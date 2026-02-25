De Virginia a California: Alex Padilla y Abigail Spanberger levantan la voz y defienden a los inmigrantes vs. Trump

El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, marcado por su postura inflexible en inmigración, fue objeto de una enérgica refutación por parte de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y el senador de California, Alex Padilla. Ambos líderes demócratas utilizaron sus plataformas para denunciar las políticas de la administración Trump, enfatizando su impacto negativo en la economía y, de manera crucial, en las comunidades inmigrantes. Sus intervenciones, pronunciadas en el contexto de un año electoral desafiante para el Partido Republicano, delinearon una clara alternativa centrada en la humanidad y la asequibilidad.

Spanberger y su reto a Donald Trump

La gobernadora de Virginia, en su respuesta desde el histórico Williamsburg, criticó directamente la falta de veracidad en el mensaje presidencial. “No escuchamos la verdad de nuestro presidente”, afirmó, invitando a los votantes a reflexionar sobre las consecuencias directas de la agenda de Trump en sus vidas.

“Así que hablemos con franqueza y honestidad”, dijo. “¿El presidente trabaja para ustedes?”. Su discurso se centró en los fracasos de la administración en materia de costos, seguridad y humanidad, pilares de su propia victoria electoral en Virginia, donde se impuso con un margen de 15 puntos.

Spanberger destacó que su campaña obtuvo el apoyo de demócratas, republicanos e independientes, quienes “sabían que, como ciudadanos, podían exigir más” y votar por lo que realmente les importaba, más allá de afiliaciones políticas.

Los demócratas han buscado constantemente enfocar el debate político en temas económicos. Más de la mitad de los estadounidenses deseaban que Trump abordara la economía en su discurso, según una encuesta de CNN. Spanberger se hizo eco de esta preocupación y señaló el daño del régimen arancelario de Trump, derogado la semana pasada por la Corte Suprema.

“Las pequeñas empresas han sufrido; los agricultores han sufrido; algunos han perdido mercados enteros. Los estadounidenses comunes están pagando las consecuencias… Los demócratas de todo el país están totalmente centrados en la asequibilidad”.

En sus primeras semanas en el cargo, Spanberger propuso un paquete de reformas para subsidiar la eficiencia energética, expandir la vivienda asequible y brindar asistencia para el seguro médico, buscando aliviar la carga económica de los virginianos.

La gobernadora también se refirió a la política migratoria de Trump, que consideró un atentado contra la constitucionalidad y los derechos humanos. “Nuestro presidente ha enviado agentes federales mal entrenados a nuestras ciudades, donde han arrestado y detenido a ciudadanos estadounidenses y a personas que aspiran a ser estadounidenses, y lo han hecho sin una orden judicial”, denunció Spanberger.

Sus palabras se endurecieron al describir la separación de “madres lactantes de sus bebés” y el envío de “niños —a un niño con un sombrero de conejito azul— a centros de detención lejanos”. Además, criticó el silencio de la administración frente a asesinatos en las calles, mientras se dedica a “sembrar el miedo”.

La respuesta en español del senador Padilla

Por su parte, el senador Alex Padilla de California ofreció una respuesta en español, amplificando estas críticas. Su intervención, transmitida por cadenas hispanas, se centró en la impopularidad de la ofensiva migratoria de Trump.

“Lo cierto es que el Estado de la Unión no es para todos un buen indicador. No cuando el alquiler, la comida y la electricidad siguen subiendo”, dijo Padilla, que lo vinculó directamente con las políticas republicanas y el aumento de los gastos médicos y los recortes de impuestos para multimillonarios.

Padilla fue aún más allá, denunció que “agentes federales, armados y enmascarados, aterrorizan a nuestras comunidades atacando a personas por el color de su piel o por hablar español, incluyendo inmigrantes con estatus legal y ciudadanos”.

El senador rememoró un incidente personal del verano pasado, cuando fue detenido y esposado por agentes federales durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, en medio de protestas contra la ofensiva migratoria de Trump. “El año pasado, muchos de ustedes vieron cómo agentes federales me tiraron al suelo y me esposaron por exigirle respuestas a esta administración sobre su ocupación militar en Los Ángeles”, relató.

El senador, el primer latino en ocupar un escaño por California, compartió una poderosa reflexión: “Puede que me hayan derribado un momento, pero me levanté enseguida. Como nos enseñaron nuestros padres, si te caes siete veces, levántate ocho. Sigo aquí. De pie. Sigo luchando. Y sé que tú también sigues de pie y luchando”.

Este mensaje de resistencia se alinea con su postura de que “Este país siempre ha sido moldeado por personas a las que se les dijo que no pertenecían, pero que perseveraron y siguieron adelante”.

Ambos líderes demócratas, Spanberger y Padilla, señalaron la omisión de Trump en su discurso sobre las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti. Spanberger también destacó la determinación de activistas y estudiantes que se enfrentan a las políticas de ICE, como aquellos que organizan huelgas escolares o defienden a sus comunidades en Minnesota.

