Avanza el ICE en California: qué se sabe de los operativos por el Mundial 2026 en Los Ángeles y San Francisco

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desplegará operativos especiales en California durante el Mundial 2026. Las acciones de la agencia en Los Ángeles y San Francisco tendrán un enfoque en la seguridad nacional y los inmigrantes indocumentados.

Cómo serán los operativos del ICE en los estadios de Los Ángeles y San Francisco

El Estado Dorado albergará un total de 14 encuentros de la cita mundialista. Se dividirán en los estadios SoFi Stadium y Levi’s Stadium de Los Ángeles y San Francisco, respectivamente.

Ambas sedes pueden contar con presencia del ICE, pero no estrictamente para realizar operativos migratorios. Según explicó Tom Homan, director de la agencia federal, en una reciente entrevista con CBS News, el foco en cada estadio estará en garantizar la “seguridad pública”.

Los inspectores federales solo actuarán frente a casos que involucren a un ciudadano extranjero en situaciones delictivas de extrema gravedad. El objetivo central es resguardar la integridad de los fanáticos y de las delegaciones.

Sin embargo, las autoridades ratificaron que los turistas con documentación regular no deben temer por estos procedimientos preventivos de control. No obstante, el foco puede estar en los indocumentados.

En esa línea, Homan aseguró que el principal objetivo es mantener los eventos “seguros”, aunque advirtió: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto“.

Como en el Super Bowl: así será el accionar del DHS en los estadios

Por otra parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, comparó estas tareas con el operativo del Super Bowl.

En otra entrevista con CBS News, dijo que la agencia vigilará de forma activa delitos como el comercio de indumentaria falsificada y la reventa ilegal de entradas.

Los agentes trabajarán en detectar individuos “peligrosos” que integran las listas de vigilancia antiterrorista. Las órdenes de captura también incluyen la búsqueda de traficantes de drogas y personas con requerimientos judiciales por homicidio.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

El control tecnológico del espacio aéreo en el territorio californiano es otro eje central del plan de prevención criminal. En esa línea, Mullin señaló que el uso no autorizado de drones en las inmediaciones de los estadios es una de sus mayores preocupaciones.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Los Ángeles y San Francisco

El estadio de Los Ángeles albergará un total de ocho encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, el ubicado en la bahía de San Francisco recibirá seis partidos.

SoFi Stadium, Los Ángeles

Viernes 12 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de Grupos, Grupo D)

(Fase de Grupos, Grupo D) Lunes 15 de junio de 2026: Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de Grupos, Grupo G)

(Fase de Grupos, Grupo G) Jueves 18 de junio de 2026: Suiza vs. Bosnia (Fase de Grupos, Grupo B)

(Fase de Grupos, Grupo B) Domingo 21 de junio de 2026: Bélgica vs. Irán (Fase de Grupos, Grupo G)

(Fase de Grupos, Grupo G) Viernes 26 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Turquía (Fase de Grupos, Grupo D)

(Fase de Grupos, Grupo D) Domingo 28 de junio de 2026: Partido 73 ( Dieciseisavos de final : 2A vs. 2B)

: 2A vs. 2B) Jueves 2 de julio de 2026: Partido 84 ( Dieciseisavos de final : 1H vs. 2J)

: 1H vs. 2J) Viernes 10 de julio de 2026: Partido 98 (Cuartos de final: ganador Partido 93 vs. ganador Partido 94)

Las autoridades de EE.UU. dieron detalles sobre los operativos del ICE en Los Ángeles y San Francisco durante el Mundial 2026 Facebook FWC26 Los Angeles

Levi’s Stadium, Santa Clara