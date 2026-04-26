Es oficial: el nuevo mapa de distribución de distritos en Texas que la Corte Suprema permitió aplicar para 2026

La Suprema Corte de Estados Unidos permitió temporalmente que Texas utilice el nuevo mapa de distritos aprobado para las elecciones de 2026, al conceder una suspensión mientras continúa el litigio. El fallo señala que los tribunales no deben alterar reglas electorales en medio de procesos activos.

Cómo es el mapa de distribución de distritos en Texas 2026

El gobierno estatal confirmó la decisión con un comunicado oficial en el que el gobernador Greg Abbott afirmó que la Corte Suprema “restauró los mapas de redistribución aprobados por Texas”, lo que permite su uso legal en los próximos comicios federales.

Así queda el mapa de Texas Foto creada por ChatGPT

El rediseño fue impulsado y aprobado por la legislatura estatal en 2025, en un proceso que modificó múltiples distritos del estado con impacto directo en la representación federal. El plan fue aprobado por mayorías legislativas y firmado por el gobernador.

Según reportes de The Texas Tribune, el mapa podría favorecer a candidatos republicanos en una mayoría de los distritos del estado, al reorganizar límites geográficos en distintas regiones urbanas y rurales.

Demandas contra el mapa de Texas y acusaciones de manipulación electoral

El mapa fue impugnado en tribunales federales por organizaciones civiles que argumentan que podría violar protecciones contra discriminación racial en la delimitación de distritos. Según el medio citado, una corte de distrito ordenó inicialmente frenar su uso tras considerar que existían elementos suficientes para cuestionar su legalidad.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó la redistribución Oficina del gobernador de Texas

Además, organizaciones como MALDEF señalaron en posicionamientos públicos que el rediseño podría afectar la representación de votantes latinos, su argumento central en las demandas que siguen en curso contra el estado.

Por su parte, la oficina del fiscal general de Texas, encabezada por Ken Paxton, también confirmó que el estado defenderá el mapa en tribunales. Asimismo, celebró la decisión como una victoria legal que permite mantener el proceso electoral conforme a lo planeado.

Cómo entender el nuevo mapa para las elecciones de Texas

Con la intervención de la Corte Suprema, Texas podrá organizar las elecciones federales de 2026 con el nuevo mapa, incluso mientras continúan los litigios sobre su validez. Esto implica que candidatos y votantes participarán bajo estos distritos, salvo que exista un fallo definitivo posterior que ordene cambios.

En el mapa, Texas se divide en 38 distritos electorales, y cada uno elige a un representante en el Congreso de EE.UU. Los límites geográficos los fija el gobierno estatal y determinan qué comunidades votan juntas.

El mapa de Texas favorecería a un partido político en específico Unsplash

En el rediseño aprobado en 2025, cambian principalmente las divisiones en ciudades grandes como Houston, Dallas y Austin, donde algunos distritos se expanden o se mezclan con otras zonas. Estos cambios podrían unir barrios que antes estaban separados o dividir comunidades que antes votaban juntas, según los opositores a la redistribución.