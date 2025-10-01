Buenas noticias en California: la nueva ley que protege a los conductores con autos remolcados por grúas

Una nueva legislación que busca proteger a los conductores cuando sus autos son remolcados fue aprobada por el Senado de California. Se trata del proyecto de ley AB 987, que realizará cambios en el Código de Vehículos, con relación al almacenamiento y el acarreo de coches mal estacionados.

La nueva ley en California modifica los remolques y almacenamientos de vehículos

El proyecto se centra en expandir la lista de cargos que se consideran presuntivamente irrazonables para el estacionamiento y acarreo de autos. Esta situación limitará directamente los costos que se pueden imponer a los propietarios legales, las aseguradoras y a los conductores del estado.

El proyecto de ley busca establecer límites claros en las tarifas que enfrentan los conductores Shutterstock

La Ley de la Asamblea N. °987 pondrá un tope a los costos que las compañías de remolque y almacenamiento pueden imponerles. Para cumplir con este objetivo, se incorporaron nuevas categorías a la lista de tarifas consideradas irrazonables:

Almacenamiento en días festivos : no podrán aplicar tarifas superiores a las publicadas en días feriados estatales o federales.

: no podrán aplicar tarifas superiores a las publicadas en días feriados estatales o federales. Remolque en situaciones de emergencias específicas : no se cobrará tarifa si el vehículo es removido para permitir el acceso de unidades de emergencia, ya sea estatal o local.

: no se cobrará tarifa si el vehículo es removido para permitir el acceso de unidades de emergencia, ya sea estatal o local. Demora en la liberación del vehículo : una vez que el propietario abone lo adeudado, no se aplicará ningún cargo extra de almacenamiento.

: una vez que el propietario abone lo adeudado, no se aplicará ningún cargo extra de almacenamiento. Recuperación rápida: si el vehículo es retirado dentro de las primeras cuatro horas, el costo no superará el 50% de la tarifa diaria.

Además, la ley define el “horario comercial normal” como el comprendido de lunes a viernes, de 8 a 17 hs (hora local), con excepción de los feriados estatales.

La nueva ley de California apunta contra las aseguradoras

El proyecto de ley presentado por el Asambleísta Sharp-Collins, también aborda específicamente el papel y la responsabilidad financiera de las aseguradoras en dos situaciones: cuando un vehículo es remolcado y almacenado como resultado de un accidente o durante la recuperación de un automóvil robado.

La ley permite a los conductores a pagar menos si se retira antes de las cuatro horas en que fue remolcado Unsplash

Cuando el vehículo sea remolcado tras un accidente o por recuperación de robo, las aseguradoras deberán cubrir los cargos ordinarios y razonables, siempre que así lo indique la póliza. También podrá saldar esta obligación al pagar la tarifa en nombre del asegurado.

Por último, queda establecido que el asegurado que reciba un pago por la pérdida será el responsable de los costos ante la empresa que prestó el servicio.

Otra ley que refuerza la seguridad vial en California

La Ley de la Asamblea N.º 390, impulsada por la legisladora Lori D. Wilson y firmada por el gobernador Gavin Newsom el 28 de julio de 2025, también modifica el artículo 21809 del Código de Vehículos de California.

Los conductores en California tendrán nuevas leyes de tránsito Dyana Wing So / Unsplash

Esta nueva legislación obliga a los conductores a actuar con cuidado frente a cualquier automóvil detenido que exhiba luces de emergencia, luces intermitentes o dispositivos de advertencia como conos, bengalas o elementos reflectivos.

La idea central de esta ley es obligar al conductor a elegir una de dos opciones al acercarse a estos coches, en caso de no hacerlo el conductor es punible con una multa de hasta 50 dólares:

Cambiarse de carril, para alejarse de forma segura al tramo adyacente al vehículo detenido, si las condiciones del tráfico lo permiten.

Reducir la velocidad a un nivel prudente y razonable, si no resulta seguro o posible hacer el cambio de carril.