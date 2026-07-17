Rhoda tiene 83 años y muestra el entrenamiento de fuerza que siguió para recuperarse en cinco meses

La actividad de fuerza regular puede ayudar a los adultos mayores a conservar la movilidad y la capacidad de realizar tareas cotidianas. Rhoda, una mujer de 83 años, comenzó un programa progresivo de entrenamiento con pesas y su hija documentó los cambios en YouTube. La familia asegura que los primeros avances aparecieron después de cinco meses y continuaron durante el año siguiente.

El entrenamiento con el que una mujer de 83 años logró caminar durante más tiempo

Clare Johnston, periodista y creadora de The Honest Channel, documenta en la serie Rebuilding Mum and Dad (Reconstruyendo a mamá y papá) el entrenamiento de sus padres, ambos mayores de 80 años. Johnston aclara que no es especialista en ejercicio y que el programa de sus padres es diseñado por el entrenador Chris Reis.

Entrenamiento de fuerza y resistencia para adultos mayores.

Cuando comenzó el programa, Rhoda tenía 82 años y, según el relato de su hija, podía caminar sin apoyo durante aproximadamente 30 segundos debido a una pérdida muscular importante en la espalda. La rutina comenzó con cargas muy ligeras y progresó de manera gradual bajo la dirección de un entrenador.

Después de cinco meses, la familia publicó una primera actualización en la que informó mejoras en la fuerza y en las actividades cotidianas. Con el paso del tiempo, Rhoda consiguió caminar a mayor velocidad y durante períodos más largos. En abril de 2026, Johnston señaló que su madre podía superar los seis minutos sin apoyo; videos posteriores muestran nuevos progresos cuando ya tenía 83 años.

Más allá de una cuestión física, el ejercicio en la tercera edad brinda confianza

En los videos se menciona cómo, además de mejorar la salud y dejar de tomar analgésicos para el dolor, la experiencia impactó psicológicamente en el día a día de Rhoda.

Tras 18 meses de entrenamiento dejó de tomar analgésicos para el dolor YouTube The Honest Channel

Según su esposo, recuperar confianza resultó especialmente importante en esta etapa de la vida, en la que el temor a las caídas puede limitar las actividades cotidianas.

El entrenamiento de fuerza, aseguró, tuvo un efecto profundo en su visión del mañana. Según sus propias palabras, lo mejor de la disciplina es la perspectiva que ofrece a largo plazo. “Esto es lo increíble, te da un futuro”, dijo.

Ejercicios que pueden aplicarse en la tercera edad

Aunque el entrenamiento y los resultados pueden seguirse en YouTube, la recomendación siempre es consultar con un especialista antes de iniciar una rutina física.

Lo mejor es optar por un entrenamiento variado. De acuerdo con el Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento, las investigaciones han demostrado que combinar tres tipos de ejercicio: aeróbico, de fortalecimiento muscular y de equilibrio, genera los mejores resultados.

Ejercicios aeróbicos para adultos mayores

Implican el movimiento de los grandes músculos del cuerpo durante períodos prolongados para hacer que los pulmones muevan más aire y el corazón bombee más sangre. Algunos ejemplos de este tipo de ejercicios son:

Caminar

Realizar tareas de jardinería como cortar el césped

Bailar

Nadar

Andar en bicicleta

Subir escaleras

Los ejercicios aeróbicos ayudan a mejorar la salud de los adultos mayores CDC

Ejercicios de fortalecimiento muscular para adultos mayores

Son ejercicios de fuerza y resistencia que requieren la contracción de los músculos. El aumento gradual del peso y el número de repeticiones dan como resultado músculos más fuertes, lo que mejora la función física y facilita la independencia.

Los ejemplos son:

Movimientos con bandas de resistencia y pesas

Hacer círculos con los brazos

Elevación de piernas

Flexiones

Sentadillas

Zancadas

Ejercicios de equilibrio para adultos mayores

Ayudan a mantener la estabilidad del cuerpo tanto en reposo como en movimiento, lo que significa que contribuyen a prevenir caídas y lesiones. Las opciones incluyen: