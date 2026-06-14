California entrega US$120 por niño este verano: quiénes deben aplicar antes del 31 de agosto

A través del programa SUN Bucks, el gobierno de California proporciona ayuda a las familias para comprar alimentos para los menores en edad escolar durante las vacaciones de verano. La iniciativa entrega US$120 por cada niño y las familias que no fueron inscritas automáticamente tienen hasta el 31 de agosto para presentar su solicitud.

Hasta el 31 de agosto: cómo inscribirse al SUN Bucks en California

A través de la página web del Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés) se explica que el programa Summer EBT o SUN Bucks está diseñado para ayudar a las familias a mantener una alimentación adecuada durante el verano, tiempo en que los niños no reciben comidas en las escuelas.

California lanzó SUN Bucks para el verano de 2026

La mayoría de los menores elegibles para el beneficio, de entre seis y 22 años de edad, fueron inscritos automáticamente si reciben apoyo de CalFresh o CalWorks. Si la familia necesita el dinero y no recibió la notificación, debe realizar el proceso antes del 31 de agosto siempre que cumpla con los límites de ingresos.

Según el sitio web del Departamento de Educación de California, estos son:

US$27.495 anuales para una familia de dos personas.

US$34.645 anuales para una familia de tres personas.

US$41.765 anuales para una familia de cuatro personas.

US$48.945 anuales para una familia de cinco personas.

US$56.095 anuales para una familia de seis personas.

Para registrarse se debe presentar una solicitud de beneficios universales o de comidas escolares en la escuela del menor.

Los formularios se encuentran disponibles en las instituciones educativas y deben entregarse ahí mismo, no enviarse al Departamento de Educación o al Departamento de Servicios Sociales. En caso de dudas, se puede llamar al 877-328-9677.

Cómo utilizar los US$120 que se entregan mediante SUN Bucks

Los hogares que cumplan los requisitos recibirán, entre finales de mayo y julio de 2026, una tarjeta con US$120 por cada niño elegible, que podrá utilizarse en la mayoría de los supermercados, mercados de agricultores y otros comercios autorizados, incluso en tiendas en línea como Amazon y Walmart.

Mediante SUN Bucks, California apoya a familias para la compra de alimentos durante el verano Freepik

No obstante, las autoridades de California enfatizan que el dinero únicamente puede ser usado para adquirir alimentos, no para comprar comidas preparadas ni otro tipo de productos.

Los fondos de SUN Bucks en California tienen fecha de vencimiento

El CDSS recordó que los fondos del programa SUN Bucks tienen una vigencia de 122 días a partir de la fecha en que se recibe la tarjeta. Una vez transcurrido ese período, el dinero caduca y los beneficios vencidos no se pueden volver a solicitar.

California ofrece el apoyo de verano SUN Bucks en 2026 CDSS

De hecho, una recomendación del departamento es utilizar primero los fondos de alimentos para el verano antes que CalFresh en caso de que la familia reciba ambos beneficios. En ese sentido, remarcaron que el apoyo de SUN Bucks no afecta el acceso a otros programas de asistencia alimentaria.

Cómo consultar por otros programas de asistencia alimentaria en verano de California

Ya sea que se reciba el beneficio de SUN Bucks o no, las familias pueden acceder a otras iniciativas para que los menores reciban comidas nutritivas gratuitas durante las vacaciones escolares.

Para acceder a los servicios de comida de verano 2026, se puede consultar la lista completa en cada condado a través de la página del Departamento de Educación de California.