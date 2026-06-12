Alerta en Los Ángeles, hoy: restricciones de estacionamiento y desvíos por el Mundial 2026

Las autoridades de Los Ángeles coordinan estrictas restricciones de estacionamiento por el Mundial 2026 en los alrededores del SoFi Stadium. Se aplican penalizaciones severas y remociones con grúa para mantener la fluidez vehicular en el corredor de Inglewood durante los días de partido.

Restricciones de estacionamiento en Inglewood por el Mundial 2026

El municipio implementa la ordenanza de “Zonas Limpias”, que establece perímetros especiales de control en calles principales como Prairie Ave y Century Blvd.

De acuerdo con una guía publicada por Metropolitan Shuttle, el decreto prohíbe el estacionamiento de todo vehículo no oficial en las arterias viales cercanas a los recintos deportivos de Hollywood Park. Sus principales directrices son:

El estacionamiento en el SoFi Stadium es el más caro que habrá en el Mundial 2026 (Instagram/Sofi stadium parking)

Prohibición absoluta en la vía pública : ningún auto particular puede aparcar en las zonas de eventos designadas bajo riesgo de multas severas.

: ningún auto particular puede aparcar en las zonas de eventos designadas bajo riesgo de multas severas. Vehículos de gran tamaño : los autobuses chárter tienen prohibido estacionar en las inmediaciones si no cuentan con pases digitales adquiridos previamente.

: los autobuses chárter tienen prohibido estacionar en las inmediaciones si no cuentan con pases digitales adquiridos previamente. Aparcamiento digitalizado : la reserva de espacios en el lote P (Zona Rosa Hyundai) se gestiona exclusivamente de forma anticipada por internet.

: la reserva de espacios en el lote P (Zona Rosa Hyundai) se gestiona exclusivamente de forma anticipada por internet. Puntos de resguardo alternativos: los conductores sin pases deben abandonar el área y trasladarse a los estacionamientos del Forum o de Torrance.

Cambios de tránsito cerca del SoFi Stadium durante los partidos del Mundial 2026

Las modificaciones al tránsito buscan mitigar los picos de congestión vehicular en un radio de ocho kilómetros alrededor del SoFi Stadium (bautizado como Los Ángeles Stadium por la Copa del Mundo) durante los ocho partidos del torneo que se jugarán allí. Entre los principales cambios, según el sitio de la asesora inmobiliaria Leggie Parker, se incluyen:

Bloqueo de Prairie Ave : las autoridades restringen el acceso general en esta avenida y desvían el flujo hacia rutas alternativas.

: las autoridades restringen el acceso general en esta avenida y desvían el flujo hacia rutas alternativas. Acceso exclusivo por Pincay Drive : los autobuses chárter deben ingresar obligatoriamente por esta vía en dirección oeste desde Crenshaw Blvd.

: los autobuses chárter deben ingresar obligatoriamente por esta vía en dirección oeste desde Crenshaw Blvd. Cierres de sentido único : Hollywood Park modifica la circulación de sus calles internas, lo que puede demorar la salida del predio hasta 90 minutos.

: Hollywood Park modifica la circulación de sus calles internas, lo que puede demorar la salida del predio hasta 90 minutos. Puntos de control secundarios : los agentes de tránsito desvían las unidades grandes hacia Kareem Court bajo un estricto orden de llegada.

: los agentes de tránsito desvían las unidades grandes hacia Kareem Court bajo un estricto orden de llegada. Prioridad de circulación: las patrullas exigen que los vehículos avancen de inmediato si los pasajeros no abordan con rapidez.

Estas son las zonas de estacionamiento disponibles en la sede de Los Ángeles (Foto: SoFi Stadium)

Operativo de seguridad en Los Ángeles: FBI, sheriff y control de drones por el Mundial 2026

El Departamento del Sheriff coordina esfuerzos con la Policía de Los Ángeles, la Policía de Inglewood, el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto para llevar a cabo un importante operativo de seguridad por el Mundial. Según ABC 7, esta colaboración multisectorial representa una de las mayores movilizaciones policiales en la historia de la ciudad y sirve como base operativa para el futuro.

La vigilancia incluye equipos tácticos antiterroristas, especialistas en control de multitudes y un estricto monitoreo de audio y video las 24 horas del día. Además, el control del espacio aéreo destaca como prioridad, con restricciones de vuelo y sistemas avanzados para detectar o neutralizar drones.

En esa línea, las penalizaciones por operar drones de forma ilegal alcanzan los 100 mil dólares e incluyen la confiscación del equipo. Agentes federales apoyan las tareas de protección, aunque se descartan controles de inmigración civil dentro de los partidos.

Así se prepara el SoFi Stadium para recibir el Mundial 2026

SoFi Stadium: boletos digitales, bolsos permitidos y reglas para ingresar al Mundial 2026

La administración del estadio exige el cumplimiento estricto de sus normativas internas para garantizar un ingreso ágil y seguro al recinto. De acuerdo con su sitio web oficial, los pases de estacionamiento y los boletos de acceso operan únicamente en formato digital desde dispositivos móviles, ya que el personal no escanea impresiones en papel.

Por su parte, la política permite bolsos transparentes de plástico, vinilo o PVC que no superen los 30 x 15 x 30 centímetros. Los organizadores prohíben mochilas, hieleras y carteras grandes, pero habilitan cuatro puntos de consigna paga en el perímetro exterior para resguardar artículos no autorizados.

Además, el código de conducta prohíbe fumar, usar vaporizadores o introducir envases de vidrio, y cualquier invasión al terreno de juego puede derivar en expulsión inmediata y arresto del infractor.