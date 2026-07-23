Últimas encuestas en California: Becerra avanza y crece la brecha con Hilton para suceder a Newsom

La disputa por la gobernación de California empieza a mostrar una tendencia de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. Las encuestas más recientes coinciden en otorgarle una amplia ventaja al demócrata Xavier Becerra sobre el republicano Steve Hilton, una diferencia que se repite en distintos estudios y que, por ahora, posiciona al exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. como el principal favorito para suceder al gobernador Gavin Newsom.

Encuestas de California: Becerra supera por más de 20 puntos a Hilton

El promedio de encuestas elaborado por RealClearPolitics y los sondeos individuales muestran que Becerra mantiene una ventaja superior a los 20 puntos sobre Hilton, sin grandes diferencias entre una medición y otra.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Los principales resultados son los siguientes:

Promedio de RealClearPolling (19 de mayo al 6 de julio): Becerra 57% y Hilton 34% (+23).

Becerra 57% y Hilton 34% (+23). PPIC (29 de junio al 6 de julio): Becerra 61% y Hilton 36% (+25).

Becerra 61% y Hilton 36% (+25). Los Angeles Times/Berkeley IGS (19 al 24 de mayo): Becerra 52% y Hilton 31% (+21).

Becerra 52% y Hilton 31% (+21). CEPP (23 al 26 de mayo): Becerra 58% y Hilton 35% (+23).

Elecciones en California: cómo se distribuye el apoyo entre demócratas, republicanos e independientes

El estudio más reciente corresponde al Public Policy Institute of California (PPIC), que entrevistó a 1003 votantes probables entre el 29 de junio y el 6 de julio. Allí, el candidato demócrata alcanza el 61% de intención de voto frente al 36% obtenido por el aspirante republicano.

La encuesta de PPIC también muestra que ambos candidatos cuentan con un respaldo sólido dentro de sus respectivos partidos, aunque los votantes independientes inclinan la balanza hacia el postulante demócrata.

Entre los principales datos del relevamiento se destacan:

El 93% de los demócratas votaría por Xavier Becerra.

El 90% de los republicanos respalda a Steve Hilton.

Entre los independientes, Becerra obtiene el 60% de apoyo frente al 34% de Hilton.

El demócrata lidera entre hombres y mujeres, todas las franjas etarias, distintos niveles de ingresos, propietarios e inquilinos, grupos raciales y étnicos, y en las principales regiones del estado.

Medio ambiente en California: el tema que influye en el voto por gobernador

Más allá de la intención de voto, el estudio de PPIC revela que la agenda ambiental tendrá un peso determinante durante la campaña para gobernador.

El candidato republicano Steve Hilton acusa al gobernador Gavin Newsom de un fraude masivo en California

Los resultados indican que:

El 85% considera “importante” la postura ambiental de los candidatos para decidir su voto.

El 48% dice que ese tema es “muy importante”.

Otro 37% lo considera “algo importante”.

Entre los demócratas, el 60% afirma que es un aspecto muy importante, frente al 44% de los independientes y al 29% de los republicanos.

La diferencia también aparece entre los simpatizantes de cada candidato. El 59% de quienes apoyan a Becerra considera que las políticas ambientales son un factor muy importante al momento de votar, mientras que entre los seguidores de Hilton ese porcentaje desciende al 28%.

Cámara de Representantes: la ventaja de los demócratas sobre los republicanos en California

La ventaja demócrata no se limita a la elección para gobernador. Según la encuesta de PPIC, las preferencias para los comicios de la Cámara de Representantes también favorecen ampliamente a ese partido.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

Los principales resultados son: