California en alerta por ola de calor peligrosa: centros de enfriamiento y hasta cuándo habrá temperaturas sofocantes

Una intensa ola de calor mantendrá bajo presión a buena parte del sur de California, con temperaturas que superarán ampliamente los valores habituales para esta época del año y serán especialmente elevadas en valles, zonas interiores y áreas montañosas. El episodio también elevará el riesgo de incendios.

California afrontará el pico de la ola de calor

Según AccuWeather, la masa de aire cálido que afecta al sur de California estará asociada con una importante área de alta presión sobre el suroeste interior de Estados Unidos, que se extenderá hacia la costa del Pacífico.

En el área de Los Ángeles, por ejemplo, se considera que existe una ola de calor cuando las máximas alcanzan o superan los 90°F (32°C) durante al menos tres días consecutivos.

El episodio actual dejó máximas de 98°F (37°C) en el centro de Los Ángeles durante el domingo, lunes y miércoles, lo que igualó la marca registrada el 17 de marzo durante una excepcional ola cálida de fines del invierno boreal.

Para este jueves y viernes, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 95°F y 98°F (35°C y 37°C). AccuWeather recordó que Los Ángeles tuvo una de sus olas de calor más intensas en 1955, cuando las máximas alcanzaron o superaron los 100°F (38°C) entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre.

El récord absoluto de temperatura de la ciudad se produjo el 27 de septiembre de 2010, cuando el termómetro llegó a 113°F (45°C). La ola actual no alcanzará esa cifra, pero podría desafiar registros históricos que se remontan a comienzos de la década de los 30.

Ola de calor: las temperaturas más extremas en California

El pronóstico difundido por Fox 11 anticipa temperaturas entre 10 y 15°F por encima del promedio en sectores del interior, los valles y las cadenas montañosas para este jueves. En algunas de las zonas tradicionalmente más calurosas, las máximas llegarán hasta 112°F (44°C).

El centro de Los Ángeles registró máximas consecutivas de 98°F (37°C) durante varios días NWS

Entre los valores previstos para distintas localidades se encuentran:

Downtown Los Angeles: 101°F (38°C).

101°F (38°C). LAX: 86°F (30°C).

86°F (30°C). Long Beach: 99°F (37°C).

99°F (37°C). Hawthorne: 93°F (34°C).

93°F (34°C). Santa Monica: 87°F (31°C).

87°F (31°C). Burbank: 105°F (41°C).

105°F (41°C). Van Nuys: 107°F (42°C).

107°F (42°C). Woodland Hills: 112°F (44°C).

112°F (44°C). Palmdale: 105°F (41°C).

105°F (41°C). Lancaster: 105°F (41°C).

105°F (41°C). Camarillo: 105°F (41°C).

105°F (41°C). Oxnard: 90°F (32°C).

90°F (32°C). Santa Barbara: 85°F (29°C).

85°F (29°C). Santa Maria: 86°F (30°C).

86°F (30°C). Paso Robles: 107°F (42°C).

Centros de enfriamiento disponibles en California durante la ola de calor

Las autoridades locales y del estado pondrán a disposición espacios destinados a que los residentes puedan permanecer en lugares frescos. Fox 11 informó que distintas ciudades y condados habilitaron centros de enfriamiento, zonas de juegos con agua y piscinas públicas como parte de la respuesta al episodio.

La Oficina de Servicios de Emergencia de California mantiene además un listado de recursos por condado para que los residentes puedan consultar los lugares disponibles y obtener información específica sobre servicios de protección frente al calor.

Los condados incluidos son:

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa y Del Norte.

El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kings, Kern, Lake y Lassen.

Los Ángeles, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono y Monterey.

Napa, Nevada, Orange, Plumas, Placer, Riverside, Sacramento, San Benito y San Bernardino.

San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara y Santa Cruz.

Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Ventura, Yolo y Yuba.

Los pronósticos advierten que este episodio de calor extremo podría afectar a distintas ciudades de California NWS

Las autoridades aclaran que la información disponible corresponde a su actualización del 16 de marzo de 2026 y que algunos datos específicos de los condados pueden haber cambiado desde entonces. Por ese motivo, la recomendación es consultar directamente la página correspondiente antes de dirigirse a un centro de enfriamiento.

Ola de calor: cuándo llegará el alivio en California

De acuerdo con AccuWeather, el centro de Los Ángeles continuará con máximas cercanas o superiores a 90°F (32°C) hasta el 29 de agosto, mientras que las áreas interiores más cálidas registrarán valores muy elevados durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa que las temperaturas máximas y mínimas aumentarán hasta este jueves y con pocos cambios durante el viernes. Las advertencias por calor extremo estarán vigentes hasta las 20 hs del viernes, mientras que la advertencia de bandera roja finalizará a las 15 hs de ese mismo día.