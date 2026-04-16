Trabajo en Carolina del Norte: la visa que da el Uscis y habilita a permanecer 10 meses en EE.UU.

Cada semana, trabajadores provenientes principalmente de México arriban a Carolina del Norte para incorporarse a tareas agrícolas bajo un esquema migratorio temporal. Se trata de la visa H-2A, que permite desempeñarse en el sector por períodos que pueden extenderse hasta diez meses.

Visa H-2A en EE.UU.: requisitos, duración y proceso según el Uscis

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la visa H-2A está destinada a cubrir puestos agrícolas de carácter temporal o por temporada. Permite a ciudadanos extranjeros ingresar a EE.UU. para realizar tareas vinculadas a la producción rural.

El programa de visas H-2A permite a las empresas agrícolas estadounidenses contratar legalmente a personal extranjero para labores temporales iStock

El proceso comienza con una solicitud presentada por el empleador o por una asociación que actúe en su representación ante el Uscis. Este trámite se realiza mediante el formulario correspondiente para trabajadores no inmigrantes.

Para que la petición sea aprobada, el solicitante debe demostrar que no hay suficiente disponibilidad de trabajadores locales y que la contratación de personal extranjero no afecta las condiciones laborales existentes.

Este modelo busca cubrir la demanda de mano de obra en ciclos productivos estacionales, mientras establece condiciones formales de empleo para quienes participan del programa.

Contrato agrícola en Carolina del Norte: cómo operan las asociaciones bajo el programa H-2A

En Carolina del Norte, según CNN, una organización de productores centraliza el proceso de contratación. Esta entidad recluta trabajadores en el exterior y luego los distribuye en distintas granjas del estado.

“Es una asociación que se formó para que ellos contraten a los trabajadores, principalmente de México. Esto permite al granjero, al agricultor, no tener que lidiar con el papeleo y facilitarlo tanto para las personas que vienen a trabajar como para las granjas", explicó el corresponsal de CNN Gustavo Valdés.

La necesidad de mano de obra extranjera en los campos estadounidenses

Con esta modalidad, los trabajadores acceden a contratos formales sin intervenir directamente en trámites complejos. Los centros de procesamiento reciben a los empleados al llegar, donde se completan registros y se coordinan los destinos laborales dentro del territorio.

Elegibilidad para la visa H-2A: quiénes pueden aplicar y bajo qué condiciones en EE.UU.

La clasificación de No Inmigrante H-2A permite a empleadores estadounidenses traer ciudadanos extranjeros a EE.UU. para ocupar puestos agrícolas temporales o de temporada.

Desde el 17 de enero de 2025, las regulaciones ya no exigen que el trabajador sea nacional de un país específico designado como elegible. Ahora, cualquier ciudadano extranjero puede ser beneficiario de esta visa.

Solo pueden presentar la solicitud:

Empleadores estadounidenses

Agentes

Asociaciones de productores agrícolas de EE.UU.

Los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años del beneficiario H-2A pueden solicitar la admisión bajo la clasificación visa H-4, aunque no están autorizados para trabajar en los EE.UU.

La visa H2-A permite que un empleador contrate personal extranjero para realizar trabajos agrícolas Tim Mossholder / Unsplash

Requisitos de la visa H-2A en EE.UU.: condiciones laborales, certificación y proceso paso a paso

Para que la solicitud sea aprobada, el empleador debe demostrar lo siguiente ante el Uscis:

Naturaleza del trabajo : el empleo ofrecido debe ser temporal o estacional (por ejemplo, vinculado a ciclos de cosecha como los de Hilltop Farms en Carolina del Norte).

: el empleo ofrecido debe ser temporal o estacional (por ejemplo, vinculado a ciclos de cosecha como los de Hilltop Farms en Carolina del Norte). Escasez de mano de obra local : debe probar que no hay suficientes empleados estadounidenses capaces, dispuestos y disponibles para realizar las tareas en el momento y lugar necesario.

: debe probar que no hay suficientes empleados estadounidenses capaces, dispuestos y disponibles para realizar las tareas en el momento y lugar necesario. Protección de salarios : debe asegurar que la contratación de extranjeros no afectará negativamente los sueldos ni las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses en puestos similares.

: debe asegurar que la contratación de extranjeros no afectará negativamente los sueldos ni las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses en puestos similares. Certificación Laboral (TLC): generalmente, el empleador debe obtener primero una Certificación Laboral Temporal aprobada por el Departamento del Trabajo (DOL) antes de presentar la petición al Uscis.

Una vez que el Uscis aprueba la petición del empleador, el trabajador debe:

Solicitar la visa : acudir a una embajada o consulado de EE.UU. en el extranjero para tramitar la H-2A.

: acudir a una embajada o consulado de EE.UU. en el extranjero para tramitar la H-2A. Documentación : presentar un pasaporte válido (por al menos seis meses más allá del periodo de estadía), completar el formulario DS-160 y pagar las tarifas correspondientes.

: presentar un pasaporte válido (por al menos seis meses más allá del periodo de estadía), completar el formulario DS-160 y pagar las tarifas correspondientes. Intención de retorno: demostrar que tiene vínculos fuertes en su país de origen (familia, residencia, situación económica) y que tiene la intención de regresar al finalizar su contrato temporal.

Aunque en la práctica los contratos agrícolas en Carolina del Norte suelen extenderse hasta diez meses, la duración depende de la certificación laboral aprobada. El permiso puede renovarse por períodos adicionales.

El tiempo máximo acumulado bajo esta visa es de tres años. Luego de ese plazo, el empleado debe salir del país norteamericano por un período determinado antes de poder solicitar una nueva admisión.