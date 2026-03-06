De Texas a Nueva York: los parques de Six Flags que fueron vendidos en un acuerdo de US$331 millones

Como parte de un acuerdo por un valor total de 331 millones de dólares, la compañía EPR Properties compró siete parques de la marca Six Flags. Las instalaciones están distribuidas en seis ciudades de Estados Unidos, entre las que se incluyen áreas de Texas y Nueva York, y una de Canadá. Los visitantes con pase de temporada aún podrán utilizarlos hasta finales de año.

Cuáles son los parques de Six Flags que fueron vendidos

La entidad que administra los parques de Six Flags anunció el acuerdo de US$331 millones con EPR Properties a través de un comunicado de prensa. En el mismo, incluyó los nombres y ubicaciones de las instalaciones vendidas y sostuvo que esto “representa un hito significativo en la rigurosa estrategia de optimización de la cartera“.

En ese sentido, la empresa agregó que el objetivo de la transacción es “optimizar su enfoque operativo y, al mismo tiempo, fortalecer su liquidez". Los siete parques involucrados en el acuerdo se distribuyen en seis ciudades de EE.UU. y una en Canadá:

Worlds of Fun (Amusement & Waterpark) – Kansas City, Missouri.

(Amusement & Waterpark) – Kansas City, Missouri. Valleyfair (Amusement & Waterpark) – Minneapolis, Minnesota.

(Amusement & Waterpark) – Minneapolis, Minnesota. Six Flags St. Louis (Amusement & Waterpark) – St. Louis, Missouri.

(Amusement & Waterpark) – St. Louis, Missouri. Schlitterbahn Waterpark Galveston (Waterpark) – Galveston, Texas.

(Waterpark) – Galveston, Texas. Michigan’s Adventure (Amusement & Waterpark) – Grand Rapids, Michigan.

(Amusement & Waterpark) – Grand Rapids, Michigan. Six Flags Great Escape (Amusement & Waterpark) - Queensbury, Nueva York.

(Amusement & Waterpark) - Queensbury, Nueva York. Six Flags La Ronde (Amusement Park) - Montreal, Quebec (Canadá).

El anuncio del acuerdo económico se produce luego del cierre de varias instalaciones a mediados del año pasado. La compañía había argumentado que se enfocaría en los parques con mayor rendimiento al clausurar varias de sus sucursales.

Qué sucederá con los parques de Six Flags que fueron vendidos en un acuerdo de US$331 millones

La compañía que adquirió los parques planea asociarse con Enchanted Parks para gestionar las seis propiedades nacionales y con La Ronde Operations, Inc., empresa propiedad de Kieran Burke, para operar Six Flags La Ronde tras la finalización de la transacción.

Al margen de la transacción, los parques mantendrán sus horarios de funcionamiento habituales. En ese sentido, todos los pases de temporada vendidos serán reconocidos hasta fines de 2026. Esto incluye los privilegios de pases multiparque en otras instalaciones de la cartera.

Six Flags vendió siete de sus parques para optimizar su cartera y enfocarse en las instalaciones que generan mayor rendimiento Tripadvisor

“En consonancia con nuestra estrategia, esta desinversión nos permite concentrar nuestro capital, liderazgo y enfoque operativo en las propiedades que creemos que generan la mayor rentabilidad y ofrecen el mayor potencial de crecimiento a largo plazo”, declaró John Reilly, presidente y director ejecutivo de Six Flags.

Luego, agregó: “Esta transacción simplificará nuestra cartera, fortalecerá nuestro balance y nos permitirá ejecutar con mayor claridad y disciplina".

Por su parte, citado por NBC Chicago, Gregory K. Silvers, presidente y director ejecutivo de EPR Properties, afirmó: “Esta adquisición estratégica representa una oportunidad atractiva para ampliar nuestra cartera con activos inmobiliarios experienciales de alta calidad en mercados regionales establecidos”.

Los visitantes con pase de temporada de Six Flags todavía podrán utilizarlos hasta finales de año

Precios actuales para entrar a los parques de Six Flags en EE.UU.

En su sitio web oficial, la compañía indica que los precios actuales de las entradas para ingresar a los parques de atracciones son los siguientes:

Compra en línea : de US$39 a US$59, según la instalación.

: de US$39 a US$59, según la instalación. En puerta : de US$80 a US$110, según la instalación.

: de US$80 a US$110, según la instalación. Pase de temporada plata : US$90; otorga estacionamiento general, 10% de descuento en alimentos y mercancías, visitas ilimitadas en 2026 hasta el Día del Trabajo y entrada con descuento para un amigo, entre otros beneficios.

: US$90; otorga estacionamiento general, 10% de descuento en alimentos y mercancías, visitas ilimitadas en 2026 hasta el Día del Trabajo y entrada con descuento para un amigo, entre otros beneficios. Pase de temporada oro : a US$90, en descuento por el momento. Otorga acceso a todos los parques Six Flags en CA, AZ y MX, incluido Knott’s Berry Farm, estacionamiento general, 10% de descuento en alimentos y mercancías, visitas ilimitadas en 2026 hasta finales de 2026 y entrada con descuento para un amigo, entre otros beneficios.

: a US$90, en descuento por el momento. Otorga acceso a todos los parques Six Flags en CA, AZ y MX, incluido Knott’s Berry Farm, estacionamiento general, 10% de descuento en alimentos y mercancías, visitas ilimitadas en 2026 hasta finales de 2026 y entrada con descuento para un amigo, entre otros beneficios. Pase de temporada prestigio: a US$250. Otorga acceso a todos los parques Six Flags en América del Norte, estacionamiento preferencial, dos entradas gratis para llevar a un amigo al año, 15% de descuento en alimentos y mercancías y visitas ilimitadas en 2026 hasta finales de 2026, entre otros beneficios.