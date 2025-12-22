Buenas noticias para los conductores migrantes: quiénes no perderán su licencia de conducir en California
Una organización señaló que las autoridades se retractaron en su advertencia de revocar los permisos de manejo
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) reemitirá las licencias de conducir comerciales (CDL) a los trabajadores migrantes que se encontraban en riesgo de perderlas en las próximas semanas, según informaron organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos. El anuncio se realizó luego de la advertencia del secretario de Transporte, Sean Duffy, de revocar los permisos de manejo a más de 17.000 conductores.
Qué pasará con las licencias de conducir para trabajadores en California
La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) indicó que se evitará la cancelación de las licencias de conducir para camioneros en California y continuarán siendo válidas.
Según Sikh Coalition, el DMV estatal envió una carta a la Fmcsa en la que detalló que procederá con la reemisión en las próximas semanas.
“Estados como California deberían defender los derechos de los camioneros frente a la extralimitación del gobierno federal", señaló la directora del organismo, Munmeeth Kaur, en un comunicado publicado el 16 de diciembre.
Asimismo, indicó que la administración estatal debería proporcionar “un proceso claro” para que los conductores resuelvan las notificaciones de cancelación “injustificadas”. Y alegó: “Los conductores dependen del transporte por carretera para el sustento de sus familias y California depende de los camioneros para mantener la economía en marcha”.
Qué migrantes estaban en riesgo de perder su licencia de conducir en California
El 12 de noviembre pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de que más de 17.000 permisos de manejo para migrantes en el Estado Dorado serían revocadas a partir de enero de 2026. La fecha límite se enmarcó en un plazo otorgado de 60 días para su cancelación.
Entre los afectados, se encontraban principalmente migrantes solicitantes de asilo y beneficiarios de DACA (la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), dado que los registros estatales señalaron que la fecha de vencimiento de sus permisos de trabajo era inferior a la de su licencia, según señaló San Francisco Chronicle.
Por qué se daría marcha atrás en la revocación de los permisos para conductores migrantes en California
Según el medio citado, el escrito enviado por el director del DMV, Steve Gordon, al DOT el 10 de diciembre pasado, señaló que se produjeron “problemas técnicos que llevaron al error” de afirmar la cancelación de los permisos de trabajadores migrantes sin residencia permanente.
En ese sentido, el organismo indicó que el estado planearía estrategias para implementar una solución a la situación.
Por su parte, Sikh Coalition remarcó que la medida anticipada por el gobierno federal y el estatal tuvo su origen en “diversos problemas administrativos relacionados con la discrepancia entre las fechas de vencimiento y los permisos de trabajo, entre otros asuntos”.
A su vez, concluyó que la administración federal señaló que los trabajadores afectados representaban un riesgo para la seguridad pública, pero que no se trataría de una situación real.
