Gavin Newsom las aprobó: las leyes de California que impactan en los conductores y ya entraron en vigor

Durante 2025, en California entraron en vigor leyes que impactan los conductores de distintas maneras. Ya sea a través de cambios en la privacidad, modificaciones en las normas para remolcar un vehículo o nueva legislación sobre los costos de la gasolina en el estado, Gavin Newsom promulgó múltiples actualizaciones.

La SB 1394 de California busca proteger la privacidad de los conductores

La SB 1394, que fue aprobada por el gobernador en 2024, pero que entró en vigor el 1° de julio de 2025, apunta a combatir la problemática de víctimas de violencia u otros crímenes que comparten titularidad de su auto con el agresor.

La nueva ley de California establece nuevas regulaciones sobre las tecnologías de acceso remoto para autos Freepik

Concretamente, la norma establece una vía para que se pueda reclamar el fin del acceso a la Tecnología de Vehículos Remotos (RVT, por sus siglas en inglés). La ley plantea las siguientes claves:

Define la RVT como cualquier tecnología que permita a una persona fuera del vehículo controlar funciones del mismo.

como cualquier tecnología que permita a una persona fuera del vehículo controlar funciones del mismo. Las empresas deberán ofrecer una opción en línea para permitir a conductores desconectar a terceros del acceso remoto al automóvil. Esto no puede tener un costo adicional.

del acceso remoto al automóvil. Esto no puede tener un costo adicional. Cualquier conductor puede solicitar una nueva cuenta para este servicio sin autorización del otro usuario.

para este servicio sin autorización del otro usuario. Para casos de violencia de género, un fallo judicial será prueba suficiente para que las empresas de California revoquen el acceso a un vehículo.

California limita los costos de remolque mediante la AB 987

Newsom firmó la ley AB 987, que propone cambiar las normas sobre los costos impuestos a los conductores por remolque y almacenamiento de vehículos en California.

La AB 987 limita los costos de remolque y almacenamiento de autos en California Shutterstock

Concretamente, la nueva regla amplía la lista de tarifas que aplican las empresas y se presumen irrazonables. Además de mantener las que ya marcaba el reglamento anterior, se agregan otras consideraciones:

Costos por almacenamiento en días festivos : no podrán exceder el estándar estatal publicado.

: no podrán exceder el estándar estatal publicado. Remolque en situaciones de emergencia específicas : el servicio no se cobrará cuando se mueva un vehículo para acceso de unidades de emergencia.

: el servicio no se cobrará cuando se mueva un vehículo para acceso de unidades de emergencia. Tiempos de recuperación: desde que el conductor abona lo que corresponde, la demora en entregar el vehículo no puede significar un costo extra. Además, el pago en las primeras cuatro horas supone un 50% de reducción de la tarifa diaria.

California aprobó el uso de nuevas mezclas de gasolina con la AB 30

De acuerdo con lo que establece el texto de la ley AB 30, la nueva legislación, que entró en vigor en octubre, habilitó la venta de mezclas que tengan entre 10,5% y 15% de etanol por volumen para su uso como gasolina de transporte.

Hasta ahora, California era el único estado que no permitía esto. Las proyecciones son que esta habilitación permitiría reducir el costo de la gasolina hasta 30 centavos por galón en el Estado Dorado.

La nueva mezcla de gasolina que habilita California con la ley podría bajar los costos para los conductores Foto de freepik

Más allá de permitir su utilización y distribución, la ley establece algunas limitaciones relacionadas. Estas indican que no todos los motores son compatibles para usar este tipo de gasolina y que las empresas pueden decidir si desean venderla en sus estaciones o no.

Además, la norma se entiende como provisoria, mientras el Consejo de Política Ambiental de California realiza estudios y la Junta de Recursos del Aire de California toma una decisión según lo que arrojen las conclusiones.