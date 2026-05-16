Si cometes una infracción, tu jefe lo sabrá: el cambio del DMV que afecta a conductores en California

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California implementó cambios estrictos en el programa de Notificación de Retirada del Empleador (EPN, por sus siglas en inglés) que entraron en vigor el 1° de abril de 2026. La actualización obliga a todas las organizaciones participantes a realizar sus trámites exclusivamente de forma electrónica para monitorear los registros de conducción de sus empleados.

El programa del DMV que notifica a los empleadores sobre las infracciones de tránsito de sus trabajadores

La nueva regulación, bajo el Código de Regulaciones del Estado Dorado, establece que los empleadores deben gestionar sus cuentas mediante el portal digital del DMV. El sistema permite solicitar registros de conductores, recibir informes de actividad y pagar facturas de manera remota a través de internet.

Con la utilización del programa, las empresas de California son notificadas ante cualquier infracción al volante de sus empleados Freepik

Según un comunicado oficial de la agencia local, el uso del servicio digital EPN ofrece una velocidad de procesamiento diez veces mayor que el antiguo método basado en papel. Las empresas ahora deben registrar conductores o contactar a agentes autorizados por el DMV que administren sus expedientes técnicos.

Este sistema otorga a cada empleador un código de solicitante único que se vincula directamente al registro de la licencia de conducir del trabajador. Ante cualquier actualización en el historial del conductor, el DMV realiza una verificación electrónica automática para informar a la empresa de manera inmediata.

El programa busca garantizar que cada operario cuente con una licencia válida para circular por las vías públicas del estado. Las organizaciones comerciales y gubernamentales utilizan estos datos para identificar comportamientos de riesgo y mejorar la seguridad pública general en las carreteras.

A quiénes afectan los cambios del DMV en California

La normativa exige la inscripción de conductores que operan vehículos comerciales de Clase A y Clase B en territorio californiano. También incluye a conductores de Clase C con autorizaciones especiales para el transporte de materiales peligrosos, pasajeros o vehículos cisterna.

El control abarca a empresas de transporte de pasajeros fletadas con unidades de capacidad para diez personas o menos, incluido el chofer. Del mismo modo, los negocios bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) deben cumplir con estos requisitos.

Los empleados de California deben ser inscriptos por su empleador y vincular su licnecia de conducir en la plataforma del programa del DMV Freepik

Los propietarios que alquilen o manejen más de una unidad motorizada también están regidos por esta obligación legal. El programa, a su vez, alcanza a propietarios u operadores con socios, familiares y personal voluntario dentro de la estructura de trabajo.

El DMV genera un informe automático cada año en la fecha de inscripción de cada conductor dentro del programa electrónico. Sin embargo, el sistema produce alertas adicionales cuando ocurren incidentes específicos que afectan la idoneidad del trabajador al volante.

El programa EPN del DMV para empleadores de California

Qué infracciones de los trabajadores serán notificadas a las empresas en California

Los informes que reciben las empresas sobre sus trabajadores inscriptos tras los nuevos cambios del DMV incluyen: