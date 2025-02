Es oficial: así funciona el nuevo registro obligatorio para extranjeros en EE.UU. anunciado por Uscis

El gobierno de Estados Unidos implementó una nueva medida que obliga a todos los extranjeros a registrarse de manera oficial ante las autoridades migratorias. A partir del 25 de febrero de 2025, los inmigrantes que permanezcan en el país norteamericano por más de 30 días deberán completar este proceso, independientemente de su estatus. La disposición, establecida mediante la orden ejecutiva “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”, impone sanciones para quienes no cumplan con la normativa.

Quiénes son los extranjeros que están obligados a registrarse

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la regulación aplica a todos los extranjeros mayores de 14 años que no hayan sido registrados ni tomado sus huellas dactilares al solicitar una visa.

Los padres o tutores legales deben inscribir a los menores de 14 años. Al cumplir esa edad, los jóvenes deberán actualizar su registro y someterse a la toma de huellas dactilares

Aquellos que ingresen a EE.UU. y permanezcan por más de 30 días deberán completar este requisito dentro de ese plazo. Además, los padres y tutores legales de los menores de 14 años tendrán la responsabilidad de inscribirlos en el sistema.

Cuando un niño registrado cumple 14 años, deberá actualizar su registro y someterse a un nuevo proceso de toma de huellas dactilares. Esta obligación también se extiende a cualquier extranjero que, sin importar su edad, no haya sido registrado previamente bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Los visitantes de Canadá que ingresaron por un puerto terrestre sin haber recibido un comprobante de inscripción y las personas que presentaron solicitudes al Uscis que no estén contempladas en la normativa, como los solicitantes de DACA o Estatus de Protección Temporal, también deben completar el registro.

Quiénes están exentos de cumplir con el registro de inmigrantes en EE.UU.

Existen algunas excepciones a la norma, sobre ciertos inmigrantes que no están obligados a registrarse:

Los indígenas americanos nacidos en Canadá que ingresaron a Estados Unidos bajo la sección 289 de la INA.

de la INA. Los miembros de la Tribu Kickapoo de Texas que entraron amparados por la Ley de la Tribu Kickapoo.

Sin embargo, estos casos representan una minoría dentro del universo de extranjeros en EE.UU.

Qué ocurre después del registro de migrantes

Una vez que el extranjero se haya registrado y completado la toma de huellas dactilares, el DHS emitirá un comprobante de inscripción. Las personas mayores de 18 años deberán portar este documento en todo momento.

El registro no otorga ningún estatus migratorio ni garantiza beneficios adicionales, como autorizaciones de empleo o protecciones legales. La medida busca, según el gobierno estadounidense, ordenar el control migratorio y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Consecuencias del incumplimiento: sanciones sin excepciones

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que el incumplimiento de esta obligación tendrá consecuencias severas. Quienes no se registren podrán enfrentar sanciones civiles y penales, que incluyen la posibilidad de contraer cargos por delitos menores y el pago de multas. Uscis, como la agencia encargada de los servicios de inmigración, enfatizó que no habrá excepciones para quienes no cumplan con el proceso de inscripción.

Quienes no se registren enfrentarán multas y cargos por delitos menores, sin excepciones Pablo Martinez Monsivais - AP

Quiénes son los migrantes que ya están registrados

Según la normativa vigente, muchas personas ya cumplieron con este requerimiento al haber recibido documentos que sirven como prueba de registro. Entre ellos se incluyen:

Residentes permanentes legales.

Extranjeros que recibieron libertad condicional en los Estados Unidos bajo la sección 212(d)(5) de la INA.

Extranjeros admitidos en los Estados Unidos como no inmigrantes a quienes se les emitió el Formulario I-94 o I-94W.

Todos los extranjeros presentes en los Estados Unidos a quienes se les expidieron visas de inmigrante o no inmigrante antes de su llegada.

Extranjeros a quienes el DHS puso en proceso de deportación.

A los extranjeros se les expidió un documento de autorización de empleo.

Extranjeros que hayan solicitado la residencia permanente legal utilizando los Formularios I-485, I-687, I-691, I-698, I-700.

Residentes permanentes legales, extranjeros con libertad condicional y quienes recibieron visas de inmigrante o no inmigrante ya cumplen con el requisito Freepick

Cómo completar el registro de migración

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el Uscis establecerá un formulario y un procedimiento específico. Desde el 25 de febrero de 2025, los inmigrantes deberán crear una cuenta en línea en el sitio web de la agencia para iniciar el proceso. Una vez hecho este paso, los extranjeros y los responsables legales de los menores podrán completar el registro a través de esta plataforma digital.

Las autoridades recomendaron estar atentos a las actualizaciones oficiales y evitar caer en fraudes migratorios. “No se convierta en víctima de una estafa de inmigración. Si necesita asesoramiento legal, asegúrese de que la persona que lo ayude esté autorizada para brindar asistencia legal”, advirtió el DHS en su comunicación oficial.