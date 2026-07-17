Virginia, bajo alerta por un contaminante en el aire: las ciudades con mayor riesgo

Las autoridades de Virginia emitieron esta semana una alerta para los residentes por la contaminación en el aire derivada de incendios forestales que se desarrollan en Canadá. En un mensaje, alertaron que ciertas ciudades experimentan una calidad insalubre, por lo que se recomienda evitar actividades físicas al aire libre, junto con otras precauciones.

Las ciudades de Virginia con mayor riesgo por la calidad del aire

A través de su cuenta en X, el Departamento de Calidad Ambiental (Virginia DEQ, por sus siglas en inglés) advirtió que el estado experimentará en los próximos días humo y neblina provenientes de los incendios forestales canadienses.

El DEQ de Virginia advirtió a los ciudadanos por la calidad del aire en ciertas ciudades @VirginiaDEQ

Para este viernes 17 de julio, según el sitio web oficial del DEQ, las autoridades advirtieron especialmente sobre la calidad del aire de las siguientes ciudades:

Hampton Roads : insalubre. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y los niños deben evitar el esfuerzo prolongado o intenso; todos los demás habitantes deben reducir el esfuerzo prolongado o intenso.

: insalubre. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y los niños deben evitar el esfuerzo prolongado o intenso; todos los demás habitantes deben reducir el esfuerzo prolongado o intenso. NoVa/D.C. (norte de Virginia y Washington D.C.) : insalubre. Aplican las mismas precauciones que en Hampton Roads.

: insalubre. Aplican las mismas precauciones que en Hampton Roads. Richmond : muy insalubre. Las personas con enfermedad cardíaca o pulmonar, los adultos mayores y los niños deben evitar toda actividad física al aire libre. Todos los demás deben evitar el esfuerzo prolongado o pesado.

: muy insalubre. Las personas con enfermedad cardíaca o pulmonar, los adultos mayores y los niños deben al aire libre. Todos los demás deben evitar el esfuerzo prolongado o pesado. Roanoke : insalubre para grupos de riesgo, quienes tienen enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y los menores de edad deben reducir el esfuerzo prolongado o intenso.

: insalubre para grupos de riesgo, quienes tienen enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y los menores de edad deben reducir el esfuerzo prolongado o intenso. Winchester: muy insalubre. Aplican las mismas precauciones que en Richmond.

El mapa de Virginia que muestra la calidad del aire de las ciudades

Además de la advertencia, la agencia dispone en su portal oficial de un mapa interactivo al que los ciudadanos pueden acceder para consultar en tiempo real el estado del aire en las ciudades de Virginia.

En color verde figuran las zonas con buena calidad; en naranja las que enfrentan una situación que pone en peligro a grupos sensibles; en rojo las áreas en las que todas las personas pueden experimentar efectos adversos en la salud; y en bordó los municipios en los que las circunstancias son extremas.

El mapa interactivo del DEQ de Virginia muestra en tiempo real la calidad del aire en distintas ciudades del estado Virginia DEQ

En ese sentido, este viernes 17 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Wakefield, en Virginia, publicó un mensaje con imágenes que muestran la cobertura y profundidad del humo en toda la región. “La mala calidad del aire y la visibilidad reducida persistirán durante la mayor parte del día y serán peores en las porciones norte y noreste del área”, alertaron las autoridades.

Los incendios forestales en Canadá que causaron la alerta por el aire en Virginia

Actualmente, según la actualización más reciente, 858 incendios están activos en Canadá, lo que llevó a las autoridades de varias ciudades a emitir alertas por la calidad del aire, incluidas Chicago y Grand Rapids en Michigan, Pittsburgh en Pensilvania y Toledo en Ohio.

Los consejos del NWS para quienes están en ciudades con mala calidad del aire

Según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales, 30 incendios comenzaron a arder el jueves, y la mayoría están fuera de control. Si bien estos meses corresponden a la temporada de este tipo de fenómenos, la intensa actividad de 2026 es inusual.

Los expertos también indican que la vasta superficie afectada y el alcance del humo no son comunes. Desde 2015 los incendios se volvieron más frecuentes.

Para resguardar la salud bajo estas circunstancias, el NWS recomienda a los residentes de Virginia y zonas afectadas por los contaminantes procedentes de Canadá seguir los siguientes consejos:

Limitar el tiempo al aire libre.

Quedarse dentro de casa con las ventanas y puertas cerradas.

Evitar actividades extenuantes como correr o hacer ejercicio.

Mantener el aire acondicionado encendido continuamente y, si es posible, instalar un filtro de aire de alta eficiencia. Quienes no cuentan con una unidad de aire acondicionado deben buscar un refugio alternativo, ya que permanecer dentro de su casa con las ventanas y puertas cerradas puede ser peligroso durante el calor.