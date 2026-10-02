Newsom firmó su última ley: California votará un bono de US$7500 millones para ciencia y salud

El gobernador Gavin Newsom cerró su última sesión legislativa regular con la firma de la ley SB 895, que llevará a los votantes de California una propuesta para autorizar 7500 millones de dólares en bonos destinados a investigación científica y sanitaria. La consulta pública quedó prevista para la elección primaria estatal del 7 de marzo de 2028.

Qué establece la ley SB 895 que firmó Gavin Newsom

Según informó la oficina del gobernador de California, Newsom firmó la norma el 30 de septiembre desde el Golden Gate Bridge. La administración estatal indicó que se trató del último proyecto de la sesión legislativa regular 2025-26 y precisó que fue la última de 1160 iniciativas sobre las que actuó durante ese período.

Las últimas leyes firmadas por Gavin Newsom en California

El senador estatal Scott Wiener, demócrata por San Francisco, impulsó la propuesta. El texto legislativo oficial confirmó la aprobación del gobernador y señaló que la Secretaría de Estado recibió la norma el mismo 30 de septiembre.

La ley crea la Fundación de California para la Investigación en Ciencia y Salud dentro de la Agencia de Operaciones Gubernamentales. Ese organismo administrará subvenciones, préstamos y contratos para proyectos científicos y de desarrollo en universidades, centros médicos académicos, institutos, compañías de investigación y otras entidades públicas o privadas.

El alcance abarca investigación biomédica, salud pública, prevención de enfermedades, salud conductual, prevención de incendios forestales, clima, océanos, agricultura, agua, tecnologías emergentes y riesgos sísmicos. También, estudios sobre la seguridad y eficacia de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos y cosméticos.

Ley de California sobre investigación: cómo se repartirán los US$7500 millones

La autorización para emitir la deuda dependerá del resultado de marzo de 2028. La norma establece que los recursos financiarán proyectos científicos y distintas instalaciones vinculadas con la investigación.

Una parte específica del total irá a infraestructura universitaria. La disposición reserva US$1000 millones para proyectos de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés).

El financiamiento contempla investigación biomédica, salud pública, clima, agricultura, agua y prevención de incendios forestales

Además, del monto, US$250 millones corresponderán a la UC y US$750 millones a la CSU.

La normativa también fija criterios para los proyectos que reciban recursos. Un proceso competitivo de revisión científica por pares evaluará las propuestas.

El análisis tendrá en cuenta el mérito técnico, las prioridades fijadas por el consejo de la fundación y el posible beneficio para la población, los recursos naturales y el ambiente estatal.

Los fondos solo podrán destinarse a investigadores o iniciativas ubicadas dentro del estado, salvo colaboraciones con especialistas de otras jurisdicciones. En esos casos, el proyecto deberá utilizar al menos el 75% de los recursos otorgados en actividades de investigación dentro de California.

SB 895: qué investigaciones financiará California y cuáles serán los límites

La SB 895 exige estándares de intercambio científico abierto, supervisión pública y acceso a los resultados. Los beneficiarios deberán poner los datos obtenidos a disposición de la comunidad científica, con excepciones por motivos de seguridad nacional.

También tendrán que ofrecer acceso público gratuito a las publicaciones que surjan de estos trabajos.

Las propuestas deberán pasar por revisión científica por pares y estarán sujetas a reglas de supervisión pública y auditorías

La norma dispone además que al menos el 10% del fondo se asigne a un modelo de proyectos avanzados que combine actores académicos, industriales y gubernamentales. Ese esquema recibirá el nombre de California Advanced Research Project Activities (Cal-ARPA).

Por otra parte, al menos US$250 millones se destinarán al apoyo de la comercialización de investigaciones.

El texto de la norma fija otro límite: los costos administrativos no podrán superar el 3% del dinero del fondo. También establece mecanismos para que el estado obtenga beneficios de determinadas invenciones, tecnologías, patentes, regalías y licencias que surjan de investigaciones respaldadas con recursos públicos.

La oficina del gobernador ubicó la iniciativa dentro de la estrategia estatal de inversión en tecnología e innovación. El comunicado señaló que las empresas californianas captaron US$366.000 millones en capital de riesgo durante 2026 hasta agosto y que los centros universitarios del estado ejecutaron US$14.400 millones en investigación y desarrollo durante el año fiscal 2024.

Universidades de California: el rol de la UC y la CSU, según la ley

La SB 895 también asigna un rol central a las universidades públicas de California. La fundación podrá otorgar recursos a instituciones académicas, centros médicos e institutos de investigación.

A su vez, la UC y la CSU podrán presentar proyectos para construir o modernizar instalaciones científicas, sanitarias, tecnológicas y de ingeniería.

El consejo de la nueva fundación definirá las prioridades de investigación y decidirá qué proyectos recibirán apoyo. También deberá promover oportunidades para investigadores que se encuentren en las primeras etapas de su carrera y podrá crear paneles de especialistas para analizar las propuestas.

La normativa exige además auditorías anuales independientes y la divulgación pública de los fondos otorgados. Esos controles forman parte de las disposiciones de responsabilidad fiscal y transparencia incluidas en la SB 895.