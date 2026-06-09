Antes de las elecciones 2026: la fecha clave en California en la que más de 200 mil migrantes perderían Medi-Cal

Con la entrada en vigor de la nueva normativa federal, más de 200 mil migrantes en California podrían perder el beneficio de Medi-Cal antes de las elecciones generales, que se realizarán en noviembre de 2026. La modificación está diseñada para entrar en vigor el 1° de octubre, y dejaría fuera de la cobertura a personas asiladas, refugiados y otros extranjeros con permiso legal.

La fecha clave en California en la que más de 200 mil migrantes perderían Medi-Cal

Este año, los votantes de California elegirán un nuevo gobernador el martes 3 de noviembre, pero antes de esa fecha, cientos de miles de migrantes podrían perder la cobertura de sus beneficios de salud. La nueva normativa federal limita la financiación de Medicaid, que en el estado es conocida como Medi-Cal.

La eliminación de la cobertura de Medi-Cal para ciertos migrantes en California surge de los cambios impuestos a nivel federal por la ley H.R.1 Freepik - Freepik

Además, modifica la elegibilidad para el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) para personas no ciudadanas. Desde el 1° de octubre, muchos beneficiarios que tienen permiso para permanecer en el país podrían quedar fuera de la cobertura completa financiada con fondos federales.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), entre los migrantes que perderían la cobertura figuran:

Personas con asilo aprobado.

Refugiados.

Personas con permiso de permanencia temporal (parole) por al menos un año.

Beneficiarios de protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

Víctimas de trata de personas.

Afganos y ucranianos admitidos bajo programas especiales.

Personas con suspensión de deportación.

Otros inmigrantes con presencia legal que no encuadren en las categorías que conservarán el financiamiento federal.

La nueva normativa surge de los cambios impuestos por la ley H.R.1, conocida también como “One Big Beautiful Bill”. Esta legislación estableció un recorte presupuestario a nivel nacional que impactó en distintos programas federales, como Medi-Cal o el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Quiénes aún recibirán beneficios de Medi-Cal desde el 1° de octubre

Los siguientes grupos de personas continuarán con la cobertura vigente desde el 1° de octubre en California:

Ciudadanos estadounidenses.

Nacionales de Estados Unidos.

Residentes permanentes legales (titulares de green card).

Inmigrantes cubanos o haitianos admitidos bajo categorías específicas.

Migrantes amparados por los acuerdos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés).

Los pacientes en California deben contactarse con un médico profesional si se presentan ciertos síntomas tras el contagio del raro virus Freepik

El comunicado de los CMS señala que existen tres excepciones clave donde el financiamiento federal seguirá disponible independientemente de las nuevas restricciones:

Medicaid de Emergencia: servicios necesarios para tratar una condición médica de emergencia.

servicios necesarios para tratar una condición médica de emergencia. Opción CHIPRA 214: cobertura para niños y mujeres embarazadas que residen legalmente en EE.UU., si el estado eligió esta opción.

cobertura para niños y mujeres embarazadas que residen legalmente en EE.UU., si el estado eligió esta opción. Iniciativas de Servicios de Salud (HSIs): programas diseñados para mejorar la salud de niños de bajos ingresos.

Cómo determinarán los estados la elegibilidad de un migrante para Medi-Cal

Ante los cambios establecidos a nivel federal, los estados deberán seguir una serie de pasos antes de modificar o finalizar el plan de las personas que puedan verse afectadas por los cambios: