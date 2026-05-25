Es oficial: el DHS confirma que habrá agentes del ICE en el perímetro del Mundial 2026 y hay una regla que los avala

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que agentes federales de inmigración estarán desplegados durante el Mundial 2026. Las autoridades insistieron en que el objetivo principal será combatir delitos vinculados a la reventa ilegal y el tráfico de personas, aunque todavía persisten dudas sobre cómo se aplicarán esas medidas en las sedes.

El DHS confirmó la presencia de agentes del ICE durante el Mundial 2026

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, aseguró que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) participarán activamente en tareas de seguridad durante el Mundial 2026.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

El funcionario hizo el anuncio a través de un video en la red social X. En ese mensaje, Mullin explicó que tanto agentes del ICE como de Homeland Security Investigations (HSI) estarán desplegados “todos los días” durante la competencia internacional. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo será intervenir en delitos considerados frecuentes en eventos masivos de gran escala.

“ICE y HSI estarán allí todos los días”, afirmó Mullin. “Luchando contra boletos falsificados, tráfico humano, contrabando de drogas y productos falsificados. Trabajarán mano a mano junto con CBP durante todo el proceso”.

Qué significa la categoría SEAR 1 para la seguridad del Mundial 2026

El despliegue previsto para el Mundial 2026 encuentra respaldo formal en el sistema de clasificación de eventos especiales administrado por el DHS.

De acuerdo con la información oficial de la Office of Operations Coordination del Departamento de Seguridad Nacional, la Copa del Mundo recibió la categoría SEAR 1, el nivel de evaluación de riesgo más alto dentro de la estructura federal estadounidense.

Las siglas SEAR corresponden a “Special Event Assessment Rating”, un sistema utilizado para evaluar eventos especiales de acuerdo con distintos factores de riesgo. El DHS detalla que las autoridades estatales, locales y federales pueden presentar eventos para ser analizados por la oficina de coordinación operativa del gobierno federal.

La falsificación de entradas y el comercio ilegal de productos oficiales serán dos de las prioridades operativas para los agentes desplegados en las sedes Fotomontaje realizado con IA (ICE y Uscis)

El sistema contempla variables como:

Amenazas potenciales

Vulnerabilidades del evento

Consecuencias de posibles incidentes

A partir de ese análisis, el gobierno asigna una clasificación que determina el nivel de apoyo federal requerido.

Según el DHS, los eventos catalogados como SEAR 1 son aquellos de importancia nacional o internacional que requieren un respaldo federal interinstitucional extenso. Entre los antecedentes mencionados por la agencia aparecen competencias y espectáculos de gran alcance como el Super Bowl, las 500 Millas de Indianápolis y el Kentucky Derby.

Qué recursos federales puede activar el DHS bajo la clasificación SEAR 1

La designación como evento SEAR 1 habilita al gobierno federal a desplegar recursos especiales de seguridad y coordinación. El documento oficial del DHS señala que, en experiencias anteriores, el apoyo incluyó:

Equipos caninos de detección de explosivos

Evaluaciones de riesgo cibernético

Equipos de inteligencia y revisión de sedes

Operaciones tácticas y apoyo de seguridad aérea

Además, el secretario de Seguridad Nacional designa un Equipo Federal de Coordinación para todos los eventos SEAR 1 y algunos SEAR 2. Ese grupo tiene la misión de colaborar con autoridades estatales y locales, coordinar respuestas federales y facilitar capacidades que no estén disponibles a nivel regional.

La documentación del DHS también explica que el equipo mantiene un monitoreo constante del evento durante las etapas de planificación y ejecución, además de actuar como enlace entre organismos federales y autoridades locales.

Trabajadores del SoFi Stadium amenazan con huelga si el ICE colabora en los estadios

Organizaciones migrantes advierten sobre la presencia del ICE en el Mundial 2026

Pese a que Mullin vinculó el operativo con delitos específicos, las declaraciones del funcionario generaron preocupación entre grupos de defensa de inmigrantes. Según publicó ABC, organizaciones comunitarias cuestionaron la falta de precisión sobre el alcance de las operaciones federales alrededor de los estadios y las ciudades sede.

Uno de los dirigentes que expresó inquietud fue Huy Tran, integrante del grupo de defensa migratoria SIREN. El activista sostuvo que los mensajes ambiguos de las autoridades federales provocaron ansiedad dentro de las comunidades inmigrantes desde comienzos de año.

“El DHS ha estado jugando a si van o no van desde principios de año”, declaró Tran. “Y cada vez que juegan a ese ‘sí o no’, genera una tensión enorme y un nivel muy alto de estrés para las familias con las que trabajamos”.