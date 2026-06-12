Asientos vacíos en el primer día del Mundial 2026: cuánto cuesta ver el debut de Estados Unidos en Los Ángeles

El primer día del Mundial 2026 dejó una de las primeras imágenes inesperadas del torneo durante el triunfo de Corea del Sur por 2-1 frente a República Checa, cuando se observaron numerosos asientos vacíos en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En medio de polémicas por el sistema de costos para la venta de entradas, ver el debut de Estados Unidos en Los Ángeles tiene un precio que arranca en los 1100 dólares.

El rango de precios para ver EE.UU. vs. Paraguay por el Mundial 2026

La discusión sobre el costo de asistir a los partidos vuelve a cobrar fuerza este viernes 12 de junio, cuando EE.UU. debuta ante Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles.

Mundial 2026: los momentos más destacados de la primera ceremonia inaugural en México

Según un relevamiento publicado por NBC News sobre las entradas disponibles en los mercados oficiales y de reventa autorizada, los tickets para ese encuentro se ofrecían desde poco más de US$1100, mientras que algunas ubicaciones premium superaban los US$4000 al momento del informe.

Este encuentro será el primer partido del Mundial 2026 disputado en territorio estadounidense y uno de los más esperados de la fase de grupos. De acuerdo con el análisis del medio, Los Ángeles aparece entre las sedes más costosas del torneo al combinar el valor de las entradas con una estadía hotelera cercana al estadio.

El estudio concluyó que asistir a algunos partidos de la fase inicial puede representar un gasto similar al valor de un mes de alquiler en ciudades como Chicago.

Los asientos vacíos en el Mundial 2026 antes del debut de EE.UU.

Aunque los organizadores informaron una asistencia oficial de 44.985 espectadores para el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, las transmisiones mostraron sectores con numerosas localidades sin ocupar.

Las imágenes aparecieron después de meses de cuestionamientos por parte de grupos de aficionados sobre el sistema de costo de las entradas, los vuelos y el alojamiento para recorrer las sedes distribuidas entre EE.UU., México y Canadá.

Aunque los organizadores informaron una asistencia oficial de 44.985 espectadores para el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, las transmisiones mostraron sectores con numerosas localidades sin ocupar ULISES RUIZ - AFP

La asociación Football Supporters Europe presentó una queja ante la Comisión Europea al considerar que los precios del torneo dificultan el acceso de los aficionados y cuestionó la disponibilidad real de las entradas más económicas promocionadas por la FIFA.

La investigación sobre la venta de entradas del Mundial 2026

La polémica también llegó al ámbito judicial. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación contra la FIFA por determinadas prácticas vinculadas a la venta de entradas.

El costo de las entradas del Mundial 2026 y el sistema que aplicó la FIFA generaron polémica en la previa del torneo Fotomontaje generado con IA (Google Maps)

Entre los puntos bajo análisis figuran denuncias relacionadas con la ubicación de los asientos ofrecidos y la información brindada a los compradores durante el proceso de venta. Por su parte, el presidente de la entidad, Gianni Infantino, defendió la estrategia comercial del torneo y aseguró que la organización ya había vendido en aquel entonces más de 6 millones de entradas.

“Nuestro precio de entrada, que es de US$60, es el más bajo de los grandes eventos deportivos en EE.UU.”, afirmó el dirigente durante una conferencia de prensa previa al inicio del campeonato. La entidad espera un estadio lleno para el debut de la selección local ante Paraguay en Los Ángeles.