Elecciones en California: quién es Xavier Becerra, el demócrata de origen latino que busca suceder a Gavin Newsom

Los demócratas en California fueron a las urnas este 2 de junio para elegir a su candidato por la gobernación. Minutos después del cierre, se conoció que Xavier Becerra fue el más votado con el 25,4% de los votos, cuando el conteo alcanzaba el 58%. Por el momento, si los resultados se mantienen, se enfrentaría a Steve Hilton, el aspirante republicano, que lideraba la contienda con el 27,8%. Entre ellos se definiría al sucesor de Gavin Newsom.

Quién es Xavier Becerra, el demócrata que busca ser gobernador de California

Becerra nació en Sacramento, California. Hijo de inmigrantes mexicanos fue el primero de su familia en obtener un título universitario. Se graduó en Economía y luego obtuvo su título de abogado (Juris Doctor) en la Universidad de Stanford, según consignó su biografía.

Xavier Becerra fue el primero de su familia en obtener un título universitario Rich Pedroncelli - FR171957 AP

Poco después de graduarse, trabajó en una oficina de servicios legales en 1984. Allí, representaba a personas con afecciones de salud mental, de acuerdo con la biografía destacada en el Departamento de Justicia en California.

Para 1987, trabajó como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de California, cuando el demócrata John Van de Kamp era el fiscal general. Se mantuvo en el cargo para 1990, cuando fue elegido para la asamblea estatal. Allí representó al Distrito 59 en el condado de Los Ángeles.

Postura contra la administración Trump y cooperación con Joe Biden

En 2017 asumió como fiscal general de California, convirtiéndose en el primer latino en ejercer ese cargo. En dicho rol fue el principal opositor a las políticas del presidente Donald Trump en su primer mandato, con más de 122 demandas en defensa de los inmigrantes y el financiamiento de programas públicos.

Xavier Becerra asumió como fiscal general de California en 2017, convirtiéndose en el primer latino en ejercer ese cargo Instagram/@becerraforgovernor

“Esta cruel política obligaría a padres y familias trabajadoras de todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención médica por miedo”, dijo Becerra en un comunicado tras denunciar en 2019 una política que negaría la residencia permanente a los inmigrantes que dependían de beneficios públicos.

Para 2020, Becerra se desempeñó como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la administración Biden, donde lideró la respuesta ante la pandemia y alcanzó un acuerdo para reducir el precio de los medicamentos en Medicare.

Becerra se desempeñó como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la administración Biden X: @XavierBecerra

No obstante, recibió críticas por el manejo gubernamental de los albergues para niños migrantes durante las olas de afluencia en la frontera. En el último debate previo a las primarias del 2 de junio de este año, el candidato Antonio Villaraigosa cuestionó el desempeño de Becerra en este tópico.

Cuáles son las principales propuestas de Xavier Becerra

El demócrata anunció su candidatura por la gobernación de California bajo la premisa de reconstruir el “sueño californiano”. Sus principales propuestas incluyen:

Vivienda asequible: prevé acrecentar la construcción de inmuebles para frenar el aumento de costos y asegurar que todos tengan un hogar estable.

prevé para frenar el aumento de costos y asegurar que todos tengan un hogar estable. Desastres naturales : busca mantener los sistemas de alerta temprana, mejorar la planificación de evacuaciones y garantizar que “las comunicaciones de emergencia” lleguen a todos los residentes.

: busca mantener los sistemas de alerta temprana, y garantizar que “las comunicaciones de emergencia” lleguen a todos los residentes. Salarios y negocios: promete asegurar salarios dignos para quienes trabajan una jornada completa.

Xavier Becerra prevé que los californianos encuentren su "sueño californiano" Jae C. Hong - AP

“Tenemos que luchar para que todos podamos alcanzar el sueño californiano, y por eso me presento como candidato a gobernador“, destaca en su sitio web de campaña.