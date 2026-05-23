California reparte US$120 por hijo este verano: quiénes califican y qué deben hacer para recibir el dinero

Durante el verano, millones de niños en California no tienen acceso a comidas escolares gratuitas, lo que puede ponerlos en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria. Para evitarlo, el estado cuenta con el programa SUN Bucks, que entregará a las familias elegibles US$120 por menor.

SUN Bucks en California: cómo funciona el beneficio alimentario de US$120 por menor

En un comunicado, el gobernador de California, Gavin Newsom, dio a conocer que este 2026 estará disponible el programa SUN Bucks dirigido a familias con niños en edad escolar.

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés) ya comenzó a enviar por correo tarjetas de transferencia electrónica. El plástico tendrá un total de US$120 por menor elegible, equivalente a US$40 por cada mes de verano.

El monto se entregará durante los meses de junio, julio y agosto. Es decir, un total de US$120 destinados a la compra de alimentos.

Al respecto, el gobernador Newsom declaró: “SUN Bucks es un programa vital para combatir la inseguridad alimentaria infantil. Esta financiación ayudará a conectar a las familias con alimentos nutritivos para que los niños estén bien alimentados durante las vacaciones de verano, cuando no tienen acceso a las comidas escolares”.

Cómo recibir SUN Bucks en California: inscripción automática, requisitos y fecha límite

En la mayoría de los casos, las familias elegibles para el programa SUN Bucks se inscriben automáticamente y reciben la tarjeta a finales de mayo sin que tengan que realizar un registro.

El dinero que se entrega por SUN Bucks debe ser destinado a la compra de comida Magnific

El programa utiliza los registros escolares para identificar a menores que reciben comidas gratuitas o a precio reducido; también a los que viven en hogares de acogida, no tienen hogar o pertenecen a una familia migrante.

La inscripción automática también aplica para quienes reciben CalFresh, son beneficiarios del programa California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKS) o Medi-Cal para hogares con ingresos iguales o inferiores al 185% del nivel federal de pobreza.

Sin embargo, quienes creen que califican para el programa y no reciben la notificación del beneficio pueden llevar a cabo la solicitud de comidas escolares o de beneficios universales en la escuela. La fecha límite es el 31 de agosto.

Las autoridades recordaron que la participación en esta iniciativa no afecta la elegibilidad para otros programas públicos como CalFresh. Incluso, los niños que reciben SUN Bucks todavía pueden solicitar otras opciones de comidas de verano como SUN Meals.

Según las normas federales, los fondos deben utilizarse dentro de los 122 días posteriores al depósito. Después de ese plazo, el dinero dejará de estar disponible y no será reembolsable.

California enviará hasta 3,5 millones de tarjetas SUN Bucks en 2026

El gobierno de California recordó que en 2025 se activaron más de 3,3 millones de tarjetas SUN Bucks y enfatizó que este año la cifra crecerá hasta 3,5 millones.

Millones de familias recibirán el apoyo de verano SUN Bucks en 2026 CDSS

El programa fue lanzado en 2024 con el fin de apoyar a familias y cuidadores a realizar compras de alimentos durante el verano.

Hasta ahora, según el CDSS, los beneficiarios han comprado alimentos por un valor superior a los US$ 877 millones desde que el programa está disponible.