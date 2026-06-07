Newsom activa el cuarto C-130: California, camino a la flota aérea civil contra incendios más grande del mundo

California amplía su capacidad de respuesta frente a los incendios forestales en un momento clave del año, marcado por el inicio de una temporada más cálida y seca. El gobernador Gavin Newsom anunció la incorporación de un nuevo avión cisterna C-130 Hercules y la puesta en funcionamiento de una nueva base aérea especializada.

California suma un cuarto C-130H para combatir incendios forestales

De acuerdo con un comunicado de la oficina del gobernador Gavin Newsom, el cuarto avión cisterna C-130 Hercules (C-130H) ya entró oficialmente en servicio activo dentro del sistema de combate aéreo contra incendios de California.

El cuarto avión cisterna C-130H de la flota estatal completó su fase de conversión técnica gov.ca

La aeronave se suma a una flota que el Estado comenzó a desarrollar en los últimos años y que es presentada por las autoridades como la mayor flota aérea civil de lucha contra incendios del mundo.

La incorporación representa un nuevo paso dentro de un programa más amplio que prevé la operación de siete aeronaves de este tipo en todo el estado. Según explicó la administración estatal, este cuarto avión ya completó el proceso de conversión y adaptación necesario para participar en misiones de supresión de incendios forestales.

Una de las principales ventajas operativas del C-130H es su capacidad para transportar y lanzar hasta 4000 galones de retardante de fuego sobre los focos activos. Esta característica permite atacar incendios de rápida propagación y apoyar las tareas de contención que realizan las brigadas en tierra.

En el anuncio oficial, Newsom destacó que la expansión de la capacidad aérea forma parte de una política de inversión destinada a fortalecer la protección de las comunidades y los recursos naturales frente a incendios cada vez más destructivos.

Nueva base Helitack en San Diego: cómo reforzará a CAL FIRE

Junto con la incorporación del cuarto C-130, el estado anunció la inauguración de la undécima base Helitack operada por CAL FIRE, la agencia estatal encargada de la protección forestal y la lucha contra incendios.

Las operaciones en el aeropuerto de Ramona dispondrán de forma fija de un helicóptero Sikorsky S70i Fire Hawk gov.ca

La nueva instalación funcionará en el aeropuerto de Ramona, en el condado de San Diego, y contará con un helicóptero Sikorsky S70i Fire Hawk, una aeronave diseñada específicamente para operaciones de combate de incendios y respuesta de emergencia.

Según la información difundida por el gobierno estatal, la base comenzó a operar tras completar un período intensivo de entrenamiento y preparación. La instalación albergará de forma permanente a tripulaciones especializadas de CAL FIRE, lo que permitirá reforzar la cobertura del sur de California y acelerar despliegues regionales.

El plan de siete C-130H que busca fortalecer la respuesta aérea de California

La expansión de la flota aérea tiene su origen en una iniciativa impulsada por Gavin Newsom para que el estado asumiera la propiedad y operación de estos aviones militares adaptados al combate de incendios.

Gavin Newsom y un mensaje sobre la recuperación de hogares tras los incendios

Según la oficina del gobernador, el proceso comenzó en 2018, cuando California obtuvo autorización para adquirir siete aeronaves C-130 pertenecientes a la Guardia Costera de Estados Unidos. Posteriormente, a finales de 2023, el entonces presidente Joe Biden firmó la legislación que transfirió formalmente la propiedad de los aviones al estado.

A partir de esa transferencia, CAL FIRE asumió la responsabilidad de adaptar cada aeronave para su utilización en operaciones de supresión de incendios forestales.

En 2024, el estado se convirtió en el primero del país norteamericano en poseer, operar y desplegar una flota propia de aviones cisterna C-130H destinada exclusivamente a este tipo de emergencias.