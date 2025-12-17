Todas las leyes migratorias firmadas por Greg Abbott en Texas en 2025

Texas tuvo a la política migratoria en el centro de su agenda legislativa 2025. A lo largo de la 89ª Legislatura Regular, que sesionó entre enero y junio, el gobernador Greg Abbott firmó diversas leyes que reforzaron el control fronterizo, ampliaron la cooperación con el gobierno federal y establecieron nuevas restricciones vinculadas a extranjeros considerados hostiles.

Texas: un paquete legislativo con eje en la seguridad y el control migratorio

Las leyes rubricadas por Abbott durante 2025 abarcaron desde la participación directa de autoridades locales en tareas migratorias federales hasta la creación de nuevas estructuras estatales de seguridad y la imposición de límites a no ciudadanos de países catalogados como adversarios.

La Senate Bill 8 obliga a los sheriffs de los condados que operan cárceles a solicitar acuerdos formales 287(g) con ICE x.com/GregAbbott_TX

Según los comunicados oficiales de la oficina del gobernador y los registros legislativos de Texas, cinco normas concentraron el núcleo de esta ofensiva legal. Cada una cuenta con plazos de entrada en vigor escalonados, con una implementación progresiva a partir de septiembre de 2025 y enero de 2026.

SB 8: obligaciones para sheriffs locales y cooperación directa con el ICE

La SB 8 se convirtió en una de las piezas centrales del nuevo esquema migratorio. La norma obliga a los sheriffs de los condados que operan cárceles, ya sea de manera directa o mediante proveedores privados, a solicitar convenios formales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Estos convenios, conocidos como acuerdos 287(g), autorizan al personal local a aplicar leyes federales de inmigración durante procesos de detención.

El proyecto, impulsado por los legisladores Schwertner y Huffman, fue firmado por Abbott el 20 de junio de 2025 y fijó su entrada en vigor para el 1° de enero de 2026.

Además de la obligación administrativa, la ley incluyó un programa de subvenciones destinado a cubrir los costos operativos derivados de esta colaboración.

Durante la firma ceremonial realizada en Fort Worth, el gobernador sostuvo que el objetivo de la legislación es “hacer que el estado sea más seguro”, según expresó ante más de 550 sheriffs y funcionarios estatales y locales.

SB 36: una nueva División de Seguridad Nacional en Texas

Otra de las normas clave fue la SB 36, que creó la División de Seguridad Nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés). Esta nueva estructura busca coordinar esfuerzos multiagencia y multijurisdiccionales en materia de seguridad fronteriza, lo que incluye amenazas vinculadas a la migración.

La Senate Bill 36 creó la División de Seguridad Nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) Alex Brandon - AP

Firmada también el 20 de junio de 2025, la ley estableció su vigencia a partir del 1° de septiembre de este mismo año. El texto legislativo dispuso la consolidación del Border Security Operations Center y de los Joint Operations and Intelligence Centers bajo una misma división, con el fin de ampliar el alcance operativo del estado.

Abbott sostuvo que esta reorganización fortalece la capacidad de respuesta de Texas frente a riesgos provenientes de naciones extranjeras y del crimen transnacional.

SB 17: límites a la compra de tierras para ciudadanos de países hostiles

La SB 17 introdujo restricciones directas a la adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de ciudadanos y entidades vinculadas a países considerados hostiles, como China, Rusia, Irán y Corea del Norte. El proyecto, promovido por la senadora Lois Kolkhorst junto a otros legisladores, estableció delitos penales y sanciones civiles para quienes violen estas prohibiciones.

Abbott firmó la ley el 20 de junio de 2025 y dispuso su entrada en vigor el 1° de septiembre. Durante la ceremonia realizada en Austin, el gobernador sostuvo que “adversarios extranjeros no deben ser autorizados a poseer tierras en Texas ni a explotar la frontera”, según el comunicado oficial difundido por su oficina.

HB 128: restricciones a acuerdos de “ciudades hermanas”

La HB 128 abordó otro frente vinculado a la influencia extranjera. Esta ley reguló los acuerdos de “ciudades hermanas” entre entidades gubernamentales de Texas y comunidades o países extranjeros. El texto prohibió específicamente la celebración de estos convenios con naciones catalogadas como adversarias, al tiempo que promovió la cooperación con aliados de Estados Unidos.

La House Bill 128 regula los acuerdos de "ciudades hermanas" entre entidades gubernamentales de Texas y países extranjeros @GregAbbott_TX

El proyecto, presentado por los representantes Angelia Orr y Cole Hefner, fue firmado por Abbott el 20 de junio de 2025 y entró en vigor el 1° de septiembre.

Según la información oficial del gobierno estatal, la norma busca mitigar riesgos de seguridad que incluyen aspectos migratorios y de penetración política extranjera en el ámbito local.

SB 1349: delitos por represión transnacional y entrenamiento policial

La SB 1349 creó nuevos delitos penales relacionados con la “represión transnacional” y la aplicación no autorizada de leyes extranjeras dentro de Texas. El proyecto también exigió estudios específicos y programas de capacitación para las fuerzas del orden, con el objetivo de identificar y enfrentar este tipo de amenazas.

Firmada el 24 de mayo de 2025, la norma fijó su vigencia para el 1° de septiembre. De acuerdo con la oficina del gobernador, la iniciativa respondió a la preocupación por la actuación de agentes extranjeros en contextos migratorios y por la presencia de organizaciones criminales transnacionales.

Abbott subrayó que se aplicarán “penas criminales severas” a quienes violen estas disposiciones, según consignó el comunicado oficial del acto de promulgación.