Cuándo estarán los resultados completos de las elecciones primarias 2026 en California: podrían tardar semanas

Aunque la jornada electoral ya concluyó, los resultados definitivos de las elecciones primarias de 2026 en California todavía tardarán en quedar oficialmente certificados. El proceso de conteo continuará durante varios días e incluso podría extenderse por semanas debido a las normas estatales que permiten recibir y procesar determinadas boletas después del día de la votación.

Primarias 2026 en California: por qué el conteo de votos puede tardar semanas

Según informó The Hill, el sistema electoral de California contempla una serie de mecanismos que hacen que el conteo de votos continúe después del cierre de las urnas. Entre ellos se encuentran las boletas enviadas por correo, que siguen siendo válidas siempre que tengan sello postal del día de la elección o anterior y lleguen a las oficinas electorales de cada condado antes del 9 de junio.

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Los votantes también tuvieron la posibilidad de entregar sus boletas en centros de votación o buzones oficiales hasta las 20 hs del día de la elección. La oficina de la secretaria de Estado, Shirley Weber, había recomendado a los ciudadanos devolver sus papeletas tan pronto como fuera posible para facilitar el proceso de recuento.

La legislación estatal permite que los funcionarios electorales comiencen a procesar las boletas por correo desde el momento en que son devueltas por los votantes.

En esta elección, los ciudadanos pudieron depositarlas en buzones seguros desde el 5 de mayo. Sin embargo, la recepción de votos hasta fechas posteriores al día electoral implica que los números cambien durante varios días.

Elección para gobernador en California: Hilton y Becerra lideran los resultados parciales

De acuerdo con los datos publicados por ElectionResults y actualizados a las 4.44 hs del 3 de junio de 2026, el 100% de los 19.788 distritos electorales figuraban como parcialmente reportados.

Con el fin de agilizar el escrutinio, la oficina de la secretaria de Estado, Shirley Weber, recomendó a los ciudadanos devolver sus papeletas lo antes posible Jeff Chiu - AP

Sin embargo, las autoridades aclaran que el escrutinio continúa y que las cifras seguirán modificándose durante el período oficial de conteo. La certificación final de los resultados está prevista para el 10 de julio de 2026.

Los cinco candidatos más votados en la primaria para gobernador son:

Steve Hilton (Republicano): 1.386.966 votos (27,8%).

(Republicano): 1.386.966 votos (27,8%). Xavier Becerra (Demócrata): 1.267.070 votos (25,4%).

(Demócrata): 1.267.070 votos (25,4%). Tom Steyer (Demócrata): 979.007 votos (19,6%).

(Demócrata): 979.007 votos (19,6%). Chad Bianco (Republicano): 566.679 votos (11,3%).

(Republicano): 566.679 votos (11,3%). Katie Porter (Demócrata): 231.488 votos (4,6%).

Detrás de ese grupo aparecen Matt Mahan, con 205.563 votos (4,1%), y Antonio Villaraigosa, con 66.509 sufragios (1,3%), entre otros postulantes que participaron en la contienda.

Voto por correo en California: cuántas boletas recibió el estado y cuándo certifica los resultados

Los datos citados por The Hill muestran que, hasta el lunes previo a la jornada electoral, más de 4,2 millones de boletas enviadas por correo ya fueron recibidas y aceptadas por las autoridades. Además, más de 23,3 millones de votantes habían recibido una papeleta para participar en la elección.

Los datos preliminares muestran al republicano Steve Hilton como lider de la contienda con el 27,8% del total escrutado Benjamin Hanson - FR172394 AP

Los condados más poblados concentraron una porción significativa de esos envíos. En Los Ángeles, casi 6 millones de personas recibieron boletas por correo, mientras que en San Diego la cifra superó los 2 millones de electores.

La oficina de Shirley Weber informó además que más del 98,9% de las boletas devueltas por correo fueron aceptadas para su procesamiento.

Aunque los primeros datos ya permiten observar tendencias claras, el panorama definitivo de las elecciones primarias de California no estará cerrado de inmediato. La fecha límite para certificar oficialmente los resultados es el 10 de julio, por lo que el proceso de actualización podría extenderse durante varias semanas.