Alerta roja en el aeropuerto de Los Ángeles por un viajero enfermo

Un viajero arribó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés) con sarampión, una enfermedad sumamente contagiosa, según confirmó el Departamento de Salud Pública de ese condado, luego de emitir una alerta sanitaria. Las autoridades advirtieron que múltiples personas pudieron haber estado expuestas al contagio de esta infección, considerada altamente transmisible y potencialmente mortal.

Una persona llegó a LAX con sarampión: las medidas tomadas

El individuo, que no reside en el condado de Los Ángeles, llegó con Sarampión a la Terminal B del aeropuerto el pasado 19 de febrero. Según el comunicado oficial, esta persona viajaba en el vuelo KAL11/KE11 de Korean Air, proveniente de Corea del Sur.

Las autoridades emitieron una alerta por el contagio de esta enfermedad Canva

Quiénes están en riesgo de contagio en Los Ángeles

De acuerdo al anuncio oficial, las personas que estuvieron en la terminal Tom Bradley entre la 13 hs y las 16 hs (hora local) de ese día podrían haber estado expuestas al virus. El Departamento de Salud Pública, en coordinación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), notificará directamente a los pasajeros que ocuparon asientos específicos en ese vuelo y que estarían en mayor riesgo.

No obstante, los agentes sanitarios recomendaron que cualquier persona que estuvo en la zona afectada durante el período mencionado revise su historial de vacunación. Aquellos que no recibieron la vacuna contra el sarampión o no han padecido la enfermedad anteriormente podrían estar en riesgo de contagio.

Los Ángeles está expectante frente a los posibles casos de sarampión que se reporten Freepick disponible en freepick

Sarampión: qué es, cómo se transmite y cuáles son los síntomas

“El sarampión es una enfermedad viral que se propaga con facilidad a través del aire cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla. El virus puede permanecer activo en el ambiente y en superficies por varias horas después de que la persona contagiada haya salido del lugar”, señalaron los expertos.

En ese sentido, recomendaron que las personas con sistemas inmunológicos comprometidos, mujeres embarazadas, niños pequeños y aquellos sin historial de vacunación contacten a un médico de inmediato en caso de haber estado en el aeropuerto en la fecha y horario señalados.

Los síntomas iniciales del sarampión son:

Fiebre alta

Tos

Congestión nasal

Ojos enrojecidos y llorosos

Entre tres y cinco días después del inicio de esta sintomatología, suele aparecer un sarpullido característico que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Según el Dr. Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles, “una persona puede contagiar el sarampión incluso antes de desarrollar síntomas, lo que hace que la enfermedad se propague con rapidez, especialmente entre quienes no están protegidos con la vacuna”.

En este sentido, confirmaron que el periodo de incubación del virus del sarampión es de siete a 21 días, por lo que los síntomas podrían aparecer hasta el 11 de marzo.

El periodo de incubación del virus del sarampión es de siete a 21 días Shutterstock

Medidas preventivas y acceso a la vacuna contra el sarampión

El Departamento de Salud Pública enfatizó que la mejor forma de prevenir la propagación del sarampión es a través de la vacunación. En esa línea, señalaron que la inoculación MMR (sarampión, paperas y rubéola) es altamente efectiva, con una eficacia del 93% tras la primera dosis y del 97% después de la segunda.

Las personas que no han recibido la vacuna o que no están seguras de su estado de inmunización pueden acudir a su médico o a clínicas de salud para obtenerla de forma gratuita o a bajo costo. La mayoría de los seguros médicos cubren estos gastos y aquellos sin cobertura pueden acceder al programa Vacuna para niños (VFC, por sus siglas en inglés) o Vacuna para adultos (VFA, por sus siglas en inglés) en clínicas locales.