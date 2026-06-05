Adiós a los cheques de papel del Seguro Social: la SSA avanza hacia los pagos electrónicos

Estados Unidos lleva a cabo un proceso de transición para eliminar el envío de cheques de papel del Seguro Social e implementar los pagos electrónicos. Las autoridades buscan completar el cambio de todos los usuarios antes de que termine 2026.

Cómo recibir los beneficios del Seguro Social en pagos electrónicos

El Departamento del Tesoro comenzó a eliminar los cheques en papel para las prestaciones hace meses, pero todavía hay beneficiarios que cambiaron a los pagos electrónicos. La recomendación de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es realizar el proceso cuanto antes.

A través de un comunicado, la SSA recordó que planea completar la transición para todos los beneficiarios antes de que finalice el 2026, por lo que invitó a quienes no hicieron la modificación a solicitar el cambio mediante estos pasos:

Crear una cuenta o iniciar sesión en la página My Social Security.

Llenar un formulario con datos como número de Seguro Social e información del cheque de beneficios federales más reciente o número de reclamo.

e información del cheque de beneficios federales más reciente o número de reclamo. Proporcionar información de la cuenta bancaria en la que se quiere recibir el pago mediante depósito directo. Se solicitará el número de cuenta y el tipo, ya sea corriente o de ahorros.

Qué pueden hacer los beneficiarios del Seguro Social sin cuenta bancaria

En caso de que un beneficiario del Seguro Social no tenga una cuenta bancaria para recibir los depósitos, puede obtener una tarjeta de débito prepaga y respaldada por el gobierno a través del programa Direct Express.

Para solicitar el cambio a depósitos electrónicos se deberá proporcionar información que aparece en los cheques de papel del Seguro Social godirect.gov

La solicitud se realiza a través del sitio web o mediante el número de teléfono 1-800-967-6857. Se pedirá la siguiente información:

Número de Seguro Social.

Información del cheque de beneficios federales más reciente o número de reclamo.

Fecha de nacimiento.

Por qué dejarán de enviarse cheques en papel a beneficiarios del Seguro Social

De acuerdo con la SSA, se tomó la decisión de pagar las prestaciones del Seguro Social electrónicamente y ya no en papel para mejorar la eficiencia, reducir los costos y aumentar la seguridad. Estos son algunos datos que sustentan el cambio, según el gobierno estadounidense:

Los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o devueltos por imposibilidad de entrega en comparación con los pagos electrónicos.

tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o devueltos por imposibilidad de entrega en comparación con los pagos electrónicos. Las transferencias electrónicas se procesan más rápido, lo que garantiza que se recibirán los pagos a tiempo cada mes.

lo que garantiza que se recibirán los pagos a tiempo cada mes. Datos del Departamento del Tesoro indican que el costo promedio de imprimir un cheque aumentó a US$3,07 por cada uno, lo que representa aproximadamente 20 veces más que los pagos automatizados, es decir, que el cambio ahorrará al gobierno federal miles de dólares al año.

Los pagos del Seguro Social solo se procesarán electrónicamente, excepto algunos casos particulares

Beneficiarios del Seguro Social aún pueden recibir sus cheques en papel en ciertos casos

En el comunicado de la SSA se explica que la transición a los pagos electrónicos busca ser lo más fluida posible para todos los beneficiarios, incluidos los adultos mayores, las personas con discapacidad y aquellos que no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales. En ese sentido, informó que sí habrá excepciones.

Las personas que enfrenten dificultades, como problemas de salud mental o residir en lugares remotos sin acceso a instituciones financieras, pueden solicitar una exención a través del Departamento del Tesoro.