California anuncia: quedan US$600 millones en tarjetas de reembolso que vencen este 30 de abril

Con la intención de apoyar a la clase media de California después de la pandemia, el gobierno local aprobó la entrega de tarjetas de reembolso de impuestos. La validez del programa llegará a su fin el próximo 30 de abril y el dinero que los beneficiarios no utilicen será devuelto al Estado.

Cómo saber si tu tarjeta MCTR de California aún tiene dinero disponible

Entre octubre de 2022 y enero de 2023 el gobierno de California puso en marcha el programa de reembolso de impuestos para la clase media (MCTR, por sus siglas en inglés), con la intención de apoyar a los residentes luego de la pandemia.

Todas las tarjetas, hayan sido o no activadas, dejarán de tener validez a partir del 30 de abril Gemini

La medida consistió en un pago único emitido mediante una tarjeta de débito o directamente a las cuentas de los contribuyentes. No obstante, de acuerdo con la Junta de Impuestos de Franquicias (FTB, por sus siglas en inglés), muchos no hicieron uso de los fondos que están por vencer.

Todas las tarjetas, hayan sido o no activadas, dejarán de tener validez a partir del 30 de abril. Esto significa que cualquier dinero restante no podrá ser utilizado y será devuelto al Fondo General del Estado de California.

Para saber si se tiene dinero disponible, es necesario iniciar sesión en el portal de Money Network, empresa contratista que distribuyó los fondos estatales. También se puede llamar al número que aparece al reverso del plástico.

Cómo usar el dinero de la tarjeta MCTR antes de que venza el 30 de abril

La FTB calcula que alrededor de 10% de las tarjetas de reembolso de impuestos para la clase media de California nunca fueron activadas e invitan a hacer el proceso de manera urgente.

Una vez activada la tarjeta, se podrá transferir el dinero a otra cuenta bancaria. El proceso puede realizarse desde la página de Money Network, la aplicación móvil o por teléfono.

También se tiene la opción de utilizar la tarjeta directamente para hacer compras en todas las tiendas que acepten Visa. Se solicitará el número PIN de cuatro dígitos que aparece en la carta en la que se recibió el plástico. También se puede retirar el efectivo en un cajero automático.

Puede usarse la tarjeta para pagar directamente en los comercios que acepten Visa Shutterstock

Alertan por problemas en el uso de fondos del programa de reembolso de impuestos

Según ABC, todavía quedan alrededor de 600 millones de dólares sin reclamar. A pocos días de la fecha límite, algunos californianos reportaron problemas para usar sus fondos. Entre los más comunes está el rechazo a pesar de contar con fondos. En este caso, se tiene que realizar un proceso de reactivación.

Algunos contribuyentes no han gastado los fondos de la tarjeta FTB de California

Si se olvidó o perdió el número de PIN es necesario ponerse en contacto con Money Network para recibir atención. El pasado 8 de abril fue el último día para solicitar una tarjeta de débito MCTR de reemplazo.