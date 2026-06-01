Alimentos gratis en California: calendario y dónde entregan bolsas de comida en junio 2026
La asistencia se apoyará en una red de entidades comunitarias, iglesias y centros vecinales distribuidos en todo el estado
Durante junio de 2026, en California se podrán conseguir alimentos gratis en 139 servicios de distribución directa, mercados vecinales y despensas móviles, además de otras entregas federales. Las distribuciones tienen fechas y lugares establecidos, aunque se recomienda verificar el mismo día por posibles reprogramaciones.
Dónde entregarán comida en el centro de California
En la región central del estado, el Central California Food Bank es la organización encargada de brindar asistencia alimentaria en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern a través de una red de más de 260 agencias asociadas.
Esta entidad distribuye alimentos a más de 320.000 personas cada mes, entre ellas más de 100.000 niños. Los datos disponibles en su sitio informan que durante el último año entregó más de 60 millones de libras (27,2 millones de kilogramos) de alimentos. Este es su calendario y los servicios del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) para el mes de junio:
Semana 1: entregas de alimentos del 1 al 6 de junio
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Ciudad
Lunes 1 de junio
Mustard Seed (Hanford)
9615 Temple Dr
9.30 a 12.30 hs
Mercado vecinal
Hanford
Lunes 1 de junio
Call To Glory Ministries
322 S G St
10 a 13 hs
Distribución directa
Tulare
Lunes 1 de junio
South Valley Community Church-MP
1050 W Bush St
10 a 12 hs
Despensa móvil
Lemoore
Lunes 1 de junio
United Christian Church
1038 W Shields Ave
10 a 12 hs
Distribución directa
Fresno
Lunes 1 de junio
Westside Family Services-Huron
36618 Lassen Ave
10 a 13 hs
Distribución directa
Huron
Lunes 1 de junio
Lindsay SDA
588 E Honolulu St
10.30 a 12.30 hs
Distribución directa
Lindsay
Martes 2 de junio
EOC Mendota
121 Belmont Ave
9 a 11 hs
Distribución directa
Mendota
Martes 2 de junio
Footman Park-Raymond Community
35048 Road 606
9 a 12 hs
Despensa móvil
Raymond
Martes 2 de junio
Tranquility, NM - St. Paul’s
25592 Doughty Ave
10.30 a 12.30 hs
Mercado vecinal
Tranquillity
Martes 2 de junio
Visalia-Stone Corral Elementary
15590 Ave 383
14 a 16 hs
Mercado vecinal
Visalia
Martes 2 de junio
Woodlake Food Pantry
199 W Antelope Ave
15 a 17 hs
Distribución directa
Woodlake
Miércoles 3 de junio
Kings County Commission on Aging
10953 14th Ave
9 a 11.30 hs
Mercado Vecinal
Armona
Miércoles 3 de junio
Visalia Church of God
1020 W Grove Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Visalia
Miércoles 3 de junio
Firebaugh-MP
Dunkle Park
10 a 13 hs
Despensa Móvil
Firebaugh
Miércoles 3 de junio
San Joaquin Veterans Hall
22001 W Manning Ave
10 a 12 hs
Distribución Directa
San Joaquin
Miércoles 3 de junio
Fresno United
2940 S M.L.K. Jr Blvd
14 a 16 hs
Distribución Directa
Fresno
Miércoles 3 de junio
Springville Ranch ADHC
36400 CA-190
14 a 16 hs
Distribución a pie
Springville
Miércoles 3 de junio
Masjid Al Aqabah
949 Waterman Ave
15 a 17 hs
Distribución Directa
Fresno
Jueves 4 de junio
Firebaugh
1653 13th St
9 a 12 hs
Distribución Directa
Firebaugh
Jueves 4 de junio
Armona Mobile Pantry
Recreation Park-K
10 a 12 hs
Despensa Móvil
Armona
Jueves 4 de junio
Episcopal Church of the Savior
519 N Douty St
10 a 12 hs
Distribución Directa
Hanford
Jueves 4 de junio
Visalia Community Church of Christ
3838 S Court St
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
Visalia
Jueves 4 de junio
Central Valley Empowerment-NM
14665 Rd 192
12 a 14 hs
Distribución Directa
Poplar
Jueves 4 de junio
West Fresno Family Resource Center
1825 S Delno Ave
12.30 a 14.30 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Jueves 4 de junio
Clovis Hills Community Church
819 Tulare St
14 a 16 hs
Distribución Directa
Fresno
Viernes 5 de junio
Dinuba Hispanic SDA Church
312 N Villa Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Dinuba
Viernes 5 de junio
EOC-Parlier
690 S Newmark Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Parlier
Viernes 5 de junio
AUHA Association
219 N E St
10 a 12 hs
Distribución Directa
Porterville
Viernes 5 de junio
Shepherds Temple
16283 Ave 24 1/2
10 a 12 hs
Distribución Directa
Chowchilla
Viernes 5 de junio
First Southern Baptist of Ivanhoe
33017 Hawthorne Rd
10.30 a 12.30 hs
Despensa Móvil
Ivanhoe
Viernes 5 de junio
Casa De Dios Agua De Vida
500 E Bush St
14 a 16 hs
Distribución Directa
Lemoore
Viernes 5 de junio
Casa De Dios Christian Fellowship
1037 S 7th Ave
14 a 16 hs
Distribución Directa
Avenal
Viernes 5 de junio
Centro Familiar Cosecha Abundante
2540 S Main St
15 a 17 hs
Distribución Directa
Porterville
Viernes 5 de junio
Harmony Korean Church
403 S Clovis Ave
15.30 a 16.30 hs
Distribución Directa
Fresno
Sábado 6 de junio
Brooks Chapel
701 S U St
9 a 11 hs
Distribución Directa
Tulare
Sábado 6 de junio
Glad Tidings Church of Hanford
750 E Grangeville Blvd
9 a 11 hs
Distribución Directa
Hanford
Distribuciones USDA del 1 al 6 de junio
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Ciudad
Lunes 1 de junio
Our Saviour’s Lutheran
2101 N Fruit Ave
13 a 15 hs
USDA
Fresno
Martes 2 de junio
Iglesia Bueno Pastor
863 11th St
8 a 11 hs
USDA
Orange Cove
Martes 2 de junio
The Salvation Army Clovis
210 Barstow Ave
9 a 12 hs
USDA
Clovis
Miércoles 3 de junio
Fowler Baptist Church
507 E Merced St
7.30 a 9.30 hs
USDA
Fowler
Miércoles 3 de junio
Fresno Spanish Seventh Day Adventist
3033 E Olive Ave
9 a 11.30 hs
USDA
Fresno
Jueves 4 de junio
Saint Rest Community Church
1550 E Rev. Chester Riggins Ave
9 a 11 hs
USDA
Fresno
Jueves 4 de junio
Pleasant Valley Church
160 E Birch Ave
17 a 19 hs
USDA
Coalinga
Viernes 5 de junio
Butler Mennonite Brethren Church
4884 E Butler Ave
9 a 11 hs
USDA
Fresno
Viernes 5 de junio
Centro Familia de Adoración
4546 E Thomas Ave
9 a 11 hs
USDA
Fresno
Sábado 6 de junio
Holy Ground Family Fellowship
980 Gettysburg Ave
9 a 11 hs
USDA
Clovis
Sábado 6 de junio
Central Sierra Chamber
54120 Highway 245
9.30 a 12 hs
USDA
Pinehurst
Sábado 6 de junio
Hope Worldwide-Central Valley
3425 E Shields Ave
10 a 12 hs
USDA
Fresno
Sábado 6 de junio
Caruthers Seven Day Adventist Church
2257 Sandy
15 a 17 hs
USDA
Caruthers
Semana 2: entregas de alimentos del 8 al 13 de junio
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Ciudad
Lunes 8 de junio
EOC-Sanger
Faller Ave & North Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Sanger
Lunes 8 de junio
Westside Family Services-Huron
16856 4th Street
10 a 13 hs
Despensa Móvil
Huron
Lunes 8 de junio
Iglesia El Buen Pastor
863 11th St
10.30 a 12.30 hs
Mercado Vecinal
Orange Cove
Martes 9 de junio
North Assembly of God
2707 W Dakota Ave
10 a 12 hs
Distribución Directa
Fresno
Martes 9 de junio
Tulare-St. John’s Missionary Baptist
310 S Blackstone Ave
10 a 12 hs
Distribución Directa
Tulare
Martes 9 de junio
Woodlake-Iglesia Adventista
230 N Acacia St
11 a 13 hs
Distribución Directa
Woodlake
Miércoles 10 de junio
EOC Pinedale
7435 N Ingram Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Fresno
Miércoles 10 de junio
Madera-Central Valley Church
1201 E Yosemite Ave
9 a 12 hs
Despensa Móvil
Madera
Miércoles 10 de junio
Raisin City School District-NM
6330 W Bowles Ave
9.30 a 11.30 hs
Mercado Vecinal
Raisin City
Miércoles 10 de junio
Alpaugh-Save the Children
5313 Rd. 39
10 a 13 hs
Distribución Directa
Alpaugh
Miércoles 10 de junio
Visalia United Methodist Church
5200 Caldwell
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
Visalia
Miércoles 10 de junio
Allensworth School
3320 Rd 81
11 a 14 hs
Distribución Directa
Earlimart
Miércoles 10 de junio
Fresno United
2940 S M.L.K. Jr Blvd
14 a 16 hs
Distribución Directa
Fresno
Miércoles 10 de junio
ADHC-Madera
629 E Yosemite Ave
15 a 17 hs
Distribución a pie
Madera
Miércoles 10 de junio
Masjid Al Aqabah
949 Waterman Ave
15 a 17 hs
Distribución Directa
Fresno
Jueves 11 de junio
Clovis-Praise Church
1600 Willow Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Clovis
Jueves 11 de junio
EOC Firebaugh
1655 13th St
9 a 12 hs
Distribución Directa
Firebaugh
Jueves 11 de junio
Rojas Pierce Park-Mendota
350 Sorensen Ave
9 a 12 hs
Distribución Directa
Mendota
Jueves 11 de junio
St. Katherine Catholic Church
5375 Carmel
9 a 11 hs
Distribución Directa
Del Rey
Jueves 11 de junio
Mana Community Service
311 W 3rd St
10 a 12 hs
Distribución Directa
Hanford
Jueves 11 de junio
San Joaquin-Veterans Memorial
22001 W Manning Ave
10 a 12 hs
Despensa Móvil
San Joaquin
Jueves 11 de junio
Poplar-ACTS 2 Christian Fellowship
19283 Ave. 144
11.30 a 15 hs
Mercado Vecinal
Poplar
Jueves 11 de junio
West Fresno Family Resource Center
1825 S Delno Ave
12.30 a 14.30 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Viernes 12 de junio
Immanuel Lutheran Church
65 W Willamette Ave
9 a 11 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Viernes 12 de junio
Buchanan High School
1560 N Minnewawa Ave
9.30 a 11.30 hs
Mercado Vecinal
Clovis
Viernes 12 de junio
Feed My Sheep
117 E Lemon Ave
10 a 13 hs
Distribución Directa
Fresno
Viernes 12 de junio
Tulare SDA-NM
494 N Blackstone St
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
Tulare
Viernes 12 de junio
Valley Voices-Avenal
108 W Kings St
14 a 16 hs
Distribución Directa
Avenal
Viernes 12 de junio
Celebration Nation Orosi
41645 Rd 128
15 a 17 hs
Distribución Directa
Orosi
Viernes 12 de junio
Harmony Hope Chest
5372 E Belmont Ave
16 a 18 hs
Distribución Directa
Fresno
Sábado 13 de junio
Life Free Will
1625 E Pine St
7 a 9 hs
Distribución Directa
Fresno
Distribuciones USDA del 8 al 13 de junio
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Ciudad
Lunes 8 de junio
Catholic Charities
149 N Fulton St
8.30 a 10.30 hs
USDA
Fresno
Lunes 8 de junio
Del Rey Community Center
10649 E Morro Ave
8.30 a 10.30 hs
USDA
Del Rey
Lunes 8 de junio
The Salvation Army-San Joaquin
21962 W Railroad Ave
9 a 11 hs
USDA
San Joaquin
Martes 9 de junio
Hope Lutheran Church
364 E Barstow Ave
6.30 a 8.30 hs
USDA
Fresno
Martes 9 de junio
Saints Community Church
3740 E Ashlan Ave
9 a 23 hs
USDA
Fresno
Martes 9 de junio
Westside Elementary School-Five Points
19191 W Excelsior Ave
9.30 a 11.30 hs
USDA
Five Points
Martes 9 de junio
Lanare Community Center
20620 S Grantland Ave
10 a 12 hs
USDA
Riverdale
Martes 9 de junio
Zion Mt. Christian Center
39712 Dunlap Rd
11 a 13 hs
USDA
Dunlap
Miércoles 10 de junio
Second Baptist Church
1041 E Jensen Ave
7.30 a 11 hs
USDA
Fresno
Miércoles 10 de junio
Biola Community Center
4925 N Seventh St
9 a 11 hs
USDA
Biola
Jueves 11 de junio
St. Joseph Catholic Church
2441 Dockery Ave
10 a 12 hs
USDA
Selma
Sábado 13 de junio
Sierra Lutheran Church
32410 Rockhill Ln
8 a 10 hs
USDA
Auberry
Sábado 13 de junio
ACTS Foundation
5125 N Gates Ave
8.30 a 10 hs
USDA
Fresno
Sábado 13 de junio
Faith Community Church
430 Peach Ave
8.30 a 10.30 hs
USDA
Clovis
Sábado 13 de junio
Mennonite Community Church
5015 E Olive Ave
9 a 11 hs
USDA
Fresno
Sábado 13 de junio
New Life Baptist Church
2033 S Cedar Ave
10 a 12 hs
USDA
Fresno
Semana 3: entregas de alimentos del 15 al 20 de junio
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Ciudad
Lunes 15 de junio
EOC-Cantua Creek
16101 S Derrick Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Cantua Creek
Lunes 15 de junio
West Hills College Lemoore
555 College Ave
9 a 11 hs
Despensa Móvil
Lemoore
Lunes 15 de junio
Iglesia Siervos de Cristo-NM
849 Skyline Blvd
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
Avenal
Lunes 15 de junio
North Fork SDA-NM
56160 Rd 200
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
North Fork
Lunes 15 de junio
Westside Family Services-Huron
16854 4th St
10 a 13 hs
Distribución Directa
Huron
Lunes 15 de junio
Hinton Community Center
2385 S Fairview Ave
10.30 a 12.30 hs
Distribución Directa
Fresno
Lunes 15 de junio
Iglesia Jesús es El Señor
1917 W Inyo Ave
14 a 16 hs
Mercado Vecinal
Tulare
Martes 16 de junio
Woodlake Food Pantry
199 W Antelope Ave
6 a 8 hs
Distribución Directa
Woodlake
Martes 16 de junio
Coarsegold Historic Village
35300 CA-41
9 a 13 hs
Despensa Móvil
Coarsegold
Martes 16 de junio
EOC Orange Cove
1705 S Anchor Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Orange Cove
Martes 16 de junio
Fresno-St. Rest Baptist Church
1550 E Chester Riggins
9 a 12 hs
Distribución Directa
Fresno
Martes 16 de junio
Open Gates Orosi
41645 Rd 128
9 a 11 hs
Distribución Directa
Orosi
Martes 16 de junio
St. James Episcopal Cathedral
4147 E Dakota Ave
9.30 a 11.30 hs
Distribución Directa
Fresno
Martes 16 de junio
Corcoran-Fountain of Life
1725 Chittenden Ave
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
Corcoran
Martes 16 de junio
Cantua Creek Education Center
29595 W Latta Ave
11 a 13 hs
Mercado Vecinal
Cantua Creek
Martes 16 de junio
Rural Foundation Community Advancement
712 E Washington St
14 a 16 hs
Mercado Vecinal
Earlimart
Miércoles 17 de junio
Coalinga-Chapel Grace
120 E Hawthorne St
9 a 12 hs
Distribución Directa
Coalinga
Miércoles 17 de junio
Peanut Butter & Jelly Ministries
3585 N Blythe Ave
9 a 11 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Miércoles 17 de junio
Family Health Care Network-Goshen
7210 Avenue 308
10 a 12 hs
Distribución Directa
Visalia
Miércoles 17 de junio
San Joaquin Veterans Memorial
22001 W Manning Ave
10 a 12 hs
Distribución Directa
San Joaquin
Miércoles 17 de junio
Fresno United
2940 S M.L.K. Jr Blvd
14 a 16 hs
Distribución Directa
Fresno
Jueves 18 de junio
EOC Fresno-LLC
1805 E California Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Fresno
Jueves 18 de junio
Clovis Community College
10309 N Willow Ave
10 a 12 hs
Distribución Directa
Fresno
Jueves 18 de junio
Episcopal Church of the Savior
519 N Douty St
10 a 12 hs
Distribución Directa
Hanford
Jueves 18 de junio
Firebaugh
Rodeo Grounds
10 a 12 hs
Distribución Directa
Firebaugh
Jueves 18 de junio
Lanare Community Center
20620 S Grantland
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
Riverdale
Jueves 18 de junio
West Fresno Family Resource Center
1825 S Delno Ave
12.30 a 14.30 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Jueves 18 de junio
Clovis Hills Community Church
819 Tulare St
14 a 16 hs
Distribución Directa
Fresno
Viernes 19 de junio
Dinuba Hispanic SDA Church
312 N Villa Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Dinuba
Viernes 19 de junio
EOC-Parlier
1100 E Parlier Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Parlier
Viernes 19 de junio
The Salvation Army Hanford
380 Ivy
9 a 11 hs
Distribución Directa
Hanford
Viernes 19 de junio
Celebration Nation Madera
Parkwood Park
10 a 12 hs
Distribución Directa
Madera
Viernes 19 de junio
Friends of Calwa
3980 E Jensen Ave
11 a 13 hs
Distribución Directa
Fresno
Viernes 19 de junio
Tule River Justice Center-NM
129 S Reservation Rd
11 a 13 hs
Mercado Vecinal
Porterville
Viernes 19 de junio
A Hopeful Encounter
3253 E Shields Ave
15 a 17 hs
Distribución Directa
Fresno
Viernes 19 de junio
Centro Familiar Cosecha Abundante
2540 S Main St
15 a 17 hs
Distribución Directa
Porterville
Viernes 19 de junio
Harmony Korean Church
403 S Clovis Ave
15.30 a 16.30 hs
Distribución Directa
Fresno
Sábado 20 de junio
Annadale Baptist Church
1511 14th St
9 a 11 hs
Distribución Directa
Sanger
Sábado 20 de junio
New Kingdom Church
1825 S Delno Ave
10 a 12 hs
Distribución Directa
Fresno
Sábado 20 de junio
Pixley First Assembly of God
703 S Elm St
10 a 12 hs
Despensa de elección
Pixley
Sábado 20 de junio
Valley Voices Stratford
19300 Empire St
10 a 12 hs
Distribución Directa
Stratford
Sábado 20 de junio
Iglesia Jesucristo Mi Roca
2035 N Helm Canal
14 a 16 hs
Distribución Directa
Firebaugh
Sábado 20 de junio
MCP La Voz De Dios
5509 S Newmark Ave
14 a 16 hs
Distribución Directa
Parlier
Distribuciones USDA del 15 al 20 de junio
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Ciudad
Martes 16 de junio
Raisin City School District-USDA
6330 W Bowles Ave
14.30 a 16.30 hs
USDA
Raisin City
Miércoles 17 de junio
Malaga Community Center
3582 S Winery Ave
9 a 12 hs
USDA
Fresno
Miércoles 17 de junio
Westside Family Services-Kerman
15101 W Kearney Blvd
10 a 12 hs
USDA
Kerman
Jueves 18 de junio
California Hotel
851 Van Ness Ave
8.30 a 10.30 hs
USDA
Fresno
Jueves 18 de junio
Mountain Valley Church
30598 E Kings Canyon Rd
9 a 11 hs
USDA
Squaw Valley
Jueves 18 de junio
Westside Youth Center
1709 7th St
9 a 14 hs
USDA
Mendota
Jueves 18 de junio
Auberry-Big Sandy Rancheria
37387 Auberry Mission Rd
10 a 12 hs
USDA
Auberry
Viernes 19 de junio
Calwa-Rapto Divino
3707 E Laurite Ave
8 a 11 hs
USDA
Fresno
Viernes 19 de junio
Mt. Olive Baptist Church
101 W Clinton Ave
13 a 15 hs
USDA
Fresno
Viernes 19 de junio
Central Valley SDA Church
3901 E Clinton Ave
14 a 16 hs
USDA
Fresno
Sábado 20 de junio
University Presbyterian Church
1776 E Roberts Ave
8 a 10 hs
Cancelado
Fresno
Sábado 20 de junio
Westside Church of God
1424 W California Ave
9 a 11.30 hs
USDA
Fresno
Semana 4: entregas de alimentos del 22 al 27 de junio
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Ciudad
Lunes 22 de junio
Fellowship Missionary Baptist
2529 E Belmont Ave
10 a 13 hs
Distribución Directa
Fresno
Lunes 22 de junio
Madera Clearview Outreach
331 S D St
10 a 12 hs
Distribución Directa
Madera
Lunes 22 de junio
Porterville College
100 E College
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
Porterville
Lunes 22 de junio
Iglesia El Buen Pastor
863 11th St
10.30 a 12.30 hs
Distribución Directa
Orange Cove
Lunes 22 de junio
Traver (K-CAPS)
3957 Kitchner Dr
14.30 a 17 hs
Distribución Directa
Traver
Lunes 22 de junio
The Fresno Center
4879 E Kings Canyon Rd
15 a 17 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Martes 23 de junio
North Fork-Grace Community
56442 Road 200
9 a 12 hs
Distribución Directa
North Fork
Martes 23 de junio
Open Gate Ministries Cutler
12588 Ave 407
9 a 11 hs
Distribución Directa
Cutler
Martes 23 de junio
Lanare Community Center
20620 S Grantland Ave
10 a 12 hs
Mercado Vecinal
Riverdale
Miércoles 24 de junio
Fresno-Butler Pentecostal
3542 E Butler Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Fresno
Miércoles 24 de junio
Lemon Cove Community Church
32937 Sierra Dr
9 a 11 hs
Mercado Vecinal
Lemon Cove
Miércoles 24 de junio
The Salvation Army Tulare
314 E San Joaquin Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Tulare
Miércoles 24 de junio
Three Rivers-Bread Basket
41673 N Fork Dr
9.30 a 12.30 hs
Mercado Vecinal
Three Rivers
Miércoles 24 de junio
Avenal Rotary Club
108 W Kings St
10.30 a 12.30 hs
Distribución Directa
Avenal
Miércoles 24 de junio
Avenal Rotary Club
108 W Kings St
11 a 13 hs
Distribución Directa
Avenal
Miércoles 24 de junio
Fresno United
2940 S MLK Jr Blvd
14 a 16 hs
Distribución Directa
Fresno
Miércoles 24 de junio
Biola Community Center
4925 N Seventh St
16 a 18 hs
Distribución Directa
Biola
Jueves 25 de junio
Catholic Charities NM
149 N Fulton St
8.30 a 10.30 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Jueves 25 de junio
Miracles in the Community (MICA)
659 E Dinuba Ave
9 a 12 hs
Distribución Directa
Reedley
Jueves 25 de junio
Rojas Pierce Park-Mendota
350 Sorensen Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Mendota
Jueves 25 de junio
Visalia Nazarene Church
3333 W Caldwell Ave
9 a 11 hs
Distribución Directa
Visalia
Jueves 25 de junio
Corcoran SDA Church
1320 Norboe Ave
9.30 a 11.30 hs
Distribución Directa
Corcoran
Jueves 25 de junio
West Fresno Family Resource Center
1825 S Delno Ave
12.30 a 14.30 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Viernes 26 de junio
Feed My Sheep
117 E Lemon Ave
10 a 13 hs
Distribución Directa
Fresno
Viernes 26 de junio
Fresno Christian Reformed
1639 W Shields Ave
10 a 12 hs
Distribución Directa
Fresno
Viernes 26 de junio
Strathmore Assembly of God
19570 Orange Belt Dr
10 a 12 hs
Distribución Directa
Strathmore
Sábado 27 de junio
Flipside 13 (Breakthrough)
4421 N Cedar Ave
7 a 11 hs
Distribución Directa
Fresno
Sábado 27 de junio
Life Free Will
1625 E Pine St
7 a 9 hs
Distribución Directa
Fresno
Sábado 27 de junio
West McKinley Assembly of God
3014 W McKinley Ave
9 a 11 hs
Mercado Vecinal
Fresno
Distribuciones USDA del 22 al 27 de junio
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Ciudad
Lunes 22 de junio
First Christian Church-USDA
1701 Whitson St
8 a 10 hs
USDA
Selma
Lunes 22 de junio
Shrine of Our Lady of Fatima
20855 S Fatima Ave
9 a 11 hs
USDA
Laton
Lunes 22 de junio
Westside Family Services-Coalinga
160 Elm Ave
9 a 12 hs
USDA
Coalinga
Martes 23 de junio
Selma Enhancement
2301 Selma St
8 a 10 hs
USDA
Selma
Martes 23 de junio
Fresno Sequoia Spanish SDA
4867 E Fillmore Ave
9 a 11.30 hs
USDA
Fresno
Martes 23 de junio
Cold Springs Rancheria
32861 Sycamore Road
10 a 12 hs
USDA
Tollhouse
Miércoles 24 de junio
Westside Family Services-Huron
36618 Lassen Ave
9 a 12 hs
USDA
Huron
Miércoles 24 de junio
Burrel Elementary School
16704 S Jameson Ave
9.30 a 11.30 hs
USDA
Riverdale
Miércoles 24 de junio
Hope Sanger-USDA
1348 Church Ave
10 a 13 hs
USDA
Sanger
Jueves 25 de junio
Firebaugh-USDA
Dunkle Park
9 a 11.30 hs
USDA
Firebaugh
Jueves 25 de junio
West Fresno Family Resource-USDA
1825 S Delno Ave
12.30 a 14 hs
USDA
Fresno
Viernes 26 de junio
Mt. Zion Assemblies
4368 N Brawley Ave
18 a 20 hs
USDA
Fresno
Sábado 27 de junio
Full Gospel Tabernacle
519 E 11th St
8.30 a 10.30 hs
USDA
Reedley
El calendario publicado por el Central California Food Bank no registra distribuciones programadas para el domingo 28, lunes 29 ni martes 30 de junio.
El calendario de distribución de alimentos en el norte de California para junio de 2026
El Food Bank of Contra Costa and Solano distribuye cada mes alimentos suficientes para proporcionar 2,7 millones de comidas y trabaja con más de 245 organizaciones asociadas. La entidad forma parte de la red nacional Feeding America y desarrolla programas de despensas de alimentos, despensas móviles, asistencia para SNAP y comedores comunitarios.
Estas son las fechas y ubicaciones:
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
|Localidad / Ciudad
Lunes 1 y 15 de junio
Benicia Community Action
480 Military East
10 a 13 hs
Despensa de Alimentos
Benicia
Lunes 1 y 15 de junio
Contra Costa College
2600 Mission Bell Dr
13.30 a 15 hs
Despensa Móvil
San Pablo
Lunes 1, 8, 15 y 22 de junio
Vallejo Family Health
365 Tuolumne St
10 a 12 hs
Alivio Temporal SNAP
Vallejo
Martes 2, 9, 16, 23 y 30 de junio
Antioch Covenant Church
1919 Buchanan Rd
11.30 a 12 hs
Despensa de Alimentos
Antioch
Martes 2 y 16 de junio
Buchanan Park
4150 Harbor St
12 a 13 hs
Programa de Frutas y Verduras
Pittsburg
Martes 2, 9, 16 y 23 de junio
Fairfield Family Health
2101 Courage Dr
10 a 12 hs
Alivio Temporal SNAP
Fairfield
Miércoles 3 y 24 de junio
Amador Street Hope Center
929 Amador St
10 a 12 hs
Despensa de Alimentos
Vallejo
Miércoles 10 de junio
Ambrose Community Center
3105 Willow Pass Rd
10 a 12 hs
Despensa Móvil
Bay Point
Miércoles 3, 10, 17 y 24 de junio
Vacaville Family Health
1119 E Monte Vista Ave
10 a 12 hs
Alivio Temporal SNAP
Vacaville
Jueves 4, 11, 18 y 25 de junio
Agape International Church
605 W Madill St
13 a 15 hs
Despensa de Alimentos
Antioch
Jueves 4, 11, 18 y 25 de junio
Concord International SDA
1655 West St
17 a 18.30 hs
Despensa de Alimentos
Concord
Jueves 4 y 18 de junio
Concord Senior Center
2727 Parkside Circle
9.30 a 10.30 hs
Programa para Personas Mayores
Concord
Viernes 5 de junio
Bethel Community Church
600 E Tabor Ave
14 a 15 hs
Programa de Frutas y Verduras
Fairfield
Viernes 5, 12 y 26 de junio
Corner Stone Church
185 W Cherry St
9.30 a 10.30 hs
Despensa de Alimentos
Dixon
Sábado 6 y 20 de junio
Holy Ground Family Fellowship
980 Gettysburg Ave
9 a 11 hs
Despensa de Alimentos
Clovis
Sábado 13 y 27 de junio
Booker T. Anderson Community Center
960 S 47th St
12 a 13 hs
Programa de Frutas y Verduras
Richmond
Diario
Bay Area Rescue Mission
200 Macdonald Ave
Horario variable
Comedor Comunitario
Richmond
Los solicitantes deberán proporcionar su nombre, la cantidad de integrantes del hogar y una confirmación de que los ingresos mensuales cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos para los programas. La organización indica que no se requiere presentar comprobantes para recibir asistencia alimentaria.
Comida gratis en el sur de California y sus calendarios
En el sur de California, la red de asistencia alimentaria está integrada por organizaciones regionales que coordinan la distribución de alimentos en millones de hogares a través de despensas, centros comunitarios, escuelas, iglesias y programas especiales para poblaciones vulnerables.
Una de las principales entidades es Feeding San Diego, que opera en todo el condado de San Diego. Según la organización, distribuye más de 31 millones de comidas al año y trabaja junto a más de 350 organizaciones asociadas, entre ellas escuelas, centros religiosos, despensas comunitarias y organizaciones sin fines de lucro.
Su calendario para esta zona durante junio es:
|Ciudad
|Organización
|Fecha / Frecuencia
|Horario
|Tipo de servicio
Chula Vista
Most Precious Blood Church
Martes y viernes
11 a 13 hs
Distribución a pie
Chula Vista
Castle Park Middle School Pantry
Miércoles 10 de junio
15.30 a 17.30 hs
Despensa escolar
Chula Vista
South Bay Food Pantry
Sábados
11 a 12.30 hs
Distribución a pie
Chula Vista
Salvation Army Chula Vista
Miércoles y viernes
9 a 10.30 hs
Distribución a pie
Chula Vista
St. Rose of Lima
Miércoles
10 a 11 hs
Distribución a pie
Chula Vista
San Diego South Bay SDA Church
Jueves 4 y 18 de junio
10 a 12 hs
Distribución vehicular y a pie
Chula Vista
San Diego Fil-Am SDA Church
Jueves 4 de junio
10 a 12 hs
Distribución abierta al público
Chula Vista
San Diego Fil-Am SDA Church
Jueves 11 de junio
10 a 12 hs
Distribución para personas sin vivienda
Chula Vista
Feaster Charter School Pantry
Lunes 1 de junio (fecha adicional)
10 a 11 hs
Despensa escolar
Chula Vista
Rock Church – Chula Vista
Jueves 25 de junio
10 a 12 hs
Distribución vehicular
Chula Vista
Us4Warriors
Lunes a jueves
11 a 13 hs
Programa para militares activos, veteranos y familias
San Diego
Life Acts / Life Christian Center
Sábados
9 a 10.30 hs
Distribución vehicular y a pie
San Diego
Ocean View Church
Sábado 20 de junio
Desde las 8 hs
Distribución vehicular y a pie
San Diego
Porter Elementary School Pantry
Miércoles 3 y 17 de junio
Desde las 7.30 hs
Distribución vehicular
San Diego
City of Hope
Miércoles 3 de junio
10 a 15 hs
Distribución a pie
San Diego
I Am My Brother’s Keeper
Martes
13 a 15 hs
Distribución vehicular y a pie
San Diego
Trinity Lutheran Church
Martes y jueves
9 a 14 hs
Distribución a pie
San Diego
Stepping Higher
Martes a jueves
10 a 13 hs
Distribución a pie
San Diego
Third Avenue Charitable Organization
Lunes, martes y jueves
16 a 17 hs
Comidas calientes
San Diego
Third Avenue Charitable Organization
Miércoles
10 a 11 hs
Comidas calientes
San Diego
Third Avenue Charitable Organization
Viernes
9 a 10 hs
Comidas calientes
San Diego
Church of the Nazarene
Martes
13.30 a 15.30 hs
Distribución a pie
San Diego
Church of the Nazarene
Sábados
9 a 11 hs
Distribución a pie
San Diego
La Maestra
Martes y miércoles
9 a 14 hs
Distribución a pie
San Diego
La Maestra
Viernes
10 a 15 hs
Distribución a pie
San Diego
Logan Heights Community Development Corporation
Viernes 19 de junio
10 a 12 hs
Distribución vehicular y a pie
San Diego
31st St. SDA Church
Miércoles 10 y 24 de junio
12 a 14 hs
Distribución vehicular y a pie
San Diego
STAR/PAL Memorial Park
Jueves 18 de junio
14 a 16 hs
Distribución a pie
San Diego
Millennial Tech Middle School Pantry
Jueves 11 y 25 de junio
14.45 a 15.30 hs
Distribución vehicular y a pie
San Diego
Good Shepherd Community Projects
Sábado 13 y 27 de junio
11 a 13 hs
Distribución a pie
San Diego
Masjidul Taqwa
Sábado 13 y 27 de junio
10 a 12 hs
Distribución a pie
San Diego
Rock Church – City Heights
Jueves 18 de junio
11 a 13 hs
Distribución vehicular
San Diego
Hamilton Elementary School Pantry
Miércoles 3 y 17 de junio
11.15 a 12.15 hs
Despensa escolar
National City
Operation Promise Community Services
Lunes a viernes
9 a 14.45 hs
Distribución a pie
National City
Friendships for Hope
Martes
9 a 12 hs
Distribución a pie
National City
Southport Christian Center
Viernes
10 a 11 hs
Distribución a pie
National City
UCSD RE-LINK
Miércoles 17 de junio
12 a 14 hs
Distribución a pie
Imperial Beach
Imperial Beach Neighborhood Center
Lunes a jueves
9 a 12 hs
Distribución a pie
Imperial Beach
Project 1:1
Lunes, miércoles, viernes y sábados
12 a 16 hs
Distribución con cita
Spring Valley
LJC Ministries
Miércoles
9 a 10 hs
Distribución de alimentos
Spring Valley
LJC Ministries
Viernes
11 a 12 hs
Distribución de alimentos
Spring Valley
LJC Ministries
Sábados
10 a 11 hs
Distribución con cita
Spring Valley
LJC Ministries
Domingos
11 a 12 hs
Distribución de alimentos
Spring Valley
Heaven’s Windows
Martes a viernes
9 a 12 hs
Distribución vehicular y a pie
Spring Valley
Spring Valley Library Summer Pantry
Jueves 4 y 18 de junio
Desde las 14 hs
Productos secos y frescos
Spring Valley
Paradise Valley SDA
Sábado 6 de junio
Desde las 16 hs
Distribución vehicular
Lemon Grove
North Park Apostolic Church
Miércoles y jueves
12 a 14 hs
Distribución a pie y vehicular
Lemon Grove
Christian Church of Lemon Grove
Martes 9 y 23 de junio
15 a 17 hs
Distribución vehicular y a pie
Lemon Grove
Samoa / Lutheran Feeding Ministry
Viernes 5 y 26 de junio
9 a 10.30 hs
Distribución de alimentos
En el condado de Orange, la asistencia es coordinada por Second Harvest Food Bank of Orange County, a través de una red de organizaciones comunitarias que distribuyen alimentos en distintas ciudades de la región. Los servicios incluyen despensas, programas para adultos mayores y entregas del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés).
El cronograma que se contempla para junio es:
|Ciudad
|Organización
|Frecuencia
|Horario
Anaheim
ACCESS Skyview Elementary - Eagle’s Catch PSP
Miércoles, jueves y viernes
13 a 15 hs
Anaheim
Anaheim Independencia - La Colonia Market PSP
Martes y jueves
11.30 a 13.30 hs / 10.30 a 12.30 hs
Anaheim
Mariners Church - Anaheim
Todos los lunes
18.30 a 20.30 hs
Anaheim
St. Boniface Catholic Church
Todos los miércoles
8.30 a 11.30 hs
Anaheim
Salvation Army Family Services
Lunes a jueves
Según jornada
Brea
Active Christians Today
Miércoles y viernes
9 a 12.30 hs
Buena Park
Buena Park Senior Center
Primer y tercer jueves
9.45 a 10.45 hs
Buena Park
Church of Christ Buena Park
Sábados y domingos
9 a 12 hs / 12 a 13 hs
Cypress
St. Irenaeus Hope
Lunes a viernes
9 a 11 hs
Fullerton
Pathways of Hope
Lunes a jueves
13 a 17 hs
Fullerton
Pacific Drive Elementary - Dolphin Market
Martes y jueves
9 a 11 hs
Fullerton
St. Mary’s Church
Martes y jueves
10.30 a 11 hs / 8.30 a 10 hs
Garden Grove
Helping Others Prepare for Eternity (H.O.P.E.)
Lunes, martes, jueves y viernes
13 a 15 hs
Garden Grove
Our Redeemer Lutheran Church - Good Roots Market
Todos los miércoles
8 a 14 hs
La Habra
VCC – The Gary Center
Martes, jueves y viernes
13 a 15 hs / 11 a 13 hs
Los Alamitos
Los Alamitos Community Center
Todos los martes
14 a 15 hs
Orange
First Presbyterian Church of Orange
Todos los miércoles
10 a 12 hs
Placentia
Placentia Family Resource Center
Primer y tercer martes
14 a 15.30 hs
Placentia
Placentia Senior Center
Primer y tercer miércoles
10 a 11.30 hs
San Clemente
Age Well – San Clemente
Primer y tercer miércoles
10.30 a 11.30 hs
San Juan Capistrano
ACCESS San Juan – Capistrano Cellars PSP
Miércoles, jueves y viernes
10 a 14 hs / 8 a 14 hs / 11 a 13 hs
San Juan Capistrano
Mission Basilica – Father Serra’s Pantry
Lunes, miércoles y sábados
10.30 a 12 hs
Stanton
Stanton City Hall
Primer martes
12 a 13 hs
Tustin
Families Together of Orange County
Lunes, martes y viernes
9 a 17 hs
Tustin
Tustin Family & Youth Center
Todos los lunes
11 a 12 hs
Yorba Linda
Rose Drive Friends Church
Miércoles y sábados
16 a 17 hs / 8.30 a 9.30 hs
Yorba Linda
Yorba Linda Community Center
Primer y tercer jueves
9 a 10 hs
Por su parte, Los Angeles Regional Food Bank desarrolla programas de asistencia en todo el condado de Los Ángeles mediante una amplia red de agencias asociadas. La organización distribuye alimentos a través de despensas comunitarias, iglesias, escuelas, centros de atención social y programas financiados por organismos públicos.
Entre los servicios disponibles para junio en este punto se encuentran:
|Ciudad
|Organización
|Frecuencia
|Horario
Los Ángeles
Aaron Community Cultural Center
Todos los martes
10 a 12 hs
Los Ángeles
All Peoples Community Center
Viernes y segundo y cuarto sábado del mes
9.30 a 12.30 hs
Los Ángeles
Blessed Sacrament Food Pantry
Todos los sábados
9 a 12 hs
Los Ángeles
Bread of Life Foursquare Gospel Church
Todos los miércoles
11.30 a 13.30 hs
Los Ángeles
Bryant Temple AME Church
Segundo y cuarto miércoles del mes
10 a 12 hs
Los Ángeles
Central City Neighborhood Partners
Todos los lunes
14 a 17 hs
Los Ángeles
Catholic Charities - Brownson House
Lunes a viernes
9 a 12.30 hs
Los Ángeles
Celebration Nation
Segundo y cuarto miércoles del mes
12 a 14 hs
Los Ángeles
Chapter Two Inc.
Todos los miércoles
11 a 15 hs
Los Ángeles
Chapter Two Inc.
Todos los jueves
11 a 14 hs
Los Ángeles
Children’s Hospital Los Angeles
Todos los miércoles
10 a 11 hs
Los Ángeles
Chinese Community Service Center
Primer lunes y tercer viernes del mes
9 a 12 hs
Los Ángeles
Christ Gospel Prayer Center
Todos los miércoles
11 a 13.30 hs
Los Ángeles
Christ Our Shepherd Church
Todos los miércoles
10 a 15 hs
Los Ángeles
Central Filipino SDA Church
Segundo y cuarto jueves del mes
9 a 12 hs
Los Ángeles
Central Spanish SDA Church
Fechas programadas durante junio
12 a 17 hs
Los Ángeles
Christ Apostole Church of America
Segundo y cuarto sábado del mes
10 a 12 hs
Los Ángeles
Christ Living Gospel
Primer y tercer sábado del mes
8.30 a 12 hs
Los Ángeles
Christ the Good Shepherd Episcopal
Cuarto viernes del mes
9 a 11 hs
Los Ángeles
A World With Compassion
Segundo y cuarto sábado del mes
12 a 15 hs
Compton
2Hunned Inc Nonprofit
Segundo y cuarto viernes del mes
13 a 17 hs
Compton
Alondra Church of Christ
Todos los lunes
9.45 a 11.45 hs
Compton
Champions of Caring Connections
Segundo sábado del mes
10 a 12 hs
Compton
Community Missionary Baptist
Todos los miércoles
10 a 12 hs
Long Beach
Adventures to Dreams Enrichment
Tercer viernes del mes
12 a 14 hs
Long Beach
Christian Outreach in Action
Lunes a viernes
10 a 12 hs
Lancaster
Agape Community Church
Todos los sábados
9.30 a 10.30 hs
Lancaster
Anointed To Minister Ministries
Todos los viernes
16 a 18 hs
Lancaster
Antelope Valley Boys & Girls Club
Todos los viernes
10 a 12 hs
Lancaster
Antelope Valley Partners for Health
Segundo y cuarto viernes del mes
8 a 11 hs
Lancaster
Boulevard Community Church
Segundo y cuarto sábado del mes
9 a 10 hs
Bell Gardens
All Nations Christian Fellowship
Todos los sábados
7 a 9 hs
Bell Gardens
City of Bell Gardens
Tercer sábado del mes
10 a 13 hs
Hawthorne
Assembly of God of Hawthorne
Domingos y miércoles
12 a 13.30 hs / 19.30 a 21 hs
Hawthorne
Atherton Baptist Church
Segundo y cuarto sábado del mes
10 a 13 hs
Hawthorne
Calvary Presbyterian Church
Primer sábado del mes
8 a 11 hs
Carson
California State University Dominguez Hills
Lunes a jueves y viernes
Horarios variables
Carson
Carson Christian Reaching Out
Primer y tercer sábado del mes
10 a 13 hs
Carson
Carson Hope Community Church
Todos los viernes
9.30 a 14 hs
Carson
Central Baptist Church
Tercer sábado del mes
8 a 10 hs
Wilmington
Buddhist Tzu Chi Foundation
Cuarto sábado del mes
9.15 a 10.30 hs
Wilmington
Calvary Light Christian Center
Todos los miércoles
9 a 10.30 hs
Wilmington
Community’s Child
Lunes a jueves
10 a 16 hs
Inglewood
Breath of Life SDA Church
Primer y tercer jueves del mes
12 a 14 hs
Inglewood
Chapel of Peace Lutheran Church
Tercer sábado del mes
9 a 12 hs
Bellflower
Blue Shoes Adventure Kids
Todos los jueves
9 a 10.30 hs
Bellflower
Centro Cristiano Manantial de Vida
Primer y segundo lunes del mes
17 a 19 hs
El Monte
Catholic Charities
Lunes a viernes
9 a 12 hs y horarios vespertinos según el día
El Monte
City of El Monte
Lunes a sábado
Horarios variables
Norwalk
Cerritos College Foundation
Lunes a viernes
8 a 16 hs
Norwalk
City of Norwalk / Department of Social Services
Martes y jueves
9 a 12 hs y 13 a 17 hs
Norwalk
Community Chapel World Outreach
Lunes a viernes
12 a 13 hs
San Gabriel
Asian Youth Center
Martes y jueves; primer y tercer miércoles
8.30 a 10.30 hs
Van Nuys
Central Lutheran Church
Primer y tercer lunes del mes
13 a 15 hs
Van Nuys
Church of the Valley
Todos los martes
9.30 a 12 hs
Baldwin Park
Baldwin Park Bilingual SDA Church
Primer y tercer miércoles del mes
16 a 19 hs
Baldwin Park
Church of the Redeemer
Lunes a viernes
9 a 12 hs
Whittier
Boundless Church
Todos los sábados
11 a 13 hs
South Gate
Community of Faith Bible Church
Segundo y cuarto domingo del mes
13 a 15 hs
Commerce
City of Commerce
Tercer jueves del mes
10.30 a 13 hs
Rosemead
Church of the Nazarene
Tercer sábado del mes
9.30 a 11 hs
North Hills
Centro de Vida International Church Movement
Fechas programadas durante junio
9 a 12 hs
Chatsworth
Christ the Savior American Coptic Orthodox Church
Segundo y cuarto viernes del mes
17 a 19 hs
Alhambra
Buddhist Tzu Chi Foundation
Segundo sábado del mes
9 a 11 hs
La Puente
Buddhist Tzu Chi Foundation
Segundo lunes del mes
9.30 a 10.30 hs
Huntington Park
Buddhist Tzu Chi Foundation
Tercer sábado del mes
9.30 a 11 hs
Altadena
Altadena SDA Church
Segundo y cuarto martes del mes
9 a 12 hs
Gardena
Ancon Club Los Angeles
Segundo y cuarto sábado del mes
10 a 12 hs
