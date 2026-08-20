Bass vs. Raman: quién ganó el debate electoral por la alcaldía de Los Ángeles 2026

El primer debate de la elección general para la alcaldía de Los Ángeles dejó fuertes cruces, marcados por el manejo de la falta de vivienda, la seguridad pública, la vivienda y el empleo. Karen Bass llegó como favorita y defensora de su gestión, mientras que Nithya Raman buscó convertir el encuentro en una oportunidad para presentar una alternativa al gobierno actual.

Un debate en Los Ángeles marcado por continuos ataques entre Bass y Raman

Las dos aspirantes son demócratas y se enfrentarán en las elecciones del 3 de noviembre tras lograr los dos primeros lugares en las primarias del pasado 2 de junio. Debido al sistema electoral de California, los dos candidatos con más votos avanzan a los comicios generales, por lo que Bass y Raman definirán quién es la próxima alcaldesa, a pesar de ser del mismo partido.

En ese contexto, ambas se encontraron en el primer debate y hasta ahora el único confirmado, ya que por el momento no se comunicaron fechas sobre otro cruce entre las candidatas.

El análisis publicado por New York Post ofrece uno de los veredictos más duros para las candidatas al argüir que ambas perdieron el debate. El texto describe los 90 minutos del encuentro como una sucesión de ataques, interrupciones y reproches acerca de la gestión municipal.

Sin embargo, aunque el medio sostiene que ninguna logró presentar una propuesta convincente sobre los principales problemas de la ciudad, le otorgó una ventaja mínima a Bass, a quien califica como ligeramente más competente.

Los principales puntos señalados por el análisis fueron:

El debate estuvo dominado por los ataques entre ambas candidatas . Ninguna presentó ideas realmente nuevas para enfrentar los problemas de Los Ángeles.

. Ninguna presentó ideas realmente nuevas para enfrentar los problemas de Los Ángeles. El moderador incluso mostró su frustración durante el intercambio sobre la falta de vivienda y cuestionó que las candidatas no ofrecieran un plan suficientemente definido.

durante el intercambio sobre la falta de vivienda y cuestionó que las candidatas no ofrecieran un plan suficientemente definido. Bass mencionó la transformación del sistema de atención a las personas sin hogar y la creación de una nueva autoridad central de desarrollo económico, pero el análisis consideró que sus propuestas fueron demasiado vagas, teniendo en cuenta que lleva cuatro años en el cargo.

mencionó la transformación del y la creación de una nueva autoridad central de desarrollo económico, pero el análisis consideró que sus propuestas fueron demasiado vagas, teniendo en cuenta que lleva cuatro años en el cargo. Raman recibió fuertes críticas por su historial de asistencia a las votaciones del Concejo Municipal. Cuando Bass señaló que había faltado a múltiples sesiones clave, la candidata opositora respondió que varias de las ausencias estaban relacionadas con responsabilidades en organismos externos.

La incomodidad de Bass como una de las claves del debate

No obstante, Los Angeles Times ofrece una conclusión completamente diferente. De acuerdo con dicho análisis, Raman ganó el debate y Bass tuvo una actuación especialmente negativa.

En ese sentido, el medio destacó la comparación con los debates de las primarias. Bass había logrado imponerse en los dos enfrentamientos anteriores, pero esta vez no pudo repetir el mismo resultado.

Aunque la mayoría de los medios no destacaron una ganadora clara, los análisis coincidieron en la incomodidad de Bass durante tramos del debate William Liang - FR172065 AP

El análisis destaca varios elementos que explican ese cambio:

Raman llegó con respuestas más concretas y evitó, en general, extenderse fuera de los tiempos establecidos.

y evitó, en general, extenderse fuera de los tiempos establecidos. Bass protestó reiteradamente por el tiempo disponible y tuvo dificultades para controlar el ritmo del intercambio.

y tuvo dificultades para controlar el ritmo del intercambio. Bass insistió en presentar a Raman como una integrante desconectada de la realidad de la ciudad y utilizó reiteradamente la idea de que gobernaría Los Ángeles como si fuera una institución académica.

como una de la ciudad y utilizó reiteradamente la idea de que gobernaría Los Ángeles como si fuera una institución académica. La alcaldesa también fue presentada en el análisis como una candidata incómoda y a la defensiva, mientras Raman logró mantener una actitud más controlada.

Uno de los momentos centrales del debate, según Los Angeles Times, llegó cuando Bass interrumpió reiteradamente a su rival. Raman respondió: “Tienes que dejarme responder, alcaldesa Bass. Este es mi tiempo”.

El medio considera que esa frase se convirtió en uno de los momentos más fuertes de la noche y posiblemente en uno de los mensajes más importantes de toda la campaña.

Raman cuestionó la falta de vivienda y el gasto de Los Ángeles en Inside Safe

El análisis de ABC 7 presenta el debate desde los principales enfrentamientos temáticos y no establece claramente una ganadora. El eje central fue la disputa sobre la falta de vivienda, la seguridad pública, la policía y la trayectoria legislativa de ambas candidatas.

Algunos medios consideraron ganadora del debate a Nithya Raman Instagram/@nithyaforthecity

Para este medio, el intercambio más fuerte fue sobre la falta de vivienda y se produjo alrededor de Inside Safe, el programa de Bass. Raman cuestionó el costo de la iniciativa y afirmó que la alcaldesa había gastado 400 millones de dólares en el programa y se había resistido a auditorías.

La mandataria en funciones rechazó la caracterización de esos costos y sostuvo que el condado reembolsa parte de los gastos.

La discusión también alcanzó a la Policía de Los Ángeles. Bass acusó a Raman de haber votado contra un aumento del tamaño de la fuerza policial.

En respuesta, la legisladora afirmó que había respaldado presupuestos que mantenían e incluso ampliaban el número de agentes, pero que había votado contra un contrato que, según ella, llevó a la ciudad a una situación financiera insostenible.

La disputa entre Bass y Raman por el entretenimiento en Los Ángeles

El análisis de LAist tampoco declara de manera tajante una vencedora, pero muestra una campaña en la que Raman logró poner bajo presión a Bass en varios de los temas centrales. El medio señala que las dos candidatas intercambiaron fuertes críticas sobre la falta de vivienda y la contratación de policías, en un momento en que la campaña empieza a intensificarse de cara a noviembre.

El medio también registra una disputa sobre la industria del entretenimiento. Raman sostuvo que Los Ángeles necesita incentivos fiscales y una mayor presión política para competir con otros estados.

Bass respondió que había designado a un funcionario específico para trabajar sobre esa cuestión y acusó a su rival de no haber presentado iniciativas suficientes durante sus años en el Concejo Municipal.