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Adiós, Newsom: la encuesta que revela la brecha entre los candidatos a la gobernación de California en 2026

El PPIC sitúa a Xavier Becerra 25 puntos sobre Steve Hilton y revela cuánto influye la agenda ambiental rumbo a los comicios del 3 de noviembre

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Xavier Becerra y Steve Hilton el cargo de gobernador que deja Gavin Newsom en California
Xavier Becerra y Steve Hilton el cargo de gobernador que deja Gavin Newsom en CaliforniaAP / Steve Hilton for Governor (crédito personalizado)

El medio ambiente será uno de los temas con mayor peso en las elecciones para gobernador de California de 2026. Así lo revela una nueva encuesta del Public Policy Institute of California (PPIC), según la cual el 85% de los votantes probables considera importante conocer la postura ambiental de los candidatos antes de decidir su voto en los comicios del 3 de noviembre.

Encuesta del PPIC: cuánto influye el medio ambiente en el voto de California

El relevamiento, que incluyó a 1578 adultos —entre ellos 1003 votantes probables— y se realizó entre el 29 de junio y el 6 de julio, muestra que las políticas ambientales ocupan un lugar destacado entre las preocupaciones del electorado.

El medio ambiente será uno de los temas con mayor peso en las elecciones para gobernador de California
El medio ambiente será uno de los temas con mayor peso en las elecciones para gobernador de CaliforniaFreepik - Freepik

En concreto:

  • El 48% considera que la postura ambiental de los candidatos es un tema “muy importante”.
  • El 37% cree que es “algo importante”.

En conjunto, el 85% de los encuestados afirmó que la agenda ambiental influirá, en mayor o menor medida, en su decisión de voto.

Demócratas, republicanos e independientes: valor de la agenda ambiental

La encuesta también muestra diferencias claras según la afiliación política de los votantes. Entre los principales resultados se destacan:

  • El 60% de los demócratas considera que las políticas ambientales son un tema muy importante.
  • El 44% de los independientes comparte esa postura.
  • El 29% de los republicanos les otorga el mismo nivel de importancia.

De acuerdo con el PPIC, estos datos reflejan que, aunque el medio ambiente tiene un peso relevante para la mayoría de los electores, su importancia varía según la identificación partidaria.

Becerra vs. Hilton: la brecha entre sus votantes por las políticas ambientales

El estudio del PPIC también analizó las respuestas de los simpatizantes de los principales candidatos a gobernador. Entre quienes apoyan al demócrata Xavier Becerra, el 59% considera que la agenda ambiental es un aspecto muy importante para elegir a un candidato. En cambio, entre los seguidores del republicano Steve Hilton, ese porcentaje baja al 28%, una diferencia que refleja las distintas prioridades de los electorados de ambos partidos.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California
Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Elecciones de California 2026: cuánto aventaja Xavier Becerra a Steve Hilton

Más allá del peso que tendrá el medio ambiente durante la campaña, las encuestas muestran una ventaja para el candidato demócrata. El promedio elaborado por RealClearPolling ubica a Xavier Becerra con el 57% de intención de voto, frente al 34% de Steve Hilton, una diferencia de 23 puntos porcentuales.

Otros sondeos publicados durante los últimos meses muestran una tendencia similar:

Los resultados muestran una ventaja clara para el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, quien busca suceder al gobernador Gavin Newsom, impedido de buscar un tercer mandato consecutivo por el límite constitucional de dos períodos en California.

Becerra, a la izquierda, y Hilton, a la derecha, se disputan entre los favoritos para suceder a Gavin Newsom como gobernador de California
Becerra, a la izquierda, y Hilton, a la derecha, se disputan entre los favoritos para suceder a Gavin Newsom como gobernador de CaliforniaAgencia AP

Elecciones para la Cámara de Representantes: los demócratas lideran en California

La encuesta del PPIC indica que la preferencia por el Partido Demócrata también se extiende a la elección de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ante la consulta sobre qué partido preferían en la elección de su distrito para la Cámara de Representantes, el 63% de los votantes eligió candidatos demócratas, mientras que el 35% optó por republicanos.

Entre los votantes independientes, el respaldo también favorece a los demócratas. El 63% manifestó que apoyaría a un candidato de ese partido, frente al 33% que se inclinó por un republicano.

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