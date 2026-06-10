Buenas noticias para trabajadores extranjeros en California: cae la tarifa de US$100 mil para visas H-1B

El cobro de 100 mil dólares impuesto a las nuevas peticiones de visas H-1B quedó sin efecto a nivel nacional tras una decisión final del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. El fallo declaró ilegal la política implementada por la administración Trump, luego de una demanda presentada por una coalición de 20 estados encabezada por California.

¿Qué determinó la justicia sobre el cobro adicional para las visas H-1B en California y todo Estados Unidos?

El 8 de junio, el juez federal Leo T. Sorokin resolvió a favor de los estados demandantes y concluyó que el esquema impulsado por la administración Trump era ilegal.

Un juez concluyó que la política impulsada por Trump era ilegal Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La sentencia anuló la implementación federal relacionada con el pago extraordinario exigido en nuevas peticiones y rechazó los argumentos presentados por el gobierno para sostener su continuidad. Además, el tribunal emitió una declaración formal en la que consideró que la actuación de las agencias involucradas no se ajustaba a la ley.

El conflicto que originó la demanda multilateral

La controversia comenzó el 19 de septiembre de 2025, cuando Trump firmó una proclamación que establecía un desembolso de US$100 mil para determinadas solicitudes de admisión de profesionales extranjeros bajo la categoría H-1B. La iniciativa entró en vigor dos días después y alcanzó a los expedientes presentados desde el 21 de septiembre de 2025.

Según un comunicado de la Fiscalía General de California, el mecanismo otorgaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) amplias facultades para decidir qué casos quedarían sujetos al cargo y cuáles podrían recibir excepciones.

¿Qué función cumplen las visas H-1B en Estados Unidos?

Este programa permite a organizaciones estadounidenses incorporar temporalmente personal extranjero para ocupaciones especializadas que requieren formación universitaria o conocimientos técnicos avanzados.

La legislación vigente establece un límite anual de 65.000 autorizaciones para la mayoría de las compañías privadas. A esa cifra se suman 20.000 plazas reservadas para personas con títulos de maestría o superiores.

Las consecuencias que advirtieron los estados

Durante el proceso judicial, los demandantes sostuvieron que la exigencia económica elevaba considerablemente los costos asociados a la contratación internacional. Antes de la proclamación presidencial, los gastos regulatorios y administrativos vinculados con estos trámites oscilaban entre US$960 y US$7595.

Los estados argumentaron que el incremento podía profundizar la escasez de personal en escuelas, universidades, hospitales y otros servicios esenciales, al dificultar el acceso a profesionales provenientes del exterior.

¿Qué expresó el fiscal general de California tras conocerse la decisión?

El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró el resultado del litigio y sostuvo que la disposición anulada perjudicaba la capacidad del país norteamericano para atraer talento especializado.

Las visas H-1B permiten cubrir puestos especializados con talento extranjero Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Según afirmó, la eliminación de ese requisito favorece la incorporación de profesionales necesarios para responder a necesidades existentes en áreas estratégicas como la salud y la educación.

El funcionario destacó además que los titulares de visas H-1B y sus familias aportan aproximadamente US$86.000 millones anuales a la economía estadounidense. También señaló que contribuyen con cerca de US$35.000 millones en impuestos federales y sobre la nómina, además de US$11.000 millones en tributos estatales y locales.