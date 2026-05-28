La FIFA, contra las cuerdas: Hochul celebró la citación a la federación por el alto precio de las entradas

La FIFA recibió una orden judicial a partir de la denuncia de las fiscales de Nueva York y Nueva Jersey para entregar información sobre cómo se fijan los precios de las entradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos. La investigación, impulsada por denuncias de posibles aumentos excesivos y falta de transparencia en el sistema de venta, fue apoyada públicamente por la gobernadora Kathy Hochul.

El apoyo de Hochul a la orden emitida a la FIFA por las entradas del Mundial 2026

La gobernadora respaldó la investigación llevada a cabo por la fiscalía de Nueva York y de Nueva Jersey a través de su cuenta de X.

“La Copa del Mundo es una oportunidad única en la vida para Nueva York, pero los precios exorbitantes de las entradas de la FIFA excluyen a los mismísimos aficionados que hacen de este deporte algo especial”, señaló Hochul.

El mensaje de apoyo de Hochul a la investigación a la FIFA por los precios de las entradas para el Mundial 2026 X @GovKathyHochul

Además, la mandataria agradeció a la fiscalía neoyorquina por defender los derechos de los consumidores frente a estas prácticas. La orden judicial en cuestión obliga a la FIFA a entregar documentos internos y registros relacionados con el sistema de ventas.

Jennifer Davenport, fiscal de Nueva Jersey, considera que el proceso de compra está diseñado para generar una sensación de escasez artificial y elevar los precios, según detalló BBC.

La funcionaria anunció la investigación junto a Letitia James de Nueva York y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) del estado.

Por su parte, la fiscal James detalló en X: “Junto a la oficina de Jennifer Davenport y el DCWP estamos investigando a la FIFA tras informes de precios disparados de entradas para el Mundial y aficionados que no reciben los asientos solicitados. Los neoyorquinos esperaron años para que el evento se celebre aquí y merecen una oportunidad justa de entradas asequibles”.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, anunció el inicio de las investigaciones a la FIFA X @NewYorkStateAG

En diálogo con CNN, la fiscal neoyorquina declaró que “nadie debería ser manipulado para pagar precios por las nubes” y aseguró que todos los aficionados “deberían recibir los asientos que compraron”.

Acusaciones de precios inflados y ventas engañosas para el Mundial 2026

El DCWP analiza denuncias sobre aumentos excesivos en el precio de las entradas. Samuel AA Levine, comisionado del organismo, afirmó que las acusaciones sobre posibles maniobras engañosas por parte de la FIFA deben ser tomadas en serio.

Según explicó la BBC, se investigarán las denuncias de “conducta flagrantemente engañosa muy grave”. Las autoridades también quieren saber por qué las entradas para el Mundial 2026 alcanzaron precios más altos que en cualquier otra edición del torneo.

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Entre las denuncias aparecen casos de personas que recibieron información incorrecta sobre la ubicación de sus asientos en los estadios.

Además, la FIFA habría lanzado una nueva categoría de entradas para sectores preferenciales después de iniciadas las ventas, con valores más elevados.

Otro punto bajo investigación es el uso de precios dinámicos durante distintas etapas de comercialización. Según las sospechas, este sistema permitió aumentar los precios en 90 de los 104 partidos de la Copa del Mundo, con subas promedio del 34%.

La respuesta de la FIFA ante los reclamos por los valores de las entradas del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió los valores de las entradas y argumentó que existe una demanda enorme por asistir al torneo.

Según explicó, los valores reflejan un interés del público que calificó como “una verdadera locura”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que los valores de las entradas para el Mundial 2026 responden a la demanda de los fanáticos DARRYL DYCK - The Canadian Press

Sin embargo, todavía quedan entradas disponibles para 86 de los 104 partidos, según CNN. Además de las entradas tradicionales, la FIFA también comercializa paquetes de hospitalidad VIP, que incluyen salas exclusivas y experiencias premium para partidos en los tres países anfitriones.