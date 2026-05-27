CalFresh cambia sus reglas el 1° de junio: quiénes pueden perder los beneficios en California

El sistema CalFresh, nombre que recibe el programa SNAP en California, tendrá cambios en sus requisitos de trabajo y participación comunitaria. A partir del lunes 1° de junio de 2026, ciertos beneficiarios deberán cumplir con nuevas condiciones para mantener la asistencia destinada a la compra de alimentos básicos, como parte de la aplicación de reglas federales vinculadas a la One Big Beautiful Bill Act.

Cambios en el funcionamiento de CalFresh en California

La modificación en las reglas de CalFresh amplía el grupo de personas que deben cumplir con trabajo o actividades de participación comunitaria para mantener el acceso a la ayuda. La ley, aprobada en julio de 2025, extendió los requisitos a ciertos adultos de hasta 64 años.

Desde junio, las personas de la tercera edad en California también deberán cumplir con requisitos laborales para recibir los beneficios de CalFresh Freepick

Según Newsweek, las nuevas condiciones de CalFresh aplican a los beneficiarios de entre 18 y 64 años sin discapacidades y que no vivan con un hijo o dependiente menor de 14 años. La lista de personas alcanzadas por los nuevos requisitos incluye categorías que antes tenían excepciones.

La norma incorpora a los veteranos, a personas en situación de calle y a quienes formaron parte del sistema de cuidado de crianza en su juventud. De igual forma, los padres con hijos de 14 años o más deberán ajustarse a las reglas de empleo a partir de junio.

Requisitos para permanecer en el programa CalFresh en junio de 2026

Para conservar el beneficio de CalFresh, los beneficiarios en los grupos de edad y situación familiar mencionados deben efectuar acciones específicas como:

Contar con un empleo con un promedio de trabajo de 20 horas por semana .

. Obtener ingresos por un monto de 217,50 dólares a la semana antes del descuento de los impuestos.

Las personas que no cuenten con un empleo tienen la opción de participar en labores de voluntariado o en programas de formación para el oficio. En el caso de la asistencia a escuelas o centros de capacitación, los solicitantes deben cumplir con la mitad del tiempo de enseñanza o con 20 horas de clase semanales.

El incumplimiento de estas condiciones genera un límite en la recepción de la ayuda. Según las reglas del programa SNAP, los adultos con capacidad de trabajo y sin dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés) solo pueden recibir beneficios por un período de tres meses en un lapso de tres años si no cumplen con los estándares de participación.

Excepciones a los cambios en CalFresh y zonas de prórroga en California

A pesar de la entrada en vigor de las nuevas reglas, se establecen excepciones para casos de necesidad. Según el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés), personas con adicciones comprobables o víctimas de violencia en el hogar califican para recibir la ayuda del programa SNAP en el Estado Dorado sin la obligación de contar con un trabajo de 20 horas semanales.

Por otro lado, la aplicación de las reglas para adultos sin dependientes no será la misma en todo California, debido a que un grupo de condados contará con un permiso de exención hasta el 31 de octubre. Así, los residentes de Alpine, Colusa, Imperial, Merced, Monterey, Plumas y Tulare podrán continuar con el cobro de CalFresh sin el límite de los tres meses a pesar de no tener empleo.

En los condados de Alpine, Colusa, Imperial, Merced, Monterey, Plumas y Tulare no estará la limitación de los tres meses de CalFresh

El impacto de los cambios en CalFresh en la población de California

La implementación de la ley generó un descenso en la participación en el programa de cupones de alimentos a nivel nacional. Newsweek reportó que entre agosto de 2025 y enero de 2026 la cifra de beneficiarios cayó en 3,4 millones de individuos. En California, donde más de cinco millones de personas reciben CalFresh, se espera una tendencia similar.

El gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó críticas hacia la legislación antes de que recibiera la firma del presidente Donald Trump. “La ley no ahorra dinero y no es inteligente. Es cruel, costosa y una importante violación de los derechos de los estados”, indicó.