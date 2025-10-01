Buenas noticias para California: confirman calendario de pagos del Seguro Social en octubre 2025

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025 para los beneficiarios de los programas de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés) en California.

Cuándo pagan el Seguro Social en California en octubre

La SSA informó que los depósitos de este mes se realizarán de acuerdo con el día de nacimiento de cada beneficiario, comenzando el segundo miércoles y continuando los miércoles siguientes. De este modo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

Día de nacimiento del 1.º al 10: miércoles 8 de octubre.

miércoles 8 de octubre. Día de nacimiento del 11 al 20: miércoles 15 de octubre.

miércoles 15 de octubre. Día de nacimiento del 21 al 30: miércoles 22 de octubre.

La mayoría de los depósitos se realizarán los días miércoles (Social Security Administration)

Las personas inscritas en los programas del Seguro Social antes de mayo de 1997 recibirán su pago el 1.º de octubre, mientras que quienes formen parte del SSI lo obtendrán el 3 de octubre.

La dependencia recordó que los depósitos del SSI se realizan el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en fin de semana, el pago se adelanta al viernes previo.

Calendario restante de pagos de 2025 para California

Además del mes de octubre, la SSA ya publicó el calendario completo para los meses restantes de 2025 en California, tanto para el SSI como para el RSDI.

Calendario de pagos del Seguro Social en Nuevo México para octubre, noviembre y diciembre (SeguroSocial/SSA)

Pagos del SSI:

1.º de noviembre.

29 de noviembre (correspondiente al pago del 1.º de diciembre).

31 de diciembre (correspondiente al pago del 1.º de enero de 2026).

Pagos del RSDI:

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 1.º al 10: 13 de noviembre y 11 de diciembre.

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 11 al 20: 20 de noviembre y 18 de diciembre.

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31: 27 de noviembre y 24 de diciembre.

De esta manera, los beneficiarios pueden anticipar con claridad los días en los que recibirán su apoyo federal y organizar sus finanzas con mayor certeza.

La SSA indicó que, en algunos casos, los depósitos pueden tardar hasta 72 horas en reflejarse en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Si después de este periodo los afiliados no han recibido su pago, se recomienda comunicarse directamente con la dependencia para revisar el caso y resolver el problema lo antes posible.

Cuántos tipos de Seguro Social hay en Estados Unidos

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, los ciudadanos cuentan con cuatro programas de Seguro Social, a los que pueden afiliarse acorde a sus necesidades. Los principales tipos de seguros disponibles son:

Las fechas del calendario de pagos del Seguro Social en 2025 (Pixabay)

Ingreso de Seguridad Suplementario: El SSI está pensado para apoyar a personas con pocos o nulos ingresos, así como para personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad.

para apoyar a personas con pocos o nulos ingresos, así como para personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad. Para cónyuges y sobrevivientes : Como su nombre lo indica, este lo reciben cónyuges, ex cónyuges, hijos o los padres de un afiliado que trabajó y pagó sus impuestos de seguridad social mientras estaba con vida.

: Como su nombre lo indica, este lo reciben cónyuges, ex cónyuges, hijos o los padres de un afiliado que trabajó y pagó sus impuestos de seguridad social mientras estaba con vida. Seguro de Discapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés): Este es únicamente para personas diagnosticadas con alguna discapacidad que les impida laborar, por ejemplo, si se tiene ceguera

(SSDI, por sus siglas en inglés): Este es únicamente para personas diagnosticadas con alguna discapacidad que les impida laborar, por ejemplo, si se tiene ceguera Por jubilación: Las personas mayores de 62 años pueden solicitar su jubilación, siempre y cuando hayan trabajado por varios años y cumplido correctamente con el pago de sus impuestos del Seguro Social por al menos una década.

El monto que se le da a cada beneficiario depende de cada caso en particular, el cual es evaluado por la SSA.