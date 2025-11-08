Dijeron que transportaban jarrones de yeso en su camión, pero a la CBP no le convenció y descubrió una carga millonaria

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al puerto de entrada de Laredo, en Texas, realizaron un inusual descubrimiento. En una operación de control rutinaria, se encontraron con un camión que supuestamente transportaba jarrones de yeso, pero al revisarlo hallaron una carga millonaria.

El 5 de noviembre, en el puente Colombia-Solidaridad, dentro del estado sureño, oficiales realizaban sus tareas de rutina cuando arribó un camión de carga cuyo conductor declaró que llevaba “artículos decorativos”. Un oficial, que no estaba convencido totalmente de la versión, decidió remitirlo a una segunda inspección, relató la agencia en un comunicado de prensa.

La revisión secundaria de la CBP sobre el camión que transportaba jarrones de yeso contó con perros detectores de drogas y un sistema de inspección no intrusivo

En el proceso de revisión exhaustiva, que contó con perros detectores de drogas y un sistema de inspección no intrusivo, hallaron algo inusitado. En la mercancía había ocultas unas 1792,79 libras (813 kilos) de presunta metanfetamina.

De acuerdo con los expertos, el valor total de los narcóticos en el mercado negro asciende a 16.026.546 dólares. Tras el procedimiento, los funcionarios de la CBP los incautaron. Asimismo, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación sobre el decomiso.

“Nuestros oficiales de primera línea de la agencia federal se mantienen siempre vigilantes y, gracias a una eficaz combinación de tecnología y experiencia en inspecciones, interceptaron este importante cargamento de narcóticos”, declaró sobre la operación el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores.

CBP encontró la carga millonaria: incautaciones en el puerto de entrada de Laredo

Si bien el monto de US$16 millones es inusual, los agentes retienen frecuentemente narcóticos en la región que limita con Tamaulipas y Nuevo León. La mayoría de las drogas ilícitas de producción extranjera que llegan a Estados Unidos se introducen de contrabando en el país por tierra a través de las fronteras con México y, en mucha menor medida, con Canadá, explicó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en un documento desclasificado.

La CBP revisó el camión que transportaba jarrones de yeso y descubrió la carga millonaria CBP - CBP

Sin ir más lejos, la CBP comunicó recientemente distintos casos en el puerto de entrada de Laredo. El 8 de octubre, incautaron cocaína valorada en más de US$4,4 millones oculta en un camión con remolque. En ese caso, descubrieron 144 paquetes con un total de 335,10 libras (152 kilos) de la droga ilícita.

Otra detención que tuvo lugar en Laredo ocurrió cuando los oficiales encontraron narcóticos duros en varias acciones de control durante el fin de semana del 20 de septiembre. El valor en la calle de los 32 paquetes con 74,78 libras (34 kilos) de fentanilo ascendió a más de US$3,7 millones.

Las drogas incautadas por la CBP en los últimos años

De acuerdo con la información compartida por la agencia en su sitio web oficial, la droga más confiscada en los puertos de entrada fue la marihuana. En el año fiscal 2025, los funcionarios reunieron un total de 185 mil libras (83.914 kilos), una cifra que supera las 175 mil libras (79.378 kilos) del período anterior.

Los agentes de la CBP descubrieron la carga millonaria en el puerto de entrada de Laredo, en el estado de Texas Facebook CBP

Debajo en la tabla figura la metanfetamina. Respecto a este compuesto, la cantidad total del 2025 fue de 170 mil libras (77.110 kilos), una cifra inferior a las 174 mil libras (78.925 kilos) del año fiscal 2024. Por último, en el último período los oficiales retuvieron poco más de 70.000 libras (31.751 kilos) de cocaína, mientras que en el año anterior fueron 68 mil libras.

La información, actualizada al 15 de octubre de 2025, es extraída de los sistemas y fuentes de datos en tiempo real de la CBP.