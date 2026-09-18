Buenas noticias en California para los conductores de bajos ingresos que sufrieron el remolque de su vehículo

El Concejo de San Diego, California, votó reemplazar el remolque de vehículos cuyo registro lleva más de seis meses vencido por solo una multa. Esto puede traducirse en un alivio para los conductores de la ciudad californiana que sean detectados en esta situación, aunque no los liberará de sanciones.

San Diego prioriza multas antes que remolques por registros vencidos

La decisión del Concejo de San Diego busca reducir una sanción que una auditoría municipal de 2022 consideró desproporcionada para hogares de bajos ingresos, según publicó The San Diego Union-Tribune.

La ley en California permite a las ciudades retirar un vehículo por esa infracción, pero no las obliga. El cambio local indica a los agentes que emitan una multa en lugar de ordenar el traslado al corralón.

Sin embargo, la resolución del Concejo es una política y no una orden vinculante para el jefe de Policía, Scott Wahl, ni para el alcalde, Todd Gloria.

El concejal Stephen Whitburn, impulsor de la medida, sostuvo que la práctica previa podía iniciar una cadena de pérdidas para personas que dependen del auto para trabajar. “Esto corregirá una injusticia que ha dañado demasiadas vidas”, dijo a la prensa.

La auditoría había documentado miles de remolques, cargos acumulados y subastas cuando los propietarios no podían recuperar sus vehículos.

La Policía de San Diego todavía puede ordenar que se remolque el vehículo con registro vencido por más de seis meses, pero debe ser solo en algunos casos, según la nueva política aprobada por el Concejo de San Diego

Qué cambia para los conductores de San Diego

El registro vencido por más de seis meses seguiría siendo una infracción y puede generar una multa

y puede generar una multa La política municipal recomiend a no remolcar únicamente por ese motivo

La Policía mantiene facultades operativas y puede haber otras causas legales para retirar un vehículo

La modificación no elimina la obligación de renovar la matrícula ante el Departamento de Vehículos Motorizados de California, conocido como DMV por sus siglas en inglés.

La nueva norma tampoco impide un remolque cuando existe otra infracción, una orden judicial, riesgo vial o una circunstancia contemplada por la ley. Su efecto práctico dependerá de las instrucciones internas que adopten el alcalde y la jefatura policial.

La medida puede reducir un costo súbito que combina grúa, estadía y multas. Es decir, no equivale a una amnistía de registros ni garantiza que ningún vehículo con matrícula vencida será retirado.

El Concejo adoptó la política después de años de cuestionamientos al impacto económico de los remolques.

Cuando un auto llega al depósito, el propietario puede enfrentar cargos diarios además de la deuda registral. Si no logra reunir el dinero, corre el riesgo de perder el vehículo en una subasta, una consecuencia que puede afectar el empleo, la escuela y el cuidado familiar.

Auditoría de San Diego sobre los vehículos remolcados por registros vencidos (traducción propia)

La auditoría (ver PDF) constató que el remolque por registro vencido era una de las dos principales causas de traslado y que 47% de esos vehículos terminó en venta por gravamen entre los datos examinados. También explica que, si no se recupera el vehículo, el proveedor de los remolques puede venderlo mediante una subasta o lien sale (venta por derecho de retención).

Lo que hay que saber

¿Qué cambio ha aprobado el Concejo de San Diego respecto a los registros vehiculares vencidos? El Concejo votó reemplazar el remolque de vehículos con registro vencido por más de seis meses con una multa. Esta medida busca un alivio para los conductores, manteniendo aún las sanciones.

El Concejo votó reemplazar el remolque de vehículos con registro vencido por más de seis meses con una multa. Esta medida busca un alivio para los conductores, manteniendo aún las sanciones. ¿Por qué decidió el Concejo de San Diego modificar la política de remolques vehiculares? La decisión busca reducir una sanción que una auditoría municipal de 2022 consideró desproporcionada para hogares de bajos ingresos. El concejal Whitburn afirmó que corrige una injusticia que ha dañado muchas vidas.

La decisión busca reducir una sanción que una auditoría municipal de 2022 consideró desproporcionada para hogares de bajos ingresos. El concejal Whitburn afirmó que corrige una injusticia que ha dañado muchas vidas. ¿Cómo afectará esta nueva política a los conductores de San Diego? La política municipal recomienda a los agentes emitir una multa en vez de remolcar por registro vencido, lo que puede reducir un costo súbito de grúa y estadía. No exime de renovar la matrícula.

La política municipal recomienda a los agentes emitir una multa en vez de remolcar por registro vencido, lo que puede reducir un costo súbito de grúa y estadía. No exime de renovar la matrícula. ¿Qué obligaciones o excepciones persisten para los conductores pese a esta nueva medida? No es una amnistía de registros ni garantiza que vehículos con matrícula vencida no serán retirados. La Policía puede remolcar por otras infracciones, riesgo vial o circunstancias contempladas por la ley.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.