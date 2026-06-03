Ganó Karen Bass en Los Ángeles y avanza al balotaje de noviembre en busca de su reelección

La alcaldesa demócrata de Los Ángeles, Karen Bass, avanzó este martes 2 de junio al balotaje de noviembre en su intento por conseguir la reelección. La actual mandataria quedó al frente de una elección primaria en la que participaron 14 candidatos y que determinará quiénes competirán por conducir la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

California: los resultados de las elecciones primarias de Los Ángeles

Según los datos retomados por Associated Press, Bass obtuvo el 34,8% de los votos (172.720 sufragios). Detrás quedaron Spencer Pratt, con el 30,4% (151.149 votos), y la concejala progresista Nithya Raman, con el 22,3% (110.848 votos).

Qué dijo Karen Bass tras los resultados en Los Ángeles

Durante un acto con simpatizantes tras conocerse los primeros resultados, Bass agradeció el respaldo recibido durante la campaña. Según reportó Los Angeles Times, la alcaldesa afirmó: “Les agradezco que hayan estado conmigo cuando otros dudaron de mí, porque ustedes saben quién soy”.

También aseguró que trabajará para mantenerse en el cargo: “He dedicado toda mi vida a servir a la ciudad que amo, donde nací, y voy a seguir haciéndolo hasta la victoria en noviembre”.

Bass, excongresista y primera afroamericana en ocupar la alcaldía de Los Ángeles, defendió durante la campaña los resultados de su gestión. Entre otros puntos, destacó la reducción de la indigencia y una caída en los índices de homicidios en la ciudad.

Spencer Pratt y Nithya Raman disputan el segundo lugar para el balotaje

Spencer Pratt, uno de los principales contendientes de la alcaldesa, centró buena parte de su campaña en críticas a la administración municipal. El empresario y exfigura del reality show The Hills cuestionó el manejo de la crisis de las personas sin hogar, el costo de vida y la seguridad pública. En publicaciones realizadas durante la jornada electoral, sostuvo que la contienda se había convertido en una carrera entre él y Bass.

Spencer Pratt, candidato por la alcaldía de Los Ángeles, California, recibió 151.149 votos @spencerpratt/Instagram

También competía Nithya Raman, concejala de Los Ángeles y exaliada política de Bass. Raman hizo campaña con propuestas enfocadas en la construcción de viviendas, la reducción de la desigualdad y el impulso a la industria del entretenimiento, uno de los sectores más importantes para la economía local.

Nithya Raman anunció recientemente su postulación a la alcaldía de Los Ángeles Facebook Nithya for the City

Según destacó Los Angeles Times, la elección se desarrolló con una participación que los candidatos buscaron elevar hasta último momento mediante actividades de campaña y llamados directos a los votantes. La contienda estuvo marcada por debates sobre vivienda, seguridad pública, costo de vida y desarrollo económico.

Con 14 aspirantes en la boleta, observadores políticos anticipaban la posibilidad de una segunda vuelta debido a la dispersión del voto. Entre los candidatos también figuraban el empresario tecnológico Adam Miller y la activista comunitaria Rae Huang.

La elección definirá quién estará al frente de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos durante los próximos cuatro años. Mientras continúa el conteo de votos en California, AP confirmó el avance de Bass al balotaje, aunque todavía no proyectó quién será el segundo candidato que competirá en la definición del 3 de noviembre.