Así funciona en el aeropuerto de Los Ángeles la nueva tecnología de la CBP para “evaluar” ciudadanos: los detalles del EPP
El sistema busca agilizar el proceso de llegada e inspección de los pasajeros; cómo se implementa
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció el funcionamiento del Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés). El sistema busca agilizar las llegadas internacionales de los ciudadanos estadounidenses.
Los detalles de la implementación del EPP en Los Ángeles
Según consignó el comunicado de la CBP, el EPP estará en completo funcionamiento tanto en la Terminal Internacional Tom Bradley del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) como en la Terminal 7.
Esta tecnología partió de la colaboración entre Los Angeles World Airports (LAWA, por sus siglas en inglés) y la agencia, quiénes buscaban mejorar la seguridad y experiencia del usuario en el aeropuerto.
“Mientras nos preparamos para eventos de talla mundial, innovaciones como el EPP son cruciales para nuestra preparación y demuestran nuestro compromiso con las soluciones del siglo XXI para los viajeros modernos", expresó John Ackerman, director ejecutivo de LAWA.
LAX es uno de los primeros aeropuertos de gran escala donde se implementó el EPP. Se prevé que este sistema se expanda hasta en el área del Servicio de Inspección Federal de la Terminal 2 en un “futuro cercano”.
En qué consiste el EPP y cómo funciona
El Procesamiento Mejorado de Pasajeros es un sistema que organiza y acelera la revisión de ciudadanos estadounidenses que ingresan a EE.UU. a través de tecnología de captura automática.
Para realizar la captura, el EPP utiliza tecnología avanzada de comparación facial y software biométrico. Cuando el viajero llegue al área de inspección, las cámaras operadas por oficiales de la CBP capturan su foto y en segundos, el sistema compara la imagen en vivo con las fotos que ya posee el organismo, lo que hace el proceso más eficiente y moderno para los agentes.
“El objetivo de la modernización aeroportuaria es mejorar la seguridad nacional y las capacidades de cumplimiento de la ley mediante una experiencia de viaje eficiente y legal, reduciendo la carga administrativa de los agentes de la CBP”, estipuló Andrew H. Douglas, directorio interino de la Oficina de Campo de la CBP en Los Ángeles.
Si bien el proceso es rápido y ágil, los usuarios pueden solicitar estar en contacto con los oficiales de la CBP. Para ello, deben notificar a un oficial y pasar por un proceso de entrada estándar.
En qué aeropuertos se encuentra disponible el EPP
El EPP se implementó por el momento en al menos nueve aeropuertos de EE.UU., sin contar el de Los Ángeles. Estos son:
- Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Denver (DEN, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA, por sus siglas en inglés) .
- Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare (ORD, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Mineápolis-St.Paul (MSP, por sus siglas en inglés).
