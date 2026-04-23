Cuántos pasajeros transporta el Skylink de LAX, el tren eléctrico 24/7 que se suma al aeropuerto antes del Mundial

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) anunciaron que antes de la celebración del Mundial 2026 comenzará a operar el Skylink, el transporte eléctrico que pretende mejorar las conexiones internas. El servicio funcionará las 24 horas del día y será gratuito para pasajeros con ticket aéreo, empleados del aeropuerto y quienes busquen o dejen viajeros. Durante las horas pico, circularán nueve trenes de cuatro vagones.

Skylink de LAX: cuántos pasajeros puede transportar el tren eléctrico que se suma al aeropuerto

Anteriormente conocido como Automated People Mover, Skylink proporcionará acceso con horario fijo a sus terminales, estacionamiento y zonas de recogida y bajada de pasajeros.

Además, conectará a los visitantes y empleados con el sistema de transporte regional de Los Ángeles a través del tren ligero y las líneas de autobuses municipales.

Durante el horario pico en LAX, Skylink operará nueve trenes de cuatro vagones, cada uno con capacidad para 200 pasajeros y su equipaje @flylaxairport

Durante las horas pico, de 9 a 23 hs., operarán nueve trenes de cuatro vagones, cada uno con capacidad para 200 pasajeros y su equipaje, según informaron las autoridades en su sitio web oficial.

La construcción del sistema comenzó en 2019 y está a cargo de LINXS Joint Venture. La organización está compuesta por las siguientes empresas:

Flúor

Balfour Beatty

Dragados USA

Plancha

Soluciones PPP de HOCHTIEFF

HDR

HNTB

Alstom, que es el fabricante y operador

El anuncio de LAX sobre el tren eléctrico Skylink que se suma al aeropuerto antes del Mundial

Cuánto tardará el tren eléctrico Skylink de LAX en llegar a las terminales del aeropuerto

Los trenes llegarán a las terminales cada dos minutos durante las horas pico, con un tiempo total de viaje estimado de diez minutos. Ese tiempo corresponde al trayecto desde el RCC hasta la estación West CTA.

En este recorrido, alcanzarán una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora (47 millas por hora). Para facilitar el acceso, el transporte de SkyLink contará con puertas amplias y 12 asientos por vagón.

El sistema tendrá una vía elevada de 3,6 kilómetros (2,25 millas) con seis estaciones: tres dentro de la Terminal Central (CTA, por sus siglas en inglés) y tres fuera de ella.

Las ubicaciones fuera de la CTA darán servicio al estacionamiento económico de LAX y al Centro de Transporte Terrestre adyacente; al Centro de Tránsito LAX/Metro; al Centro de Tránsito propio del aeropuerto; y al Centro de Alquiler de Autos de LAX (RCC).

Skylink funcionará los siete días de la semana, y será gratuito para pasajeros con boleto, empleados y quienes recojan o dejen viajeros.

Los trenes de Skylink llegarán a las estaciones cada dos minutos durante las horas pico, con un tiempo total de viaje de 10 minutos @flylaxairport

El aporte de Skylink en el objetivo climático y el mercado laboral de California

Al anunciar el servicio, las autoridades del LAX indicaron que prevén que aproximadamente 30 millones de pasajeros al año utilicen SkyLink. Esto se traduce en una reducción estimada de más de 42 millones de millas (67 millones de km) recorridas por vehículos anualmente.

Además de disminuir el tráfico, el nuevo transporte realizará su aporte al objetivo climático estatal mediante la implementación de prácticas de sostenibilidad para reducir la huella de carbono del área del aeropuerto.

La flota del sistema constará de 44 vagones totalmente eléctricos, fabricados con un 98% de materiales reciclables.

La flota del Skylink constará de 44 vagones totalmente eléctricos, fabricados con un 98 % de materiales reciclables, en tanto el tren generará parte de su energía mediante frenado regenerativo Skylink LAX

Para su funcionamiento, el tren generará parte de su energía mediante frenado regenerativo. Esta modalidad convierte la energía cinética de un vehículo eléctrico o híbrido en eléctrica al desacelerar, por lo que el motor actúa como generador.

En cuanto al costo del proyecto, se pagaron más de US$1040 millones. Asimismo, se otorgaron más de US$638 millones en salarios a trabajadores locales.