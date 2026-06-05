Avance de resultados: quién va ganando las elecciones en California 2026

La carrera por la gobernación de California continúa sin una definición oficial mientras avanza el conteo de votos de las elecciones primarias. Según los datos disponibles hasta el 5 de junio, el 60% de los sufragios ya fue procesado.

Qué dicen los resultados de las elecciones primarias a gobernador de California

California utiliza un modelo de primaria abierta en el que todos los candidatos compiten en una misma boleta, independientemente de su afiliación política. Bajo este esquema, los dos postulantes con mayor cantidad de votos avanzan a la elección general que se disputará el 3 de noviembre.

Con base en los datos de AP, actualizados al 5 de junio, los resultados de la contienda hasta el momento son:

Steve Hilton (republicano) : 1.535.566 votos ( 27,2% ).

: 1.535.566 votos ( ). Xavier Becerra (demócrata) : 1.470.970 votos ( 26% ).

: 1.470.970 votos ( ). Tom Steyer (demócrata) : 1,140,475 votos ( 20,2% ).

: 1,140,475 votos ( ). Chad Bianco (republicano) : 630.142 votos ( 11,2% ).

: 630.142 votos ( ). Katie Porter (demócrata): 255.874 votos (4,5%).

El proceso de conteo sigue abierto debido a la recepción y validación de votos emitidos por correo, además de otras boletas que continúan bajo conteo dentro de los plazos legales.

Por esa razón, las posiciones podrían modificarse durante las próximas semanas. La certificación definitiva de los resultados está prevista para el 10 de julio.

Distribución regional de los votos

Los resultados hasta el momento mostraron diferencias según las regiones del estado:

Hilton registró sus mejores desempeños en condados del interior y del Valle Central , entre ellos Fresno, Kern y El Dorado.

registró sus mejores desempeños en , entre ellos Fresno, Kern y El Dorado. Becerra obtuvo ventajas en jurisdicciones como Alameda, Contra Costa e Imperial , donde encabeza el recuento parcial de votos.

obtuvo ventajas en jurisdicciones como , donde encabeza el recuento parcial de votos. Steyer mantuvo la primera posición en algunos territorios específicos como Alpine y Humboldt.

California anunciará oficialmente los resultados de las elecciones primarias el 10 de julio Freepik

El porcentaje restante por escrutar se presenta como un factor relevante para determinar la conformación final de la elección general, que definirá al sucesor de Gavin Newsom.

Cuáles son las propuestas de Steve Hilton para California

La campaña de Steve Hilton está enfocada en reformas económicas, vivienda, educación y seguridad pública. En materia fiscal, plantea modificar el esquema impositivo estatal mediante reducciones tributarias y un sistema de tasa fija para determinados niveles de ingresos.

“El cambio viene”: el mensaje de Steve Hilton tras las elecciones de California 2026

En el área habitacional, propone cambios regulatorios para facilitar la construcción de viviendas y revisar normas que, según su plataforma, incrementan costos o retrasan proyectos residenciales. Dentro del sistema educativo, impulsa mecanismos de evaluación para colegios y docentes, además de ampliar alternativas como las escuelas chárter.

En seguridad pública, respalda medidas destinadas a endurecer sanciones penales y reforzar la aplicación de la ley en delitos relacionados con robos, drogas e inmigración irregular.

Qué plantea Xavier Becerra en su campaña

Becerra, que permanece segundo en los primeros resultados, compartió una propuesta concentrada en salud, derechos civiles, vivienda, economía y energía. Uno de sus principales objetivos es ampliar el acceso a la atención médica y avanzar hacia un modelo de cobertura universal.

También plantea políticas vinculadas con la protección de derechos reproductivos, programas para inmigrantes y medidas orientadas a garantizar la participación electoral de distintos sectores de la población.

En cuestiones económicas, propone impulsar la construcción de viviendas accesibles, contener aumentos de costos para los consumidores y ampliar programas de asistencia familiar. Su plataforma también incluye iniciativas relacionadas con energía limpia, preparación frente a desastres naturales e implementación de tecnologías de inteligencia artificial.