¿Adiós al autopago en California? La nueva medida que impacta en los supermercados de Long Beach

Una nueva ordenanza aprobada en la ciudad de Long Beach, California, comenzó a impactar en los supermercados que cerraron filas de autopago. La norma busca reducir el robo en tiendas de comestibles y farmacias locales, con medidas que implican mayor control, más personal y nuevas restricciones para los clientes.

La nueva ley de Long Beach sobre las cajas de autopago

El Concejo Municipal de Long Beach aprobó la ordenanza 25-0010, que fija requisitos de dotación de personal para las estaciones de autopago en los comercios minoristas. La ley considera como tales a las tiendas que venden principalmente alimentos domésticos para consumo fuera del establecimiento.

Los supermercados limitarán la cantidad productos que pueden autocobrarse (Pixabay)

Aunque no obliga a cerrar las filas de autopago, sí impone condiciones estrictas para prevenir el robo minorista. A partir de ahora, los comercios deben cumplir con las siguientes condiciones:

Caja requerida : los locales que ofrezcan autopago deben disponer de al menos una caja tradicional, atendida por un empleado, en los mismos horarios.

: los locales que ofrezcan autopago deben disponer de al menos una caja tradicional, atendida por un empleado, en los mismos horarios. Límite de artículos : se requiere implementar y anunciar límites para el uso del autopago a compras de no más de 15 artículos.

: se requiere implementar y anunciar límites para el uso del autopago a compras de no más de 15 artículos. Artículos prohibidos : no podrán incluirse productos que requieran identificación (como alcohol y tabaco) ni aquellos con medidas de seguridad adicionales.

: no podrán incluirse productos que requieran identificación (como alcohol y tabaco) ni aquellos con medidas de seguridad adicionales. Ubicación y vigilancia : las estaciones de autopago deben estar ubicadas para permitir la vigilancia directa tanto de empleados y fuerzas del orden local.

: las estaciones de autopago deben estar ubicadas para permitir la vigilancia directa tanto de empleados y fuerzas del orden local. Notificación pública: los clientes deben ser notificados de esta ordenanza mediante cartelería destacada.

Supermercados que cerraron sus filas de autopago en California

De acuerdo con CBS News, cuatro sucursales de la tienda minorista Vons cerraron definitivamente sus filas de autopago. A pesar de que no es obligatorio que dejen de operar, fue una decisión corporativa de la propia empresa.

Una portavoz explicó que el cierre respondió a la complejidad de la norma: “La ordenanza exige que no se puedan comprar artículos cerrados o asegurados en las cajas de autopago”, algo que implicaría mucho más trabajo para los empleados.

Las tiendas de Vons en Long Beach cerraron sus cajas de autopago Vons

Vons es una cadena de supermercados establecida en Estados Unidos, con fuerte presencia en el sur del Estado Dorado, que principalmente vende productos frescos, carnes, lácteos, panadería, licores y otros productos de consumo diario.

Por qué Long Beach limita el autopago

Según la ciudad de Long Beach, el principal motivo de la norma es el incremento de robos en supermercados y tiendas minoristas. Cifras oficiales señalaron que “en 2022 las tiendas minoristas en California perdieron casi 9000 millones de dólares por robos”. De ese total, entre el 20% y el 25% de los incidentes ocurrieron en las estaciones de autopago.

Los clientes no podrán pasar más de 15 artículos las cajas de autopago Freepik

Las autoridades también destacaron que la frecuencia de estos robos afecta la seguridad pública y el bienestar comunitario. Además, los trabajadores denunciaron que el modelo de autopago implicaba menos personal y mayores riesgos de acoso, violencia e intimidación en sus puestos de trabajo.

Por estas razones, el Concejo Municipal justificó la medida como una respuesta para proteger tanto a los empleados como a los consumidores de Long Beach, al crear un entorno más seguro para todos.