Alerta por calidad del aire: qué significa el nivel AQI y quiénes deben evitar salir en California

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) dispone de un sistema para medir la calidad del aire y advertir sobre los riesgos para la salud en distintas regiones del país norteamericano. A través de este índice, las autoridades informan el nivel de contaminación para que la población evalúe las condiciones ambientales antes de hacer actividades al aire libre.

¿Qué zonas de California registran niveles elevados?

En la actualización del 7 de abril de 2026, algunas de las zonas de California que aparecen con el mayor valor de AQI son:

Metro Riverside County (AQI 171)

Rio Vista (AQI 117)

San Bernardino County (AQI 82)

Coachella Valley, California (AQI 77)

Mojave (AQI 77)

South Central Los Angeles (AQI 72)

El Air Quality Index traduce datos técnicos en categorías simples para el público gispub.epa.gov

El listado se actualiza de forma automática cada hora, por lo que la situación cambia a lo largo del día.

¿Qué es el AQI y cómo se interpreta?

El Air Quality Index (AQI) es la herramienta que utiliza la EPA para comunicar la calidad del aire exterior, según explica el organismo.

Cuáles son las zonas con peor calidad del aire actualmente en California AP/Captura de pantalla

El sistema se organiza en seis niveles identificados por colores. Cada categoría corresponde a un rango numérico y a un grado de impacto en la salud.

A medida que el valor aumenta, también lo hace el nivel de contaminación. Las categorías son:

Verde (cero a 50) : aire satisfactorio, sin riesgo.

: aire satisfactorio, sin riesgo. Amarillo (51 a 100) : condiciones aceptables, con posible impacto en personas sensibles.

: condiciones aceptables, con posible impacto en personas sensibles. Naranja (101 a 150) : efectos en grupos sensibles.

: efectos en grupos sensibles. Rojo (151 a 200) : impacto en parte de la población general.

: impacto en parte de la población general. Púrpura (201 a 300) : alerta sanitaria para todos.

: alerta sanitaria para todos. Granate (301 o más): condiciones peligrosas.

Los valores iguales o inferiores a 100 se consideran adecuados. Cuando el índice supera ese umbral, la calidad del aire se vuelve perjudicial de forma progresiva.

El AQI se calcula a partir de la concentración de cinco contaminantes regulados en Estados Unidos. Estos valores permiten determinar el nivel de afectación en la salud pública.

Los contaminantes considerados son:

Ozono a nivel del suelo

Material particulado (PM2.5 y PM10)

Monóxido de carbono

Dióxido de azufre

Dióxido de nitrógeno

¿Qué precauciones deben tener las personas cuando hay niveles de AQI altos?

Las recomendaciones cambian según el color del índice. En Metro Riverside County, donde el nivel es rojo, las indicaciones están dirigidas a toda la población. En Rio Vista, con nivel naranja, se enfocan en grupos sensibles.

En cambio, en zonas con nivel amarillo, como San Bernardino County, Coachella Valley, Mojave y South Central Los Angeles, las condiciones son aceptables, aunque requieren precauciones si se pertenece a las categorías de las personas con mayor riesgo o sensibles como:

Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares (incluido el asma)

Adultos mayores

Niños y adolescentes

Mujeres embarazadas

Trabajadores al aire libre

Personas con obesidad y diabetes

Según la EPA, en general, los habitantes afectados por alertas de calidad del aire deben: