurisdicción.

Ari Rabin-Havt, subdirector de campaña para Sanders en 2020, expresó en diálogo con Axios que AOC “se ganó su lugar como la líder principal” entre los liberales.

“Si ella lanza su candidatura, obviamente se convierte en la estrella más grande”, analizó. Además, el informe destacó las acciones de la joven socialista para atraer la atención nacional e internacional:

Atrajo a multitudes por todo EE.UU. con Sanders a principios de 2025 como parte de su gira “Lucha contra la oligarquía”.

a principios de 2025 como parte de su gira “Lucha contra la oligarquía”. Su viaje a la Conferencia de Seguridad de Múnich fue interpretado por los analistas como un “intento de mejorar sus credenciales en política exterior”.

Sin embargo, Sanders hasta el momento no respaldó públicamente a ningún sucesor, pese a la cercanía que mantiene con AOC. De no obtener la victoria en la elección presidencial, aún podría postularse al Senado, de acuerdo con las principales figuras de la izquierda.

Las principales propuestas de Alexandria Ocasio-Cortez

Como parte de su biografía en su plataforma, la joven demócrata destaca las siguientes medidas dentro de su carrera política:

Green New Deal : fue su primera pieza legislativa, un plan de movilización nacional de diez años para combatir el cambio climático y crear empleos sindicalizados.

: fue su primera pieza legislativa, un plan de movilización nacional de diez años para combatir el cambio climático y crear empleos sindicalizados. Justicia social y económica : introdujo el paquete de leyes “Just Society”, que busca elevar la línea federal de pobreza, fortalecer los derechos de los inquilinos e incluir a inmigrantes en programas de seguridad social.

: introdujo el paquete de leyes “Just Society”, que busca elevar la línea federal de pobreza, fortalecer los derechos de los inquilinos e incluir a inmigrantes en programas de seguridad social. Control de intereses: propuso la Ley de Prevención de la Usura (Loan Shark Prevention Act) para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 15%.

X2Twitter.com HLR17X4CtyNbQqiO 2160p

A su vez, tiene un historial conflictivo como parte de su relación con el presidente Donald Trump:

Investigaciones por fraude : durante las audiencias de un comité, interrogó a Michael Cohen , quien afirmó bajo juramento que el entonces presidente Trump estaba involucrado en fraude fiscal. Esta declaración ayudó a la Fiscal General de Nueva York a abrir una investigación sobre la Organización Trump.

: durante las audiencias de un comité, , quien afirmó bajo juramento que el entonces presidente Trump estaba involucrado en fraude fiscal. Esta declaración ayudó a la Fiscal General de Nueva York a abrir una investigación sobre la Organización Trump. Segundo juicio político : votó a favor de un segundo juicio político contra Trump.

: contra Trump. Eventos del 6 de enero: tras el asalto al Capitolio en enero de 2021, Ocasio-Cortez pidió la expulsión de los miembros del Congreso que habían votado para invalidar los resultados de las elecciones de 2020 y que habían alentado a quienes atacaron el edificio.

Elecciones 2028: los nombres que barajan los demócratas, además de Newsom

Pese a las intenciones de la izquierda de sumar a AOC como principal líder para 2028, fuentes cercanas citadas por Axios aseguran que su voluntad es que otra persona ocupe este rol.

El informe mencionó también que el representante Ro Khanna, copresidente de la campaña de 2020 de Sanders y que también se ha unido a la gira “Fight Oligarchy” del senador, es uno de los nombres con más probabilidades de elevarse dentro del arco demócrata.

Una de las principales acciones de Khanna corresponde a su lucha por liberar los archivos del caso de Jeffrey Epstein. “Hay que dar crédito a Ro: ha trabajado duro para ponerse en esta posición y ha hecho lo que es más comparable con Bernie antes de él en 2016″, expresó al respecto Rabin-Havt.

La representante demócrata impulsada por la izquierda para las elecciones 2028 en EE.UU. mantuvo enfrentamientos públicos con la administración Trump Archivo

Otro nombre de peso que resuena entre las reuniones de izquierda es el del senador de Maryland, Chris Van Hollen. Crítico punzante de los lazos con Israel y la política inmigratoria del presidente Trump, tiene una larga trayectoria dentro del partido que podría impulsarlo de cara a los comicios generales.

El representante Mark Pocan de Wisconsin, que anteriormente encabezó las nominaciones liberales en la Cámara y criticó a Van Hollen, reflexionó: “No creo que haya un candidato natural en el lado liberal ahora mismo. Creo que él podría no solo llenar ese vacío, sino también cerrarlo con otras partes del Partido Demócrata”.